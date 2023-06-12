https://ria.ru/20230612/druzya-1877660976.html

Путин заявил, что у России много друзей, которые не попадают под давление

Путин заявил, что у России много друзей, которые не попадают под давление - РИА Новости, 12.06.2023

Путин заявил, что у России много друзей, которые не попадают под давление

У России много друзей по всему миру, которые не попадают под давление, а руководствуются собственными представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо,... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:26

2023-06-12T16:26

2023-06-12T16:28

россия

владимир путин

в мире

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. У России много друзей по всему миру, которые не попадают под давление, а руководствуются собственными представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо, и что нужно делать, в частности это касается деятелей гуманитарных областей, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в День России традиционно вручил госнаграды в Кремле, после чего пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. Среди них сотрудники Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов. "Вот репродуктивные технологии, которые в институте профессора Сухих там имеют место быть и развиваются, конечно, это часть мировой медицины, это понятно, но все-таки коллектив, который дает возможность двигаться дальше, двигаться, идти вперед и вперед. Надо сказать, что радует, что у вас очень хороший международный коллектив и международная деятельность, несмотря ни на что, не останавливается, развивается. Коллеги в таких гуманитарных областях, многие из них во всяком случае, далеки от того, чтобы попадать под какое-то давление, они люди самодостаточные, люди, которые руководствуются своими собственными и твердыми убеждениями о том, что такое хорошо, что такое плохо, и что нужно делать", - сказал президент. "Это очень хорошо, что у нас много таких друзей по всему миру", - добавил Путин. Он также отметил тему гражданского авиастроения, вспомнив слова лауреатов о двигателях и о том, что нужно будет восстановить финансирование двигателя следующего поколения ПД-35. "Это, ну для непосвященных, тяга 35 тонн, никогда никто не делал у нас ничего подобного. Но я хочу обратить внимание, что тот двигатель, который сделан был под руководством нашего сегодняшнего Героя Труда, ничего подобного не делали 30 лет. И это такая основа, которая дает возможность нам сделать следующий шаг в развитии гражданского самолетостроения", - сказал Путин. Он подчеркнул, что каждый из лауреатов в своем деле добивается таких результатов, которые в своих сферах являются уникальными. "Поздравляю вас. Хочу выразить надежду на то, что генерации талантливых людей, зараженных вашим примером, они будут нарастать и будут помогать развитию страны. Собственно говоря, это и есть наша страна: это вот такие люди, как вы, ваши учителя и ваши ученики", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230202/aziya-1849186274.html

https://ria.ru/20230320/vzaimopomosch-1859006976.html

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