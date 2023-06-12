Рейтинг@Mail.ru
Источник: депутата из ХМАО нашли мертвым в поселке в Новой Москве - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 12.06.2023 (обновлено: 14:39 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/deputat-1877629566.html
Источник: депутата из ХМАО нашли мертвым в поселке в Новой Москве
Источник: депутата из ХМАО нашли мертвым в поселке в Новой Москве - РИА Новости, 12.06.2023
Источник: депутата из ХМАО нашли мертвым в поселке в Новой Москве
Депутата из Ханты-Мансийского автономного округа Александра Колодича нашли мертвым в поселке в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:31
2023-06-12T14:39
происшествия
россия
москва
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутата из Ханты-Мансийского автономного округа Александра Колодича нашли мертвым в поселке в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнили в Следственном комитете, тело 58-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в подвальном помещении частного дома в поселке Сосенское. Предположительно, между ним и помощником по дому произошла ссора, в результате которой последний убил нанимателя. На крики пришла жена погибшего, на которую подозреваемый также набросился с ножом. После этого мужчина закопал тело убитого в подвале и скрылся. Затем он рассказал о произошедшем своему брату, который позвонил сыну хозяина дома. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитым оказался депутат Ханты-Мансийского автономного округа Александр Колодич.Отмечается, что его супругу доставили в больницу, ей оказывают помощь. Самого преступника задержали, с ним проводят следственные действия. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц, а также назначил ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую. Кроме того, следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
https://ria.ru/20230611/rybak-1877460525.html
https://ria.ru/20230607/prigovor-1876749336.html
россия
москва
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Россия, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ
Источник: депутата из ХМАО нашли мертвым в поселке в Новой Москве

Источник: депутата из ХМАО Александра Колодича нашли мертвым в Новой Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутата из Ханты-Мансийского автономного округа Александра Колодича нашли мертвым в поселке в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как уточнили в Следственном комитете, тело 58-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в подвальном помещении частного дома в поселке Сосенское. Предположительно, между ним и помощником по дому произошла ссора, в результате которой последний убил нанимателя. На крики пришла жена погибшего, на которую подозреваемый также набросился с ножом. После этого мужчина закопал тело убитого в подвале и скрылся. Затем он рассказал о произошедшем своему брату, который позвонил сыну хозяина дома.
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
В Хабаровском крае нашли тело второго из трех пропавших рыбаков
11 июня, 05:41
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитым оказался депутат Ханты-Мансийского автономного округа Александр Колодич.
Отмечается, что его супругу доставили в больницу, ей оказывают помощь. Самого преступника задержали, с ним проводят следственные действия. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц, а также назначил ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую. Кроме того, следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Жителя Урала посадили за убийство отца из якобы чувства сострадания
7 июня, 16:12
 
ПроисшествияРоссияМоскваХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала