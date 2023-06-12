Рейтинг@Mail.ru
В Волновахе восстановили городскую больницу - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 12.06.2023 (обновлено: 19:12 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/bolnitsa-1877646783.html
В Волновахе восстановили городскую больницу
В Волновахе восстановили городскую больницу - РИА Новости, 12.06.2023
В Волновахе восстановили городскую больницу
В Волновахе в Донецкой Народной Республике восстановили семь корпусов городской больницы, сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:07
2023-06-12T19:12
волноваха
марат хуснуллин
общество
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877679048_0:313:960:853_1920x0_80_0_0_19193e717d7fd16a376330f06686c5be.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Волновахе в Донецкой Народной Республике восстановили семь корпусов городской больницы, сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина. &quot;В новых субъектах Российской Федерации силами регионов-шефов при координации Минстроя России проводятся работы по восстановлению социальной инфраструктуры. В частности, в рамках шефской помощи специалистами из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановлен комплекс из семи корпусов городской больницы общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров&quot;, — говорится в публикации.Как уточнил Хуснуллин, стационар вмещает 100 койко-мест, мощность всего больничного комплекса — около 600 человек в день. В учреждении есть лаборатория, кабинеты диагностики и стоматологии, отделения реанимации и операционные. На территории больницы также находятся парковка и тротуары, проведено озеленение.Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что считает Волноваху "14-м ямальским муниципалитетом". По его словам, при проведении работ особое внимание уделяют детским и медицинским учреждениям."Останавливаться не собираемся, работы там еще много — будем комплексно восстанавливать всю социальную инфраструктуру района", — подчеркнул губернатор.Как отмечается в релизе, ямальские специалисты за год восстановили в Волновахе 66 объектов, в числе которых 26 многоквартирных домов. Кроме того, работает станция переливания крови, отремонтированы профессионально-техническое училище на 420 студентов, корпуса музыкального и художественного отделений Волновахской школы искусств на 250 детей.
https://ria.ru/20230530/yamal-1875049899.html
волноваха
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877679048_0:271:960:991_1920x0_80_0_0_2e1dae1c9155786128736ec58c030aa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волноваха, марат хуснуллин, общество, донецкая народная республика
Волноваха, Марат Хуснуллин, Общество, Донецкая Народная Республика
В Волновахе восстановили городскую больницу

Хуснуллин сообщил, что в Волновахе восстановили семь корпусов городской больницы

© Фото : Марат Хуснуллин / TelegramВосстановленная городская больница в Волновахе
Восстановленная городская больница в Волновахе - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : Марат Хуснуллин / Telegram
Восстановленная городская больница в Волновахе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Волновахе в Донецкой Народной Республике восстановили семь корпусов городской больницы, сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
«

"В новых субъектах Российской Федерации силами регионов-шефов при координации Минстроя России проводятся работы по восстановлению социальной инфраструктуры. В частности, в рамках шефской помощи специалистами из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановлен комплекс из семи корпусов городской больницы общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров", — говорится в публикации.

Как уточнил Хуснуллин, стационар вмещает 100 койко-мест, мощность всего больничного комплекса — около 600 человек в день. В учреждении есть лаборатория, кабинеты диагностики и стоматологии, отделения реанимации и операционные. На территории больницы также находятся парковка и тротуары, проведено озеленение.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что считает Волноваху "14-м ямальским муниципалитетом". По его словам, при проведении работ особое внимание уделяют детским и медицинским учреждениям.
"Останавливаться не собираемся, работы там еще много — будем комплексно восстанавливать всю социальную инфраструктуру района", — подчеркнул губернатор.
Как отмечается в релизе, ямальские специалисты за год восстановили в Волновахе 66 объектов, в числе которых 26 многоквартирных домов. Кроме того, работает станция переливания крови, отремонтированы профессионально-техническое училище на 420 студентов, корпуса музыкального и художественного отделений Волновахской школы искусств на 250 детей.
Ямал восстановит в Волновахском районе ДНР еще четыре школы - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Ямал восстановит в Волновахском районе ДНР еще четыре школы
30 мая, 13:11
 
ВолновахаМарат ХуснуллинОбществоДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала