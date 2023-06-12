https://ria.ru/20230612/bolnitsa-1877646783.html
В Волновахе восстановили городскую больницу
В Волновахе восстановили городскую больницу - РИА Новости, 12.06.2023
В Волновахе восстановили городскую больницу
В Волновахе в Донецкой Народной Республике восстановили семь корпусов городской больницы, сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:07
2023-06-12T15:07
2023-06-12T19:12
волноваха
марат хуснуллин
общество
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877679048_0:313:960:853_1920x0_80_0_0_19193e717d7fd16a376330f06686c5be.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Волновахе в Донецкой Народной Республике восстановили семь корпусов городской больницы, сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина. "В новых субъектах Российской Федерации силами регионов-шефов при координации Минстроя России проводятся работы по восстановлению социальной инфраструктуры. В частности, в рамках шефской помощи специалистами из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановлен комплекс из семи корпусов городской больницы общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров", — говорится в публикации.Как уточнил Хуснуллин, стационар вмещает 100 койко-мест, мощность всего больничного комплекса — около 600 человек в день. В учреждении есть лаборатория, кабинеты диагностики и стоматологии, отделения реанимации и операционные. На территории больницы также находятся парковка и тротуары, проведено озеленение.Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что считает Волноваху "14-м ямальским муниципалитетом". По его словам, при проведении работ особое внимание уделяют детским и медицинским учреждениям."Останавливаться не собираемся, работы там еще много — будем комплексно восстанавливать всю социальную инфраструктуру района", — подчеркнул губернатор.Как отмечается в релизе, ямальские специалисты за год восстановили в Волновахе 66 объектов, в числе которых 26 многоквартирных домов. Кроме того, работает станция переливания крови, отремонтированы профессионально-техническое училище на 420 студентов, корпуса музыкального и художественного отделений Волновахской школы искусств на 250 детей.
https://ria.ru/20230530/yamal-1875049899.html
волноваха
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877679048_0:271:960:991_1920x0_80_0_0_2e1dae1c9155786128736ec58c030aa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волноваха, марат хуснуллин, общество, донецкая народная республика
Волноваха, Марат Хуснуллин, Общество, Донецкая Народная Республика
В Волновахе восстановили городскую больницу
Хуснуллин сообщил, что в Волновахе восстановили семь корпусов городской больницы
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
В Волновахе в Донецкой Народной Республике восстановили семь корпусов городской больницы, сообщается на сайте
правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
«
"В новых субъектах Российской Федерации силами регионов-шефов при координации Минстроя России проводятся работы по восстановлению социальной инфраструктуры. В частности, в рамках шефской помощи специалистами из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановлен комплекс из семи корпусов городской больницы общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров", — говорится в публикации.
Как уточнил Хуснуллин, стационар вмещает 100 койко-мест, мощность всего больничного комплекса — около 600 человек в день. В учреждении есть лаборатория, кабинеты диагностики и стоматологии, отделения реанимации и операционные. На территории больницы также находятся парковка и тротуары, проведено озеленение.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что считает Волноваху "14-м ямальским муниципалитетом". По его словам, при проведении работ особое внимание уделяют детским и медицинским учреждениям.
"Останавливаться не собираемся, работы там еще много — будем комплексно восстанавливать всю социальную инфраструктуру района", — подчеркнул губернатор.
Как отмечается в релизе, ямальские специалисты за год восстановили в Волновахе 66 объектов, в числе которых 26 многоквартирных домов. Кроме того, работает станция переливания крови, отремонтированы профессионально-техническое училище на 420 студентов, корпуса музыкального и художественного отделений Волновахской школы искусств на 250 детей.
Ямал восстановит в Волновахском районе ДНР еще четыре школы