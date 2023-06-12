Пушилин поздравил жителей Донбасса с Днем России
Пушилин: в Донбассе испытывают особые чувства, впервые отмечая День России в в ее составе
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеграм-канале, что жители Донбасса испытывают особые чувства, впервые отмечая День России в составе Российской Федерации.
"Жители Донбасса сегодня испытывают особые чувства! Впервые мы отмечаем это знаменательное событие в составе Великой Родины и с гордостью поднимаем наш родной триколор в знак того, что Россия была, есть и будет всегда. Любовь к России, верность ей - это наш духовный огонь. Он горит в каждом, кто защищает страну на фронте и трудится в тылу", - заявил Пушилин в обращении с поздравлением с Днем России.
Он также отметил, что быть частью России - это "честь, счастье и гордость", а также необходимо сделать все возможное, чтобы "наша Россия становилась сильнее и благополучнее".
Сенатор Российской Федерации Наталия Косихина, поздравляя с Днем России, также отметила стойкость и решительность жителей Донбасса, которые сделали "правильный исторический выбор".
"От всего сердца поздравляю всех жителей России с этим праздником. Россия для каждого из нас - это Родина, близкие и дорогие сердцу места, которые ни за что и никогда не променяешь, и конечно же наш великий и непокоренный народ! Низкий поклон всем жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые приняли исторически правильный выбор! Благодарю каждого за мужество, смелость и отвагу. Уверена, что сплочение и любовь к нашему общему русскому дому обязательно позволят добиться нам всех поставленных задач в специальной военной операции", - заявила Косихина.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год, в июне 1992 года, этот день был назван праздничным.