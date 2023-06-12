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Медведев назвал Берлускони патриотом Италии - РИА Новости, 12.06.2023
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20:53 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877688379.html
Медведев назвал Берлускони патриотом Италии
Медведев назвал Берлускони патриотом Италии - РИА Новости, 12.06.2023
Медведев назвал Берлускони патриотом Италии
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования народу Италии в связи с кончиной экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T20:53
2023-06-12T20:53
италия
россия
дмитрий медведев
сильвио берлускони
умер сильвио берлускони
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования народу Италии в связи с кончиной экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Бывший премьер Италии Берлускони скончался в понедельник на 87-м году жизни. &quot;Мы печалимся вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем помнить тебя!&quot; - написал Медведев в Twitter.
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Медведев назвал Берлускони патриотом Италии

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони: он был патриотом Италии

© AP Photo / Luca BrunoСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Luca Bruno
Сильвио Берлускони. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования народу Италии в связи с кончиной экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.
Бывший премьер Италии Берлускони скончался в понедельник на 87-м году жизни.
«

"Мы печалимся вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем помнить тебя!" - написал Медведев в Twitter.

Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Биография Сильвио Берлускони
Вчера, 13:37
 
ИталияРоссияДмитрий МедведевСильвио БерлускониУмер Сильвио Берлускони
 
 
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