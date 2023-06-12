https://ria.ru/20230612/bolnitsa-1877646783.html

В Волновахе восстановили городскую больницу

В Волновахе восстановили городскую больницу - РИА Новости, 12.06.2023

В Волновахе восстановили городскую больницу

В Волновахе в Донецкой Народной Республике восстановили семь корпусов городской больницы, сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:07

2023-06-12T15:07

2023-06-12T19:12

волноваха

марат хуснуллин

общество

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Волновахе в Донецкой Народной Республике восстановили семь корпусов городской больницы, сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина. "В новых субъектах Российской Федерации силами регионов-шефов при координации Минстроя России проводятся работы по восстановлению социальной инфраструктуры. В частности, в рамках шефской помощи специалистами из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановлен комплекс из семи корпусов городской больницы общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров", — говорится в публикации.Как уточнил Хуснуллин, стационар вмещает 100 койко-мест, мощность всего больничного комплекса — около 600 человек в день. В учреждении есть лаборатория, кабинеты диагностики и стоматологии, отделения реанимации и операционные. На территории больницы также находятся парковка и тротуары, проведено озеленение.Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что считает Волноваху "14-м ямальским муниципалитетом". По его словам, при проведении работ особое внимание уделяют детским и медицинским учреждениям."Останавливаться не собираемся, работы там еще много — будем комплексно восстанавливать всю социальную инфраструктуру района", — подчеркнул губернатор.Как отмечается в релизе, ямальские специалисты за год восстановили в Волновахе 66 объектов, в числе которых 26 многоквартирных домов. Кроме того, работает станция переливания крови, отремонтированы профессионально-техническое училище на 420 студентов, корпуса музыкального и художественного отделений Волновахской школы искусств на 250 детей.

https://ria.ru/20230530/yamal-1875049899.html

волноваха

донецкая народная республика

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волноваха, марат хуснуллин, общество, донецкая народная республика