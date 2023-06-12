https://ria.ru/20230612/dtp-1877651921.html

В Челябинской области два легковых автомобиля попали в смертельное ДТП

В Челябинской области два легковых автомобиля попали в смертельное ДТП - РИА Новости, 12.06.2023

В Челябинской области два легковых автомобиля попали в смертельное ДТП

Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних погибли при столкновении двух автомобилей ВАЗ в понедельник в Челябинской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:33

2023-06-12T15:33

2023-06-12T15:33

происшествия

авто

челябинская область

нагайбакский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних погибли при столкновении двух автомобилей ВАЗ в понедельник в Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, ДТП произошло в понедельник около 12.00 (10.00 мск) в Нагайбакском районе на 123-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. "Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей "ВАЗ-2114". По предварительным данным, в результате автоаварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится выяснение обстоятельств ДТП, на место происшествия выехал начальник областной Госавтоинспекции полковник полиции Иван Путков, уточняется в сообщении. По данным прокуратуры региона, прокуратура Нагайбакского района поставила на контроль ход проверки, проводимой следственными органами ОМВД России по Нагайбакскому району по факту ДТП. Прокуратура поясняет, что в ДТП погибли оба водителя и четверо пассажиров, из них трое несовершеннолетних 2017, 2011, 2006 годов рождения.

https://ria.ru/20230611/dtp-1877500615.html

челябинская область

нагайбакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, челябинская область, нагайбакский район