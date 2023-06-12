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Итальянские политики скорбят из-за смерти Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023
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13:05 12.06.2023 (обновлено: 14:38 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877626131.html
Итальянские политики скорбят из-за смерти Берлускони
Итальянские политики скорбят из-за смерти Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023
Итальянские политики скорбят из-за смерти Берлускони
Известие о смерти экс-премьера Сильвио Берлускони вызвало большой общественный резонанс в Италии, видные представители самых разных политических сил выражают... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:05
2023-06-12T14:38
в мире
италия
милан
сильвио берлускони
романо проди
маттео сальвини
еврокомиссия
братья италии
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РИМ, 12 июн – РИА Новости. Известие о смерти экс-премьера Сильвио Берлускони вызвало большой общественный резонанс в Италии, видные представители самых разных политических сил выражают соболезнования в связи с кончиной видного политика. Как сообщили местные СМИ, бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией. Основной политический соперник Берлускони, экс-премьер и бывший глава Еврокомиссии Романо Проди выразил глубокую скорбь в связи с кончиной политика. "Я помню его как политического лидера, который в своей долгой и интенсивной общественной деятельности оказал огромное влияние на жизнь нашей страны, влияя не только на властные институты, но и на жизнь всех граждан", - заявил он. "В нашем долгом политическом противостоянии мы представляли различные и противоположные миры, но наше соперничество никогда не переходило в чувство вражды на личном уровне… Я ценил его поддержку европейского дела", - указал Проди. Лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини назвал Берлускони "великим человеком и великим итальянцем". Обращаясь к участникам публичного мероприятия в городе Леза, он призвал почтить память экс-премьера минутой молчания. "Это большое, огромное горе. Он оставляет огромную пустоту, потому что он был великим. Закончилась эпоха, заканчивается целая эра. Прощай, Сильвио", - написал в Twitter видный деятель правой партии "Братья Италии", министр обороны Гуидо Крозетто. "В связи с кончиной Сильвио Берлускони мы хотели бы выразить нашу близость и скорбь его семье, его близким и всей партии "Вперед, Италия", а также правительству и силам правящего большинства. Со смертью Берлускони заканчивается эпоха", - заявила лидер оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн, отметив, что различие в политических взглядах не умаляет уважения к этому человеку. "Многие его любили, многие ненавидели: сегодня все должны признать, что его влияние на политическую, а также экономическую, спортивную и телевизионную жизнь было беспрецедентным. Сегодня Италия скорбит вместе с его семьей, его близкими, его компаниями, его партией", - заявил бывший глава правительства Италии Маттео Ренци. Аналогичную оценку высказал еще один экс-премьер Энрико Летта. "Берлускони творил историю нашей страны. Его уход из жизни знаменует один из тех моментов, когда все чувствуют свою причастность к этому", - написал он в Twitter. По свидетельствам местных СМИ, у клиники San Raffaele в Милане, где скончался Берлускони, сейчас собралась толпа людей, которые хотели бы проститься с известным политиком.
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в мире, италия, милан, сильвио берлускони, романо проди, маттео сальвини, еврокомиссия, братья италии, умер сильвио берлускони
В мире, Италия, Милан, Сильвио Берлускони, Романо Проди, Маттео Сальвини, Еврокомиссия, Братья Италии, Умер Сильвио Берлускони
Итальянские политики скорбят из-за смерти Берлускони

Представители разных политических сил Италии выразили скорбь из-за смерти Берлускони

© AP Photo / Antonio CalanniСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Antonio Calanni
Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 12 июн – РИА Новости. Известие о смерти экс-премьера Сильвио Берлускони вызвало большой общественный резонанс в Италии, видные представители самых разных политических сил выражают соболезнования в связи с кончиной видного политика.
Как сообщили местные СМИ, бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони
Вчера, 13:02
Основной политический соперник Берлускони, экс-премьер и бывший глава Еврокомиссии Романо Проди выразил глубокую скорбь в связи с кончиной политика. "Я помню его как политического лидера, который в своей долгой и интенсивной общественной деятельности оказал огромное влияние на жизнь нашей страны, влияя не только на властные институты, но и на жизнь всех граждан", - заявил он.
«
"В нашем долгом политическом противостоянии мы представляли различные и противоположные миры, но наше соперничество никогда не переходило в чувство вражды на личном уровне… Я ценил его поддержку европейского дела", - указал Проди.
Лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини назвал Берлускони "великим человеком и великим итальянцем". Обращаясь к участникам публичного мероприятия в городе Леза, он призвал почтить память экс-премьера минутой молчания.
«
"Это большое, огромное горе. Он оставляет огромную пустоту, потому что он был великим. Закончилась эпоха, заканчивается целая эра. Прощай, Сильвио", - написал в Twitter видный деятель правой партии "Братья Италии", министр обороны Гуидо Крозетто.
"В связи с кончиной Сильвио Берлускони мы хотели бы выразить нашу близость и скорбь его семье, его близким и всей партии "Вперед, Италия", а также правительству и силам правящего большинства. Со смертью Берлускони заканчивается эпоха", - заявила лидер оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн, отметив, что различие в политических взглядах не умаляет уважения к этому человеку.
«
"Многие его любили, многие ненавидели: сегодня все должны признать, что его влияние на политическую, а также экономическую, спортивную и телевизионную жизнь было беспрецедентным. Сегодня Италия скорбит вместе с его семьей, его близкими, его компаниями, его партией", - заявил бывший глава правительства Италии Маттео Ренци.
Аналогичную оценку высказал еще один экс-премьер Энрико Летта. "Берлускони творил историю нашей страны. Его уход из жизни знаменует один из тех моментов, когда все чувствуют свою причастность к этому", - написал он в Twitter.
По свидетельствам местных СМИ, у клиники San Raffaele в Милане, где скончался Берлускони, сейчас собралась толпа людей, которые хотели бы проститься с известным политиком.
Патриарх итальянской политики Сильвио Берлускони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони перед началом церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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1 из 12
© AP Photo / Luca Bruno

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

Президент Милана Сильвио Берлускони со своей дочерью Барбарой во время посещения новой штаб-квартиры команды в Милане, Италия. 6 июня 2014 года

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

© AP Photo / Luca Bruno
2 из 12
© AP Photo / Sandro Perozzi

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

Премьер-министр Италии Сильвио Белускони. 29 января 2010 год

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

© AP Photo / Sandro Perozzi
3 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони на вилле Чертоза в Порто-Ротондо. 18 апреля 2008 год

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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4 из 12
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отвечает журналисту Бруно Веспе во время передачи Porta a porta на государственном итальянском телеканале Rai 1 в Риме. 31 января 2006 года

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
5 из 12
© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время встречи в госрезиденции Завидово. 3 февраля 2003 года

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанк

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

Президент России Дмитрий Медведев, глава правительства Италии Сильвио Берлускони и премьер-министр РФ Владимир Путин осматривают территорию на курорте Красная поляна. 3 декабря 2010 год

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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7 из 12
© AP Photo / Jean-Francois Badias

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

Сильвио Берлускони в Европейском парламенте в Страсбурге, восточная Франция. 2019 год

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
8 из 12
© AP Photo / Gero Breloer

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине, Германия. 12 января 2011 года

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

© AP Photo / Gero Breloer
9 из 12
© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приветствует рабочих на вокзале Тибуртина, Рим. 10 декабря 2010 год

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool
10 из 12
© AP Photo / Valentina Petrova

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

Премьер-министр Италии Сильвио Белускони в столице Болгарии Софии. 13 июня 2010 год

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

© AP Photo / Valentina Petrova
11 из 12
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

Лидер итальянской правой партии Forza Italia Сильвио Берлускони во время митинга, завершающего кампанию его партии на всеобщих выборах. 25 сентября 2022 года

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
12 из 12

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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1 из 12

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

© AP Photo / Luca Bruno
2 из 12

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

© AP Photo / Sandro Perozzi
3 из 12

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
4 из 12

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
5 из 12

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool
6 из 12

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
7 из 12

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
8 из 12

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

© AP Photo / Gero Breloer
9 из 12

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool
10 из 12

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

© AP Photo / Valentina Petrova
11 из 12

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
12 из 12
 
В миреИталияМиланСильвио БерлускониРомано ПродиМаттео СальвиниЕврокомиссияБратья ИталииУмер Сильвио Берлускони
 
 
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