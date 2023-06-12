https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877649097.html
Берлускони, как никто другой в Европе, понимал Россию, заявил Слуцкий
Берлускони, как никто другой в Европе, понимал Россию, заявил Слуцкий - РИА Новости, 12.06.2023
Берлускони, как никто другой в Европе, понимал Россию, заявил Слуцкий
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, "как никто другой", понимал и уважал Россию, он внес огромный вклад в развитие российско-итальянских... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:13
2023-06-12T15:13
2023-06-12T15:13
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, "как никто другой", понимал и уважал Россию, он внес огромный вклад в развитие российско-итальянских отношений, формирование архитектуры европейской безопасности, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. Источники в больнице подтвердили, что видный политик умер в 09.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации, лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией. "Имел честь быть с ним знаком лично. Сильвио Берлускони, как никто в Европе за последние три десятилетия, понимал и уважал Россию. Он внёс огромный вклад в развитие российско-итальянских отношений и формирование архитектуры европейской безопасности еще в начале 2000-х годов", — написал Слуцкий.Слуцкий отметил, что Берлускони обладал "невероятной харизмой и во многом был талантливым первопроходцем". "Создав с нуля в 1994 году партию "Вперёд, Италия", он сумел всего через 60 дней выиграть парламентские выборы. И с тех пор твёрдо закрепился в большой политике", — добавил он. Парламентарий выразил соболезнования родным и близким политика, а также всему народу Италии.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877630568.html
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877642835.html
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РИА Новости
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в мире, италия, россия, европа, сильвио берлускони, леонид слуцкий (политик), госдума рф, вперед, италия, умер сильвио берлускони
В мире, Италия, Россия, Европа, Сильвио Берлускони, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Вперед, Италия, Умер Сильвио Берлускони
Берлускони, как никто другой в Европе, понимал Россию, заявил Слуцкий
Слуцкий: Берлускони, как никто другой в Европе за три десятилетия, понимал и уважал Россию