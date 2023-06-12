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Нетаньяху выразил соболезнования из-за смерти Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023
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15:13 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877648845.html
Нетаньяху выразил соболезнования из-за смерти Берлускони
Нетаньяху выразил соболезнования из-за смерти Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023
Нетаньяху выразил соболезнования из-за смерти Берлускони
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, отметив, что итальянский... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:13
2023-06-12T15:13
в мире
италия
израиль
сильвио берлускони
биньямин нетаньяху
умер сильвио берлускони
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, отметив, что итальянский политик был большим другом Израиля. "Я глубоко опечален кончиной Сильвио Берлускони, бывшего премьер-министра Италии. Мои искренние соболезнования его семье и народу Италии. Сильвио был большим другом Израиля и был с нами рядом во все времена. Покойся с миром, мой друг", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия. Бывший премьер Италии, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. В апреле, во время предыдущей госпитализации, лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией.
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в мире, италия, израиль, сильвио берлускони, биньямин нетаньяху, умер сильвио берлускони
В мире, Италия, Израиль, Сильвио Берлускони, Биньямин Нетаньяху, Умер Сильвио Берлускони
Нетаньяху выразил соболезнования из-за смерти Берлускони

Премьер Израиля Нетаньяху соболезнует из-за смерти экс-премьера Италии Берлускони

© AP Photo / Andrew MedichiniСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Сильвио Берлускони. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, отметив, что итальянский политик был большим другом Израиля.
"Я глубоко опечален кончиной Сильвио Берлускони, бывшего премьер-министра Италии. Мои искренние соболезнования его семье и народу Италии. Сильвио был большим другом Израиля и был с нами рядом во все времена. Покойся с миром, мой друг", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
Бывший премьер Италии, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. В апреле, во время предыдущей госпитализации, лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией.
Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Берлускони был политиком мирового масштаба, заявил Путин
Вчера, 14:40
 
В миреИталияИзраильСильвио БерлускониБиньямин НетаньяхуУмер Сильвио Берлускони
 
 
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