https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877688379.html
Медведев назвал Берлускони патриотом Италии
Медведев назвал Берлускони патриотом Италии - РИА Новости, 12.06.2023
Медведев назвал Берлускони патриотом Италии
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования народу Италии в связи с кончиной экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T20:53
2023-06-12T20:53
2023-06-12T20:53
италия
россия
дмитрий медведев
сильвио берлускони
умер сильвио берлускони
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования народу Италии в связи с кончиной экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Бывший премьер Италии Берлускони скончался в понедельник на 87-м году жизни. "Мы печалимся вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем помнить тебя!" - написал Медведев в Twitter.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877630568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медведев назвал Берлускони патриотом Италии
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони: он был патриотом Италии