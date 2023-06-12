https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877688379.html

Медведев назвал Берлускони патриотом Италии

Медведев назвал Берлускони патриотом Италии - РИА Новости, 12.06.2023

Медведев назвал Берлускони патриотом Италии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования народу Италии в связи с кончиной экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T20:53

2023-06-12T20:53

2023-06-12T20:53

италия

россия

дмитрий медведев

сильвио берлускони

умер сильвио берлускони

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования народу Италии в связи с кончиной экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Бывший премьер Италии Берлускони скончался в понедельник на 87-м году жизни. "Мы печалимся вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем помнить тебя!" - написал Медведев в Twitter.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877630568.html

италия

россия

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Наталья Макарова

италия, россия, дмитрий медведев, сильвио берлускони, умер сильвио берлускони