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Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу - РИА Новости, 12.06.2023
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15:34 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877652341.html
Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу
Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу - РИА Новости, 12.06.2023
Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу
Тело умершего в понедельник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили из миланской клиники San Raffaele на виллу экс-премьера в город Аркоре... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:34
2023-06-12T15:34
в мире
милан
италия
сильвио берлускони
умер сильвио берлускони
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РИМ, 12 июн – РИА Новости. Тело умершего в понедельник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили из миланской клиники San Raffaele на виллу экс-премьера в город Аркоре под Миланом. Момент прибытия кортежа автомашин из Милана в Аркоре показал в прямом эфире новостной телеканал RaiNews24. У ворот виллы Берлускони собрались десятки людей, которые хотели попрощаться с патриархом итальянской политики. Экс-премьер, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Источники в больнице сообщили, что видный политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые объявили, что он страдает хронической лейкемией. По информации газеты Corriere della Sera, в понедельник вечером в Аркоре состоится приватная церемония прощания с Берлускони, в которой примут участие родные и близкие видного политика. Во вторник в крупнейшей студии основанной Берлускони телекоммуникационной компании Mediaset в городе Колоньо Монцезе под Миланом состоится гражданская панихида. Ожидается, что будет объявлено о государственных похоронах Берлускони, который четырежды возглавлял национальное правительство Италии. Они должны пройти в Миланском соборе в среду.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877642835.html
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877639399.html
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В мире, Милан, Италия, Сильвио Берлускони, Умер Сильвио Берлускони
Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу

Тело экс-премьера Италии Берлускони доставили из больницы на его виллу под Миланом

© AP Photo / Luca BrunoСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Luca Bruno
Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 12 июн – РИА Новости. Тело умершего в понедельник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили из миланской клиники San Raffaele на виллу экс-премьера в город Аркоре под Миланом.
Момент прибытия кортежа автомашин из Милана в Аркоре показал в прямом эфире новостной телеканал RaiNews24. У ворот виллы Берлускони собрались десятки людей, которые хотели попрощаться с патриархом итальянской политики.
Премьер-министр РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
В Госдуме заявили, что Берлускони всегда будут помнить как друга России
Вчера, 15:03
Экс-премьер, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Источники в больнице сообщили, что видный политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые объявили, что он страдает хронической лейкемией.
По информации газеты Corriere della Sera, в понедельник вечером в Аркоре состоится приватная церемония прощания с Берлускони, в которой примут участие родные и близкие видного политика. Во вторник в крупнейшей студии основанной Берлускони телекоммуникационной компании Mediaset в городе Колоньо Монцезе под Миланом состоится гражданская панихида.
Ожидается, что будет объявлено о государственных похоронах Берлускони, который четырежды возглавлял национальное правительство Италии. Они должны пройти в Миланском соборе в среду.
Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Берлускони был политиком мирового масштаба, заявил Путин
Вчера, 14:40
 
В миреМиланИталияСильвио БерлускониУмер Сильвио Берлускони
 
 
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