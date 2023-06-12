https://ria.ru/20230612/deputat-1877629566.html

Источник: депутата из ХМАО нашли мертвым в поселке в Новой Москве

Источник: депутата из ХМАО нашли мертвым в поселке в Новой Москве - РИА Новости, 12.06.2023

Источник: депутата из ХМАО нашли мертвым в поселке в Новой Москве

Депутата из Ханты-Мансийского автономного округа Александра Колодича нашли мертвым в поселке в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:31

2023-06-12T13:31

2023-06-12T14:39

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутата из Ханты-Мансийского автономного округа Александра Колодича нашли мертвым в поселке в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнили в Следственном комитете, тело 58-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в подвальном помещении частного дома в поселке Сосенское. Предположительно, между ним и помощником по дому произошла ссора, в результате которой последний убил нанимателя. На крики пришла жена погибшего, на которую подозреваемый также набросился с ножом. После этого мужчина закопал тело убитого в подвале и скрылся. Затем он рассказал о произошедшем своему брату, который позвонил сыну хозяина дома. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитым оказался депутат Ханты-Мансийского автономного округа Александр Колодич.Отмечается, что его супругу доставили в больницу, ей оказывают помощь. Самого преступника задержали, с ним проводят следственные действия. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц, а также назначил ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую. Кроме того, следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

https://ria.ru/20230611/rybak-1877460525.html

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, ханты-мансийский автономный округ