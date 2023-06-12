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Дедушка найденных в джунглях в Колумбии детей рассказал, как они выжили - РИА Новости, 12.06.2023
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14:51 12.06.2023 (обновлено: 18:00 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/deti-1877641021.html
Дедушка найденных в джунглях в Колумбии детей рассказал, как они выжили
Дедушка найденных в джунглях в Колумбии детей рассказал, как они выжили - РИА Новости, 12.06.2023
Дедушка найденных в джунглях в Колумбии детей рассказал, как они выжили
Дети, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни, выжили благодаря муке и фруктам, сообщает местное издание... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:51
2023-06-12T18:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дети, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни, выжили благодаря муке и фруктам, сообщает местное издание Universal со ссылкой на двоюродного дедушку детей. Накануне в колумбийских джунглях были найдены живыми четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни. "Когда самолет разбился, они (дети -ред.) взяли немного муки и с ее помощью выжили. После того, как мука закончилась, они начали есть ...фрукты", - цитирует газета слова двоюродного дедушки детей Фиденсио Валенсия, навещавшего детей в госпитале в Боготе. Как подчеркивает колумбийская газета Pais Cali со ссылкой на Валенсию, дети нашли муку среди обломков разбившегося самолета. Газета также отмечает, ссылаясь на директора института семейного благополучия Колумбии (ICBF) Астрид Касерес, что дети также нашли наборы для выживания с едой, которые ранее были сброшены спасательными службами с армейских вертолетов для установки контакта с пропавшими. В них также была мука.Президент Колумбии Густаво Петро сообщил на своей странице в Twitter в субботу, что он и его жена Вероника Алькосер навестили детей в госпитале. Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.
https://ria.ru/20230612/kolumbiya-1877665025.html
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в мире, колумбия, богота, густаво петро
В мире, Колумбия, Богота, Густаво Петро
Дедушка найденных в джунглях в Колумбии детей рассказал, как они выжили

Universal: дети, пробывшие 40 дней в джунглях в Колумбии, выжили, питаясь мукой и фруктами

© Фото : Twitter @petrogustavoВ Колумбии нашли живыми четверых детей — пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206
В Колумбии нашли живыми четверых детей — пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206 - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : Twitter @petrogustavo
В Колумбии нашли живыми четверых детей — пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дети, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни, выжили благодаря муке и фруктам, сообщает местное издание Universal со ссылкой на двоюродного дедушку детей.
Накануне в колумбийских джунглях были найдены живыми четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни.
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"Когда самолет разбился, они (дети -ред.) взяли немного муки и с ее помощью выжили. После того, как мука закончилась, они начали есть ...фрукты", - цитирует газета слова двоюродного дедушки детей Фиденсио Валенсия, навещавшего детей в госпитале в Боготе.
Как подчеркивает колумбийская газета Pais Cali со ссылкой на Валенсию, дети нашли муку среди обломков разбившегося самолета. Газета также отмечает, ссылаясь на директора института семейного благополучия Колумбии (ICBF) Астрид Касерес, что дети также нашли наборы для выживания с едой, которые ранее были сброшены спасательными службами с армейских вертолетов для установки контакта с пропавшими. В них также была мука.
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил на своей странице в Twitter в субботу, что он и его жена Вероника Алькосер навестили детей в госпитале.
Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.
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