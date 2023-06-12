https://ria.ru/20230612/boegolovki-1877585839.html

SIPRI: Россия и США нарастили свои ядерные арсеналы

SIPRI: Россия и США нарастили свои ядерные арсеналы - РИА Новости, 12.06.2023

SIPRI: Россия и США нарастили свои ядерные арсеналы

Ядерные державы, включая Россию и США, активно модернизируют арсеналы, на фоне украинского конфликта число развернутых боеголовок только растет, следует из... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T04:34

2023-06-12T04:34

2023-06-12T15:04

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Ядерные державы, включая Россию и США, активно модернизируют арсеналы, на фоне украинского конфликта число развернутых боеголовок только растет, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).Согласно статистике SIPRI, в январе 2023 года такие страны, как Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль, суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 находились на складах потенциального пользования. Это на 86 единиц больше по сравнению с январем 2022-го. При этом около двух тысяч боеголовок (почти все — американские и российские) находились в состоянии повышенной боеготовности.Лидером по числу развернутых боеголовок на начало 2023 года в докладе названы США с 1770 единицами, а также Россия с 1674. Вместе обе страны обладают примерно 90% от всех запасов ядерного оружия. За ними следуют Франция и Великобритания с 280 и 120 единицами соответственно.В 2022 году, согласно выводу исследователей, размеры ядерных арсеналов России и США оставались "относительно стабильными". При этом в дополнение к пригодным для использования запасам ядерного оружия обе страны также имеют более тысячи боеголовок, ранее снятых с дежурства. Сейчас они постепенно демонтируются.Размер ядерного арсенала Китая, по оценкам SIPRI, увеличился с 350 до 410 боеголовок. Как ожидается, цифры будут расти и дальше. Авторы доклада обратили внимание, что КНР до конца десятилетия может нарастить свой ядерный арсенал до уровня США и России.Великобритания, которая в 2022 году не увеличивала ядерный арсенал, скорее всего, также нарастит свои запасы боеголовок, говорится в исследовании. Такой вывод сделали на основании заявления британского правительства от 2021 года о повышении лимита с 225 до 260 единиц.Продолжает развивать ядерную программу и Франция: Париж занимается разработкой атомной подводной лодки с баллистическими ракетами третьего поколения, а также новой крылатой ракеты воздушного базирования. При этом упоминается и программа по ремонту и модернизации существующих систем.В свою очередь, Индия и Пакистан, по всей видимости, также расширяют ядерные арсеналы. Обе страны продолжили разработку новых типов ядерных систем доставки в 2022 году. Несмотря на то что Пакистан — основной объект, на который нацелено ядерное оружие индийцев, они все равно активно разрабатывают системы дальнего действия, способные в том числе поражать цели по всему Китаю.Согласно отчету, КНДР продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе. Хотя в 2022 году Северная Корея не проводила испытательных ядерных взрывов, ее руководство провело более 90 пробных ракетных пусков. По оценкам SIPRI, в настоящее время у Пхеньяна имеется около 30 боеголовок и достаточно материалов для производства еще 50-70 единиц. В исследовании не забыли упомянуть, что не признающий публично наличие ядерного оружия Израиль также проводит модернизацию своего ядерного арсенала.

https://ria.ru/20230531/soglashenie-1875292328.html

https://ria.ru/20230601/yao-1875610965.html

https://ria.ru/20230523/oruzhie-1873690446.html

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