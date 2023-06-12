https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877642835.html

В Госдуме заявили, что Берлускони всегда будут помнить как друга России

В Госдуме заявили, что Берлускони всегда будут помнить как друга России - РИА Новости, 12.06.2023

В Госдуме заявили, что Берлускони всегда будут помнить как друга России

Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони навсегда останется в сердцах россиян как друг России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:03

2023-06-12T15:03

2023-06-12T15:03

россия

украина

севастополь

сильвио берлускони

дмитрий белик

юрий гемпель

оон

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони навсегда останется в сердцах россиян как друг России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Берлускони, который в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в больнице на 87-м году жизни, сообщила газета Corriere della Sera. "Сильвио Берлускони после 2014 года был одним из немногих известных европейских политиков, который поехал в Крым, чтобы своими глазами увидеть, как живет полуостров в российском статусе. На европейском политическом небосклоне закатилась звезда, но ее свет еще долгое время будет нам светить. Мы помним его как друга нашей страны и в наших сердцах он таким и останется", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Берлускони всегда появлялся в обществе с улыбкой и открытой душой. "Он без сомнения мог бы сблизить наши страны и выровнять в итоге отношения России и Запада, или привести к какому-то взаимоустраивающему обе стороны консенсусу, но ему этого не дали сделать, потому что в нынешней Европе пришло время приспособленцев под одну страну – США", - сказал Белик. Как заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, смерть Берлускони является серьезной потерей для мировой политики. "Сильвио Берлускони был знаковой фигурой на международной политической арене. Его смерть стала серьезной потерей для мировой политики. Это был харизматичный и яркий политик", - сказал Гемпель РИА Новости. Гемпель подчеркнул, что Берлускони показал себя как принципиальный и объективный политик, который посетил российский Крым, тем самым проявив уважение к историческому выбору крымчан вернуться и жить в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877639900.html

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877639399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, севастополь, сильвио берлускони, дмитрий белик, юрий гемпель, оон, госдума рф, в мире