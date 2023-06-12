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Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 12.06.2023 (обновлено: 13:55 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/boi-1877622498.html
Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье
Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье - РИА Новости, 12.06.2023
Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье
В Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, заявил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:43
2023-06-12T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
киев
владимир путин
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, заявил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live". "Ни одной высоты ими не взято, но их надо накрывать. Сейчас идут тяжелые бои, работает наша артиллерия, минометные расчеты, привлекается авиация", — сказал он. По словам Рогова, столкновения идут, в частности, в серой зоне около сел Нескучное и Макаровка. Кроме того, по его словам, бои также шли и на других участках фронта: между городами Гуляй Поле и Пологи — в районе населенного пункта Дорожнянка, южнее города Орехова, в районе села Лобковое. Российские военные пресекли все попытки заброски ДРГ и заходов в тыл, противник с большими потерями отошел на исходные позиции. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.Накануне в Минобороны сообщили, что Киев при продолжающихся безуспешных попытках наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях потерял еще более 360 военных.
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в мире, россия, запорожская область, киев, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Киев, Владимир Путин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье

Рогов: в районе сел Нескучное и Макаровка в Запорожье идут тяжелые бои

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, заявил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".
«
"Ни одной высоты ими не взято, но их надо накрывать. Сейчас идут тяжелые бои, работает наша артиллерия, минометные расчеты, привлекается авиация", — сказал он.
По словам Рогова, столкновения идут, в частности, в серой зоне около сел Нескучное и Макаровка.
Кроме того, по его словам, бои также шли и на других участках фронта: между городами Гуляй Поле и Пологи — в районе населенного пункта Дорожнянка, южнее города Орехова, в районе села Лобковое.
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В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.
Накануне в Минобороны сообщили, что Киев при продолжающихся безуспешных попытках наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях потерял еще более 360 военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьКиевВладимир ПутинВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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