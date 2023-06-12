В Донецке отменили праздничные мероприятия по случаю Дня России
По Донецку ездит тематический транспорт ко Дню России, праздничные мероприятия отменили
Уличное украшение ко Дню России в центре Донецка
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Донецк впервые вместе со всей страной отмечает День России - на улицах города вышел тематически украшенный общественный транспорт, в центре города на набережной появилось граффити с изображением территории Российской Федерации вместе с новыми субъектами, однако праздничные мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов ВСУ отменены, передает корреспондент РИА Новости.
"Впервые мы отмечаем это знаменательное событие в составе великой родины и с гордостью поднимаем наш родной триколор в знак того, что Россия была, есть и будет всегда. Любовь к России, верность к ней - это наш духовный огонь, он горит в каждом, кто защищает страну на фронте и трудится в тылу, кто готов жертвовать всем ради ее интересов. Он есть в каждом нашем солдате, враче, учителе, шахтере, металлурге… быть частью великой страны, принадлежать к ней - это честь, счастье и гордость", - обратился к жителям республики и всем россиянам врио главы ДНР Денис Пушилин.
Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112). День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.
Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.