https://ria.ru/20230612/donetsk-1877655620.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 12.06.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Украинские войска обстреляли Донецк. Артиллерийский снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:01
2023-06-12T16:01
2023-06-12T17:34
донецк
происшествия
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк. Артиллерийский снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная развязка, магазины и жилые дома, сообщает корреспондент РИА Новости.Под обстрел попала девушка в возрасте 20 лет со своим двухлетним ребенком, вследствие чего девушка погибла, а ребенок получил ранения.Представитель Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) от ДНР подтвердил РИА Новости гибель двадцатилетней девушки в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Украины. В свою очередь, представитель уточнил, что её двухлетний ребенок не пострадал, его забрала с места происшествия скорая помощь.
https://ria.ru/20230612/obstrel-1877642129.html
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Центр Донецка после обстрела ВСУ
20-летняя девушка погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, ее 2-летний ребенок ранен. Снаряд упал недалеко от вокзала.
2023-06-12T16:01
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк
Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница, ранен ее двухлетний ребенок