https://ria.ru/20230612/dodon-1877607242.html

В Молдавии перенесли заседание по делу Игоря Додона

В Молдавии перенесли заседание по делу Игоря Додона - РИА Новости, 12.06.2023

В Молдавии перенесли заседание по делу Игоря Додона

Заседание по делу о якобы фальсификации медицинской справки в отношении экс-президента республики, исполнительного секретаря оппозиционной Партии социалистов... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:50

2023-06-12T10:50

2023-06-12T10:53

в мире

молдавия

кишинев

игорь додон

владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Заседание по делу о якобы фальсификации медицинской справки в отношении экс-президента республики, исполнительного секретаря оппозиционной Партии социалистов Игоря Додон перенесено. Ранее сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) пикетировали здание районного суда Кишинева в поддержку экс-президента Додона. Акция проходила мирно, пикетчики держали плакаты в поддержку экс-президента, а также скандировали антиправительственные лозунги. Полиция в действия митингующих не вмешивалась. "Судьи и прокуроры пытаются уходить от рассмотрения этих дел. Это мы видим и в Высшей судебной палате, и здесь. Я думаю, что все поняли, что никаких у них документов против нас нет. Политические уголовные дела обречены. Мы всегда приходим на суды, будем и дальше приходить", - сказал Додон. В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка 8 уголовных дел, 3 из них рассматриваются в судах. В понедельник были запланированы два судебных слушания - по делу о якобы фальсификации медицинской справки и по досье о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008-2009 годах через госпредприятие Energocom. Политик виновным себя не признает, а судебные заседания постоянно переносятся или откладываются. В октябре прошлого года началось слушание еще одного уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Политик находится под судебным надзором, ему запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20230612/kishinev-1877600523.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, владимир плахотнюк