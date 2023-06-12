https://ria.ru/20230612/donetsk-1877655620.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 12.06.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Украинские войска обстреляли Донецк. Артиллерийский снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:01

2023-06-12T16:01

2023-06-12T17:34

донецк

происшествия

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк. Артиллерийский снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная развязка, магазины и жилые дома, сообщает корреспондент РИА Новости.Под обстрел попала девушка в возрасте 20 лет со своим двухлетним ребенком, вследствие чего девушка погибла, а ребенок получил ранения.Представитель Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) от ДНР подтвердил РИА Новости гибель двадцатилетней девушки в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Украины. В свою очередь, представитель уточнил, что её двухлетний ребенок не пострадал, его забрала с места происшествия скорая помощь.

https://ria.ru/20230612/obstrel-1877642129.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Донецка после обстрела ВСУ 20-летняя девушка погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, ее 2-летний ребенок ранен. Снаряд упал недалеко от вокзала. 2023-06-12T16:01 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк