https://ria.ru/20230612/donbass-1877599889.html

Пушилин поздравил жителей Донбасса с Днем России

Пушилин поздравил жителей Донбасса с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023

Пушилин поздравил жителей Донбасса с Днем России

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеграм-канале, что жители Донбасса испытывают особые чувства, впервые отмечая День России в составе Российской... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T09:43

2023-06-12T09:43

2023-06-12T09:43

день россии

денис пушилин

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеграм-канале, что жители Донбасса испытывают особые чувства, впервые отмечая День России в составе Российской Федерации. "Жители Донбасса сегодня испытывают особые чувства! Впервые мы отмечаем это знаменательное событие в составе Великой Родины и с гордостью поднимаем наш родной триколор в знак того, что Россия была, есть и будет всегда. Любовь к России, верность ей - это наш духовный огонь. Он горит в каждом, кто защищает страну на фронте и трудится в тылу", - заявил Пушилин в обращении с поздравлением с Днем России. Он также отметил, что быть частью России - это "честь, счастье и гордость", а также необходимо сделать все возможное, чтобы "наша Россия становилась сильнее и благополучнее". Сенатор Российской Федерации Наталия Косихина, поздравляя с Днем России, также отметила стойкость и решительность жителей Донбасса, которые сделали "правильный исторический выбор". "От всего сердца поздравляю всех жителей России с этим праздником. Россия для каждого из нас - это Родина, близкие и дорогие сердцу места, которые ни за что и никогда не променяешь, и конечно же наш великий и непокоренный народ! Низкий поклон всем жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые приняли исторически правильный выбор! Благодарю каждого за мужество, смелость и отвагу. Уверена, что сплочение и любовь к нашему общему русскому дому обязательно позволят добиться нам всех поставленных задач в специальной военной операции", - заявила Косихина. День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год, в июне 1992 года, этот день был назван праздничным.

https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html

https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день россии, денис пушилин, донбасс, донецкая народная республика