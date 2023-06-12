https://ria.ru/20230612/boi-1877622498.html
Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье
Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье - РИА Новости, 12.06.2023
Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье
В Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, заявил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:43
2023-06-12T12:43
2023-06-12T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
киев
владимир путин
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857468121_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_73746d8a1729084f348eff666f791e74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, заявил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live". "Ни одной высоты ими не взято, но их надо накрывать. Сейчас идут тяжелые бои, работает наша артиллерия, минометные расчеты, привлекается авиация", — сказал он. По словам Рогова, столкновения идут, в частности, в серой зоне около сел Нескучное и Макаровка. Кроме того, по его словам, бои также шли и на других участках фронта: между городами Гуляй Поле и Пологи — в районе населенного пункта Дорожнянка, южнее города Орехова, в районе села Лобковое. Российские военные пресекли все попытки заброски ДРГ и заходов в тыл, противник с большими потерями отошел на исходные позиции. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.Накануне в Минобороны сообщили, что Киев при продолжающихся безуспешных попытках наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях потерял еще более 360 военных.
https://ria.ru/20230611/mask-1877457787.html
https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html
россия
запорожская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857468121_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aa0baab2ca5431be3e58a93aa2346d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, киев, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Киев, Владимир Путин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье
Рогов: в районе сел Нескучное и Макаровка в Запорожье идут тяжелые бои