https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877652341.html
Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу
Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу - РИА Новости, 12.06.2023
Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу
Тело умершего в понедельник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили из миланской клиники San Raffaele на виллу экс-премьера в город Аркоре... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:34
2023-06-12T15:34
2023-06-12T15:34
в мире
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италия
сильвио берлускони
умер сильвио берлускони
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РИМ, 12 июн – РИА Новости. Тело умершего в понедельник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили из миланской клиники San Raffaele на виллу экс-премьера в город Аркоре под Миланом. Момент прибытия кортежа автомашин из Милана в Аркоре показал в прямом эфире новостной телеканал RaiNews24. У ворот виллы Берлускони собрались десятки людей, которые хотели попрощаться с патриархом итальянской политики. Экс-премьер, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Источники в больнице сообщили, что видный политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые объявили, что он страдает хронической лейкемией. По информации газеты Corriere della Sera, в понедельник вечером в Аркоре состоится приватная церемония прощания с Берлускони, в которой примут участие родные и близкие видного политика. Во вторник в крупнейшей студии основанной Берлускони телекоммуникационной компании Mediaset в городе Колоньо Монцезе под Миланом состоится гражданская панихида. Ожидается, что будет объявлено о государственных похоронах Берлускони, который четырежды возглавлял национальное правительство Италии. Они должны пройти в Миланском соборе в среду.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877642835.html
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877639399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милан, италия, сильвио берлускони, умер сильвио берлускони
В мире, Милан, Италия, Сильвио Берлускони, Умер Сильвио Берлускони
Тело Берлускони доставили из больницы на его виллу
Тело экс-премьера Италии Берлускони доставили из больницы на его виллу под Миланом
РИМ, 12 июн – РИА Новости. Тело умершего в понедельник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили из миланской клиники San Raffaele на виллу экс-премьера в город Аркоре под Миланом.
Момент прибытия кортежа автомашин из Милана в Аркоре показал в прямом эфире новостной телеканал RaiNews24. У ворот виллы Берлускони
собрались десятки людей, которые хотели попрощаться с патриархом итальянской политики.
В Госдуме заявили, что Берлускони всегда будут помнить как друга России
Экс-премьер, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Источники в больнице сообщили, что видный политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые объявили, что он страдает хронической лейкемией.
По информации газеты Corriere della Sera, в понедельник вечером в Аркоре состоится приватная церемония прощания с Берлускони, в которой примут участие родные и близкие видного политика. Во вторник в крупнейшей студии основанной Берлускони телекоммуникационной компании Mediaset в городе Колоньо Монцезе под Миланом состоится гражданская панихида.
Ожидается, что будет объявлено о государственных похоронах Берлускони, который четырежды возглавлял национальное правительство Италии. Они должны пройти в Миланском соборе в среду.
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