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Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023
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13:02 12.06.2023 (обновлено: 13:10 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877625625.html
Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони
Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023
Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони
Правительство Германии выражает итальянскому народу и правительству свои соболезнования после кончины бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, заявил РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:02
2023-06-12T13:10
в мире
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италия
сильвио берлускони
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БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Правительство Германии выражает итальянскому народу и правительству свои соболезнования после кончины бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, заявил в понедельник представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер. "Мы сегодня узнали о смерти бывшего премьера Италии Берлускони. Мы выражаем итальянскому народу и итальянскому правительству наши соболезнования", - заявил он на брифинге кабмина страны. Ранее в понедельник газета Corriere della Sera сообщила о кончине на 87-м году жизни Берлускони, который в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele. Бывший премьер был госпитализирован во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как он выписался из больницы. Новая госпитализация патриарха итальянской политики вызвала естественное беспокойство многих сторонников и политических союзников экс-премьера. Однако лечащие врачи экс-премьера сообщили, что новая госпитализация связана с необходимостью "проведения запланированных контрольных исследований в связи с известной гематологической патологией". В бюллетене, который выпустили в пятницу личный врач экс-премьера Альберто Дзангрилло и гематолог Фабио Чичери, отмечалось, что состояние их пациента не вызывает тревогу.
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в мире, германия, италия, сильвио берлускони
В мире, Германия, Италия, Сильвио Берлускони
Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони

Правительство Германии выразило соболезнования из-за смерти экс-премьера Италии Берлускони

© AP Photo / Luca BrunoСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Luca Bruno
Сильвио Берлускони. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Правительство Германии выражает итальянскому народу и правительству свои соболезнования после кончины бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, заявил в понедельник представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"Мы сегодня узнали о смерти бывшего премьера Италии Берлускони. Мы выражаем итальянскому народу и итальянскому правительству наши соболезнования", - заявил он на брифинге кабмина страны.
Ранее в понедельник газета Corriere della Sera сообщила о кончине на 87-м году жизни Берлускони, который в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele. Бывший премьер был госпитализирован во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как он выписался из больницы.
Новая госпитализация патриарха итальянской политики вызвала естественное беспокойство многих сторонников и политических союзников экс-премьера. Однако лечащие врачи экс-премьера сообщили, что новая госпитализация связана с необходимостью "проведения запланированных контрольных исследований в связи с известной гематологической патологией". В бюллетене, который выпустили в пятницу личный врач экс-премьера Альберто Дзангрилло и гематолог Фабио Чичери, отмечалось, что состояние их пациента не вызывает тревогу.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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