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Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023
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23:25 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877697213.html
Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони
Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023
Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, назвав его "выдающейся фигурой" РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T23:25
2023-06-12T23:25
в мире
италия
франция
германия
сильвио берлускони
эммануэль макрон
умер сильвио берлускони
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ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, назвав его "выдающейся фигурой" современной Италии, передает агентство Франс Пресс."Вместе с Кавальери ушла выдающаяся фигура современной Италии, которая находилась в первых рядах политической сцены Италии в течение многих лет", - передало агентство слова Макрона. Президент Франции выразил итальянцам соболезнования в связи со смертью политика. "Я выражаю соболезнования народу и правительству Италии в связи с новостью о кончине Сильвио Берлускони", - позже заявил Макрон на совместной пресс-конференции с лидерами ФРГ и Польши в Париже, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. Экс-премьер Италии, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Источники в больнице сообщили, что видный политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации, лечащие врачи экс-премьера впервые объявили, что он страдает хронической лейкемией.
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в мире, италия, франция, германия, сильвио берлускони, эммануэль макрон, умер сильвио берлускони
В мире, Италия, Франция, Германия, Сильвио Берлускони, Эммануэль Макрон, Умер Сильвио Берлускони
Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Франс Пресс: Макрон назвал Берлускони выдающейся фигурой современной Италии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, назвав его "выдающейся фигурой" современной Италии, передает агентство Франс Пресс.
«
"Вместе с Кавальери ушла выдающаяся фигура современной Италии, которая находилась в первых рядах политической сцены Италии в течение многих лет", - передало агентство слова Макрона.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Биография Сильвио Берлускони
Вчера, 13:37
Президент Франции выразил итальянцам соболезнования в связи со смертью политика.
"Я выражаю соболезнования народу и правительству Италии в связи с новостью о кончине Сильвио Берлускони", - позже заявил Макрон на совместной пресс-конференции с лидерами ФРГ и Польши в Париже, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
Экс-премьер Италии, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Источники в больнице сообщили, что видный политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации, лечащие врачи экс-премьера впервые объявили, что он страдает хронической лейкемией.
Патриарх итальянской политики Сильвио Берлускони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони перед началом церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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1 из 12
© AP Photo / Luca Bruno

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

Президент Милана Сильвио Берлускони со своей дочерью Барбарой во время посещения новой штаб-квартиры команды в Милане, Италия. 6 июня 2014 года

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

© AP Photo / Luca Bruno
2 из 12
© AP Photo / Sandro Perozzi

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

Премьер-министр Италии Сильвио Белускони. 29 января 2010 год

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

© AP Photo / Sandro Perozzi
3 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони на вилле Чертоза в Порто-Ротондо. 18 апреля 2008 год

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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4 из 12
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отвечает журналисту Бруно Веспе во время передачи Porta a porta на государственном итальянском телеканале Rai 1 в Риме. 31 января 2006 года

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
5 из 12
© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время встречи в госрезиденции Завидово. 3 февраля 2003 года

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанк

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

Президент России Дмитрий Медведев, глава правительства Италии Сильвио Берлускони и премьер-министр РФ Владимир Путин осматривают территорию на курорте Красная поляна. 3 декабря 2010 год

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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7 из 12
© AP Photo / Jean-Francois Badias

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

Сильвио Берлускони в Европейском парламенте в Страсбурге, восточная Франция. 2019 год

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
8 из 12
© AP Photo / Gero Breloer

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине, Германия. 12 января 2011 года

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

© AP Photo / Gero Breloer
9 из 12
© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приветствует рабочих на вокзале Тибуртина, Рим. 10 декабря 2010 год

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool
10 из 12
© AP Photo / Valentina Petrova

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

Премьер-министр Италии Сильвио Белускони в столице Болгарии Софии. 13 июня 2010 год

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

© AP Photo / Valentina Petrova
11 из 12
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

Лидер итальянской правой партии Forza Italia Сильвио Берлускони во время митинга, завершающего кампанию его партии на всеобщих выборах. 25 сентября 2022 года

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
12 из 12

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
1 из 12

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

© AP Photo / Luca Bruno
2 из 12

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

© AP Photo / Sandro Perozzi
3 из 12

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
4 из 12

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
5 из 12

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool
6 из 12

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
7 из 12

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
8 из 12

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

© AP Photo / Gero Breloer
9 из 12

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool
10 из 12

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

© AP Photo / Valentina Petrova
11 из 12

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
12 из 12
 
В миреИталияФранцияГерманияСильвио БерлускониЭммануэль МакронУмер Сильвио Берлускони
 
 
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