https://ria.ru/20230612/boi-1877622498.html

Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье

Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье - РИА Новости, 12.06.2023

Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье

В Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, заявил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T12:43

2023-06-12T12:43

2023-06-12T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, заявил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live". "Ни одной высоты ими не взято, но их надо накрывать. Сейчас идут тяжелые бои, работает наша артиллерия, минометные расчеты, привлекается авиация", — сказал он. По словам Рогова, столкновения идут, в частности, в серой зоне около сел Нескучное и Макаровка. Кроме того, по его словам, бои также шли и на других участках фронта: между городами Гуляй Поле и Пологи — в районе населенного пункта Дорожнянка, южнее города Орехова, в районе села Лобковое. Российские военные пресекли все попытки заброски ДРГ и заходов в тыл, противник с большими потерями отошел на исходные позиции. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.Накануне в Минобороны сообщили, что Киев при продолжающихся безуспешных попытках наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях потерял еще более 360 военных.

https://ria.ru/20230611/mask-1877457787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, запорожская область, киев, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины