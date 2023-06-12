https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877626131.html

Итальянские политики скорбят из-за смерти Берлускони

Итальянские политики скорбят из-за смерти Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023

Итальянские политики скорбят из-за смерти Берлускони

Известие о смерти экс-премьера Сильвио Берлускони вызвало большой общественный резонанс в Италии, видные представители самых разных политических сил выражают... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:05

2023-06-12T13:05

2023-06-12T14:38

в мире

италия

милан

сильвио берлускони

романо проди

маттео сальвини

еврокомиссия

братья италии

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РИМ, 12 июн – РИА Новости. Известие о смерти экс-премьера Сильвио Берлускони вызвало большой общественный резонанс в Италии, видные представители самых разных политических сил выражают соболезнования в связи с кончиной видного политика. Как сообщили местные СМИ, бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией. Основной политический соперник Берлускони, экс-премьер и бывший глава Еврокомиссии Романо Проди выразил глубокую скорбь в связи с кончиной политика. "Я помню его как политического лидера, который в своей долгой и интенсивной общественной деятельности оказал огромное влияние на жизнь нашей страны, влияя не только на властные институты, но и на жизнь всех граждан", - заявил он. "В нашем долгом политическом противостоянии мы представляли различные и противоположные миры, но наше соперничество никогда не переходило в чувство вражды на личном уровне… Я ценил его поддержку европейского дела", - указал Проди. Лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини назвал Берлускони "великим человеком и великим итальянцем". Обращаясь к участникам публичного мероприятия в городе Леза, он призвал почтить память экс-премьера минутой молчания. "Это большое, огромное горе. Он оставляет огромную пустоту, потому что он был великим. Закончилась эпоха, заканчивается целая эра. Прощай, Сильвио", - написал в Twitter видный деятель правой партии "Братья Италии", министр обороны Гуидо Крозетто. "В связи с кончиной Сильвио Берлускони мы хотели бы выразить нашу близость и скорбь его семье, его близким и всей партии "Вперед, Италия", а также правительству и силам правящего большинства. Со смертью Берлускони заканчивается эпоха", - заявила лидер оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн, отметив, что различие в политических взглядах не умаляет уважения к этому человеку. "Многие его любили, многие ненавидели: сегодня все должны признать, что его влияние на политическую, а также экономическую, спортивную и телевизионную жизнь было беспрецедентным. Сегодня Италия скорбит вместе с его семьей, его близкими, его компаниями, его партией", - заявил бывший глава правительства Италии Маттео Ренци. Аналогичную оценку высказал еще один экс-премьер Энрико Летта. "Берлускони творил историю нашей страны. Его уход из жизни знаменует один из тех моментов, когда все чувствуют свою причастность к этому", - написал он в Twitter. По свидетельствам местных СМИ, у клиники San Raffaele в Милане, где скончался Берлускони, сейчас собралась толпа людей, которые хотели бы проститься с известным политиком.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877625625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, милан, сильвио берлускони, романо проди, маттео сальвини, еврокомиссия, братья италии, умер сильвио берлускони