https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877652341.html

Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу

Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу - РИА Новости, 12.06.2023

Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу

Тело умершего в понедельник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили из миланской клиники San Raffaele на виллу экс-премьера в город Аркоре... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:34

2023-06-12T15:34

2023-06-12T15:34

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италия

сильвио берлускони

умер сильвио берлускони

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РИМ, 12 июн – РИА Новости. Тело умершего в понедельник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили из миланской клиники San Raffaele на виллу экс-премьера в город Аркоре под Миланом. Момент прибытия кортежа автомашин из Милана в Аркоре показал в прямом эфире новостной телеканал RaiNews24. У ворот виллы Берлускони собрались десятки людей, которые хотели попрощаться с патриархом итальянской политики. Экс-премьер, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Источники в больнице сообщили, что видный политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые объявили, что он страдает хронической лейкемией. По информации газеты Corriere della Sera, в понедельник вечером в Аркоре состоится приватная церемония прощания с Берлускони, в которой примут участие родные и близкие видного политика. Во вторник в крупнейшей студии основанной Берлускони телекоммуникационной компании Mediaset в городе Колоньо Монцезе под Миланом состоится гражданская панихида. Ожидается, что будет объявлено о государственных похоронах Берлускони, который четырежды возглавлял национальное правительство Италии. Они должны пройти в Миланском соборе в среду.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877642835.html

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877639399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, милан, италия, сильвио берлускони, умер сильвио берлускони