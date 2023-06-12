https://ria.ru/20230612/deti-1877641021.html

Дедушка найденных в джунглях в Колумбии детей рассказал, как они выжили

Дедушка найденных в джунглях в Колумбии детей рассказал, как они выжили - РИА Новости, 12.06.2023

Дедушка найденных в джунглях в Колумбии детей рассказал, как они выжили

Дети, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни, выжили благодаря муке и фруктам, сообщает местное издание... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:51

2023-06-12T14:51

2023-06-12T18:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дети, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни, выжили благодаря муке и фруктам, сообщает местное издание Universal со ссылкой на двоюродного дедушку детей. Накануне в колумбийских джунглях были найдены живыми четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни. "Когда самолет разбился, они (дети -ред.) взяли немного муки и с ее помощью выжили. После того, как мука закончилась, они начали есть ...фрукты", - цитирует газета слова двоюродного дедушки детей Фиденсио Валенсия, навещавшего детей в госпитале в Боготе. Как подчеркивает колумбийская газета Pais Cali со ссылкой на Валенсию, дети нашли муку среди обломков разбившегося самолета. Газета также отмечает, ссылаясь на директора института семейного благополучия Колумбии (ICBF) Астрид Касерес, что дети также нашли наборы для выживания с едой, которые ранее были сброшены спасательными службами с армейских вертолетов для установки контакта с пропавшими. В них также была мука.Президент Колумбии Густаво Петро сообщил на своей странице в Twitter в субботу, что он и его жена Вероника Алькосер навестили детей в госпитале. Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.

https://ria.ru/20230612/kolumbiya-1877665025.html

https://ria.ru/20230611/rebenok-1877577158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, колумбия, богота, густаво петро