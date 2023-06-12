https://ria.ru/20230612/dodon-1877607242.html
В Молдавии перенесли заседание по делу Игоря Додона
В Молдавии перенесли заседание по делу Игоря Додона - РИА Новости, 12.06.2023
В Молдавии перенесли заседание по делу Игоря Додона
Заседание по делу о якобы фальсификации медицинской справки в отношении экс-президента республики, исполнительного секретаря оппозиционной Партии социалистов... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:50
2023-06-12T10:50
2023-06-12T10:53
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
владимир плахотнюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584823019_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_90715a1b125c513ce81cce31fc3e454a.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Заседание по делу о якобы фальсификации медицинской справки в отношении экс-президента республики, исполнительного секретаря оппозиционной Партии социалистов Игоря Додон перенесено. Ранее сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) пикетировали здание районного суда Кишинева в поддержку экс-президента Додона. Акция проходила мирно, пикетчики держали плакаты в поддержку экс-президента, а также скандировали антиправительственные лозунги. Полиция в действия митингующих не вмешивалась. "Судьи и прокуроры пытаются уходить от рассмотрения этих дел. Это мы видим и в Высшей судебной палате, и здесь. Я думаю, что все поняли, что никаких у них документов против нас нет. Политические уголовные дела обречены. Мы всегда приходим на суды, будем и дальше приходить", - сказал Додон. В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка 8 уголовных дел, 3 из них рассматриваются в судах. В понедельник были запланированы два судебных слушания - по делу о якобы фальсификации медицинской справки и по досье о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008-2009 годах через госпредприятие Energocom. Политик виновным себя не признает, а судебные заседания постоянно переносятся или откладываются. В октябре прошлого года началось слушание еще одного уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Политик находится под судебным надзором, ему запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20230612/kishinev-1877600523.html
https://ria.ru/20230612/shor-1877602448.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584823019_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_2af59f0e355a3bbe574f9b06540a43dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, владимир плахотнюк
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк
В Молдавии перенесли заседание по делу Игоря Додона
Заседание по делу о якобы подделке медсправки экс-президента Молдавии Додона перенесли
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Заседание по делу о якобы фальсификации медицинской справки в отношении экс-президента республики, исполнительного секретаря оппозиционной Партии социалистов Игоря Додон перенесено.
Ранее сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) пикетировали здание районного суда Кишинева
в поддержку экс-президента Додона. Акция проходила мирно, пикетчики держали плакаты в поддержку экс-президента, а также скандировали антиправительственные лозунги. Полиция в действия митингующих не вмешивалась.
Сторонники Додона пикетируют суд в Кишиневе
"Судьи и прокуроры пытаются уходить от рассмотрения этих дел. Это мы видим и в Высшей судебной палате, и здесь. Я думаю, что все поняли, что никаких у них документов против нас нет. Политические уголовные дела обречены. Мы всегда приходим на суды, будем и дальше приходить", - сказал Додон.
В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка 8 уголовных дел, 3 из них рассматриваются в судах. В понедельник были запланированы два судебных слушания - по делу о якобы фальсификации медицинской справки и по досье о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008-2009 годах через госпредприятие Energocom. Политик виновным себя не признает, а судебные заседания постоянно переносятся или откладываются.
В октябре прошлого года началось слушание еще одного уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка
. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Политик находится под судебным надзором, ему запрещено покидать страну.
Сторонники партии "Шор" протестуют перед зданием КС в Кишиневе