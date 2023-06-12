https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877625625.html
Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони
Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023
Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони
Правительство Германии выражает итальянскому народу и правительству свои соболезнования после кончины бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, заявил РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:02
2023-06-12T13:02
2023-06-12T13:10
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БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Правительство Германии выражает итальянскому народу и правительству свои соболезнования после кончины бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, заявил в понедельник представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер. "Мы сегодня узнали о смерти бывшего премьера Италии Берлускони. Мы выражаем итальянскому народу и итальянскому правительству наши соболезнования", - заявил он на брифинге кабмина страны. Ранее в понедельник газета Corriere della Sera сообщила о кончине на 87-м году жизни Берлускони, который в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele. Бывший премьер был госпитализирован во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как он выписался из больницы. Новая госпитализация патриарха итальянской политики вызвала естественное беспокойство многих сторонников и политических союзников экс-премьера. Однако лечащие врачи экс-премьера сообщили, что новая госпитализация связана с необходимостью "проведения запланированных контрольных исследований в связи с известной гематологической патологией". В бюллетене, который выпустили в пятницу личный врач экс-премьера Альберто Дзангрилло и гематолог Фабио Чичери, отмечалось, что состояние их пациента не вызывает тревогу.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877614729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, италия, сильвио берлускони
В мире, Германия, Италия, Сильвио Берлускони
Правительство ФРГ выразило соболезнования из-за смерти Берлускони
Правительство Германии выразило соболезнования из-за смерти экс-премьера Италии Берлускони
БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Правительство Германии выражает итальянскому народу и правительству свои соболезнования после кончины бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, заявил в понедельник представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"Мы сегодня узнали о смерти бывшего премьера Италии
Берлускони. Мы выражаем итальянскому народу и итальянскому правительству наши соболезнования", - заявил он на брифинге кабмина страны.
Ранее в понедельник газета Corriere della Sera сообщила о кончине на 87-м году жизни Берлускони, который в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele. Бывший премьер был госпитализирован во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как он выписался из больницы.
Новая госпитализация патриарха итальянской политики вызвала естественное беспокойство многих сторонников и политических союзников экс-премьера. Однако лечащие врачи экс-премьера сообщили, что новая госпитализация связана с необходимостью "проведения запланированных контрольных исследований в связи с известной гематологической патологией". В бюллетене, который выпустили в пятницу личный врач экс-премьера Альберто Дзангрилло и гематолог Фабио Чичери, отмечалось, что состояние их пациента не вызывает тревогу.
СМИ назвали возможную причину смерти Берлускони