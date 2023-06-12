https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877625625.html

Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони

Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023

Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони

Правительство Германии выражает итальянскому народу и правительству свои соболезнования после кончины бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, заявил РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:02

2023-06-12T13:02

2023-06-12T13:10

в мире

германия

италия

сильвио берлускони

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863546374_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_b318699b2a844adc43d22a6bb84ff111.jpg

БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Правительство Германии выражает итальянскому народу и правительству свои соболезнования после кончины бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, заявил в понедельник представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер. "Мы сегодня узнали о смерти бывшего премьера Италии Берлускони. Мы выражаем итальянскому народу и итальянскому правительству наши соболезнования", - заявил он на брифинге кабмина страны. Ранее в понедельник газета Corriere della Sera сообщила о кончине на 87-м году жизни Берлускони, который в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele. Бывший премьер был госпитализирован во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как он выписался из больницы. Новая госпитализация патриарха итальянской политики вызвала естественное беспокойство многих сторонников и политических союзников экс-премьера. Однако лечащие врачи экс-премьера сообщили, что новая госпитализация связана с необходимостью "проведения запланированных контрольных исследований в связи с известной гематологической патологией". В бюллетене, который выпустили в пятницу личный врач экс-премьера Альберто Дзангрилло и гематолог Фабио Чичери, отмечалось, что состояние их пациента не вызывает тревогу.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877614729.html

германия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, италия, сильвио берлускони