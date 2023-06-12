https://ria.ru/20230612/diversanty-1877632312.html

ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов

ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 12.06.2023

ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов

"Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила более 35 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:48

2023-06-12T13:48

2023-06-12T13:48

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила более 35 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения ВСУ в районе Новомлынска, Масютовки, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. "В районе населенного пункта Розовка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html

россия

луганская народная республика

харьковская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность