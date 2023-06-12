Рейтинг@Mail.ru
ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/diversanty-1877632312.html
ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов
ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 12.06.2023
ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов
"Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила более 35 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:48
2023-06-12T13:48
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_11a3604a6d6049d194d31a7a639b7525.jpg
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила более 35 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения ВСУ в районе Новомлынска, Масютовки, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. "В районе населенного пункта Розовка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html
россия
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4141675bf3c746fe97cce5138c395415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов

Минобороны: ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила более 35 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения ВСУ в районе Новомлынска, Масютовки, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.
"В районе населенного пункта Розовка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
СМИ узнали, как Украина намерена подставить Европу
11 июня, 17:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала