https://ria.ru/20230612/diversanty-1877632312.html
ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов
ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 12.06.2023
ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов
"Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила более 35 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:48
2023-06-12T13:48
2023-06-12T13:48
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила более 35 украинских военных, 4 единицы техники, а также группу диверсантов, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения ВСУ в районе Новомлынска, Масютовки, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. "В районе населенного пункта Розовка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов
Минобороны: ВС России на Купянском направлении уничтожили группу украинских диверсантов