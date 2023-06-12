https://ria.ru/20230612/britaniya-1877606367.html

СМИ: британские военные обращаются в пищевые банки из-за кризиса

СМИ: британские военные обращаются в пищевые банки из-за кризиса - РИА Новости, 12.06.2023

СМИ: британские военные обращаются в пищевые банки из-за кризиса

Военнослужащие королевских ВВС Великобритании на крупной авиабазе Конингсби обращаются в продовольственные банки в связи с высокой инфляцией в стране и кризисом РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:42

2023-06-12T10:42

2023-06-12T10:42

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Военнослужащие королевских ВВС Великобритании на крупной авиабазе Конингсби обращаются в продовольственные банки в связи с высокой инфляцией в стране и кризисом стоимости жизни, передает телеканал Sky News. "Некоторые военнослужащие и их семьи были вынуждены воспользоваться пищевыми банками на фоне высокой инфляции и роста расходов, которые ввергают военных в кризис", - сообщает канал со ссылкой на источники в оборонном ведомстве и внутренние документы ВВС. Организованный на авиабазе пункт по сбору продуктов от военнослужащих изначально предназначался для помощи гражданским лицам, однако теперь им пользуются и летчики, говорится на сайте Sky News. По данным телеканала, ряду военнослужащих приходится выбирать между "едой и топливом", из-за чего они не всегда могут отправиться домой с военной базы, чтобы увидеться с семьей. "Число обращений от военнослужащих или от их имени с просьбой о финансовой поддержке в одну из ключевых благотворительных организаций увеличилось более чем в два раза", - добавляет СМИ. Отмечается, что есть те, кто не может себе позволить льготное питание в военной столовой. Ранее газета Times сообщала, что реальные доходы военнослужащих Великобритании сократились из-за высокой инфляции, несмотря на прибавку в 3,75% в этом году. Ежегодное исследование, проводимое британским оборонным ведомством, показало, что только трое из 10 военных довольны своей зарплатой, а боевой дух ВС упал до рекордно низкой за пять лет отметки. В Великобритании наблюдается рекордная инфляция. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20230603/britaniya-1875974090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, россия, украина, в мире