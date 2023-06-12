https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877648845.html

Нетаньяху выразил соболезнования из-за смерти Берлускони

Нетаньяху выразил соболезнования из-за смерти Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023

Нетаньяху выразил соболезнования из-за смерти Берлускони

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, отметив, что итальянский... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:13

2023-06-12T15:13

2023-06-12T15:13

в мире

италия

израиль

сильвио берлускони

биньямин нетаньяху

умер сильвио берлускони

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863398866_0:262:2995:1947_1920x0_80_0_0_08bf66fd17fad04e239eab042b9dd05f.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, отметив, что итальянский политик был большим другом Израиля. "Я глубоко опечален кончиной Сильвио Берлускони, бывшего премьер-министра Италии. Мои искренние соболезнования его семье и народу Италии. Сильвио был большим другом Израиля и был с нами рядом во все времена. Покойся с миром, мой друг", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия. Бывший премьер Италии, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. В апреле, во время предыдущей госпитализации, лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877639399.html

италия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, израиль, сильвио берлускони, биньямин нетаньяху, умер сильвио берлускони