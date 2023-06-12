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В миланской клинике San Raffaele умер Сильвио Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023
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12:27 12.06.2023 (обновлено: 12:49 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877620298.html
В миланской клинике San Raffaele умер Сильвио Берлускони
В миланской клинике San Raffaele умер Сильвио Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023
В миланской клинике San Raffaele умер Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:27
2023-06-12T12:49
в мире
италия
сильвио берлускони
вперед, италия
умер сильвио берлускони
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РИМ, 12 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. Берлускони был госпитализирован во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как он выписался из больницы. В ходе предыдущей госпитализации врачи впервые сообщили, что патриарх итальянской политики страдает тяжелым заболеванием - хронической лейкемией. За свою долгую карьеру Берлускони стал одним из самых ярких и скандальных политиков современной Европы. Он родился в Милане в 1936 году в семье банковского служащего. Его семья жила в рабочем квартале неподалеку у железнодорожных путей. После вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской коалиции авиация союзников, в основном британские ВВС, подвергли город тяжелым бомбардировкам, пик которых пришелся на август 1943 года. Спасаясь от бомбежек, Берлускони весной 1943 года переехали в деревню в часе езды от города. Первые шаги к успехуВ студенчестве будущий политик занимался музыкой: играл на контрабасе в составе группы и выступал в ночных клубах и на круизах. Кроме того, будущий политик подрабатывал фотографом на свадьбах и похоронах и, по легенде, писал курсовые работы для других студентов. Впоследствии он говорил, что за жизнь сменил 22 работы. В 1961 году Берлускони окончил с отличием юридический факультет Миланского университета. В 1962 году он создал строительную компанию Cantieri Riuniti Milanesi, через год - компанию Edilnord, которая занималась возведением жилых комплексов близ Милана. В 1970-х годах Берлускони параллельно со строительством занялся предпринимательством в сфере телекоммуникаций и преуспел на рынке частного телевизионного вещания. В 1978 году им был основан холдинг Fininvest, со временем ставший крупнейшим объединением итальянских компаний и фирм различного профиля. Постепенно Берлускони стал владельцем газеты Il Giornale, телеканалов Canale 5, Italia 1 и Rete 4, архива кинофильмов, издательского дома и активов за рубежом. В 1986 году он присоединил к своей империи футбольный клуб "Милан", на долгие годы ставший флагманом не только итальянского, но и европейского футбола. Благодаря строительному буму и успехам в медиабизнесе, в 1977 году Берлускони получил орден "За трудовые заслуги", и с тех пор итальянские СМИ дали ему прозвище "Кавальере" или просто "Кав". Выход на полеВ политику Берлускони вошел в январе 1994 года: пользуясь футбольной терминологией, он объявил о "выходе на поле" с телеобращением, разосланным во все выпуски новостей национальных телеканалов. Спустя всего три месяца основанная им партия "Вперед, Италия" в основе правоцентристской коалиции одержала победу на выборах, и в мае он принял присягу в качестве премьер-министра Италии, открыв в истории страны эру "Второй Республики". С тех пор, по выражению его биографов, Берлускони "на двадцать лет завладел Италией". Его второе правительство, находившееся у власти с 2001 по 2005 год, установило рекорд по сроку полномочий, став самым длительным в истории Итальянской Республики. В этот период Берлускони сыграл ключевую роль в создании совета Россия-НАТО, организовав в 2002 году встречу на высшем уровне на военной базе Пратика-ди-Маре близ Рима. Этот соглашение, как тогда считалось, поставило точку в холодной войне. Юмор и скандалыВ конце 2011 года Берлускони ушел с поста премьера на фоне тяжёлого экономического положения Италии и серии очередных коррупционных скандалов. За долгие годы, проведенные на политическом и бизнес-Олимпе, Берлускони неоднократно обвинялся то в мошенничестве и связях с мафией, то в подкупе и злоупотреблении служебным положением. Единственной проигранной битвой с юстицией стал процесс 2012 года, который признал его виновным в налоговых преступлениях, а в 2013 году запретил Берлускони занимать государственные посты в течение двух лет, а в течение шести лет, до 2019 года, — баллотироваться на выборах. Самым громким и продолжительным с точки зрения отголосков вышло дело "Руби", которое получило название благодаря танцовщице Кариме эль-Маруг. В рамках него Берлускони обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних, но был оправдан. Впоследствии из расследования об "элегантных ужинах" на вилле Берлускони выросло коррупционное дело "Руби-3" о подкупе свидетелей в ходе первоначального расследования, но и здесь суд вины патриарха итальянской политики не нашел. В целом же список обвинений и судебных процессов вокруг Берлускони наполнил собой довольно крупную статью в Wikipedia. За многолетнюю политическую карьеру Берлускони проявил себя как неутомимый автор и постоянный герой смешных, неловких и во многом поучительных ситуаций. Он оставляет после себя целое пособие по политическому популизму и юмору, который с трудом сочетается с нынешними понятиями о новой этике. Сам он, кажется, всю жизнь получал удовольствие от постоянного нахождения на грани приличий. Так, отвечая на вопрос о экоактивистке Грете Тунберг, он поведал историю о шведских женщинах и виагре, а на мероприятии аграриев рассказал шутку про фермера, которому изменяла жена. Сюда же можно отнести его анекдоты про Гитлера, про евреев, про Бога, про распутных женщин и про концлагеря. Перед избирательной кампанией 2022 года он даже завел TikTok, где тоже рассказывал анекдоты, показывал свою собачку или призвал голосовать за себя итальянских женщин, потому что "всегда охотился за их любовью". Друзья и партнерыБерлускони стал первым западным премьером, подписавшим с Москвой в 1994 году Договор о дружбе и сотрудничестве. С тех пор его курс на налаживание отношений с Россией, которую он последовательно воспринимал союзницей Запада в противовес усилению Китая, превратил Италию в одного из важнейших партнеров Российской Федерации в Европе. Мощный импульс двусторонние связи получили благодаря многолетней дружбе Сильвио с Владимиром Путиным, которые укрепили неоднократные их встречи, официальные и неформальные, в Италии и в России. Путин называл итальянца "политиком мирового уровня, настоящим лидером, отстаивающим интересы своей страны на международной арене". С началом украинского кризиса Берлускони неоднократно выступал за отмену санкций в отношении РФ. Но если в 2022 году он осудил спецоперацию России на Украине, заявив, что Путин не ответил на его звонки, то уже в октябре на закрытой встрече с депутатами, избравшимися от его партии на недавних выборах, рассказал, что восстановил отношения с президентом РФ. Берлускони заявил, что Путин назвал его "первым из пяти его настоящих друзей". Заявления Берлускони тогда вызвали громкий скандал: 86-летний политик, в частности, сказал, что Украина "выкинула к черту Минские соглашения", а ее "вступление в НАТО приведет к мировой войне". Затем Берлускони неоднократно говорил, что готов выступить посредником в урегулировании конфликта. Берлускони является отцом пятерых детей от двух браков, причем второй супружеский союз, с актрисой Вероникой Ларио, был расторгнут после почти пятилетней судебной тяжбы в 2014 году. Последней спутницей Берлускони стала 33-летняя депутат парламента от его партии "Вперед, Италия" Марта Фашина. В марте прошлого года они сыграли "символическую свадьбу". У Берлускони остались 17 внуков и множество итальянцев, ностальгирующих по славным временам, когда он выступал "на поле" на протяжении нескольких десятилетий.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877614729.html
https://ria.ru/20230507/berluskoni-1870296360.html
https://ria.ru/20230222/zelenskiy-1853727012.html
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в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия, умер сильвио берлускони
В мире, Италия, Сильвио Берлускони, Вперед, Италия, Умер Сильвио Берлускони
В миланской клинике San Raffaele умер Сильвио Берлускони

На 87-м году жизни умер экс-премьер Италии Берлускони — миллиардер, плейбой, друг России

© AFP 2023 / TIZIANA FABIСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
Сильвио Берлускони . Архивное фото
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РИМ, 12 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ.
Берлускони был госпитализирован во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как он выписался из больницы. В ходе предыдущей госпитализации врачи впервые сообщили, что патриарх итальянской политики страдает тяжелым заболеванием - хронической лейкемией.
За свою долгую карьеру Берлускони стал одним из самых ярких и скандальных политиков современной Европы. Он родился в Милане в 1936 году в семье банковского служащего. Его семья жила в рабочем квартале неподалеку у железнодорожных путей. После вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской коалиции авиация союзников, в основном британские ВВС, подвергли город тяжелым бомбардировкам, пик которых пришелся на август 1943 года. Спасаясь от бомбежек, Берлускони весной 1943 года переехали в деревню в часе езды от города.

Первые шаги к успеху

В студенчестве будущий политик занимался музыкой: играл на контрабасе в составе группы и выступал в ночных клубах и на круизах. Кроме того, будущий политик подрабатывал фотографом на свадьбах и похоронах и, по легенде, писал курсовые работы для других студентов. Впоследствии он говорил, что за жизнь сменил 22 работы.
В 1961 году Берлускони окончил с отличием юридический факультет Миланского университета. В 1962 году он создал строительную компанию Cantieri Riuniti Milanesi, через год - компанию Edilnord, которая занималась возведением жилых комплексов близ Милана.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
СМИ назвали возможную причину смерти Берлускони
Вчера, 11:49
В 1970-х годах Берлускони параллельно со строительством занялся предпринимательством в сфере телекоммуникаций и преуспел на рынке частного телевизионного вещания. В 1978 году им был основан холдинг Fininvest, со временем ставший крупнейшим объединением итальянских компаний и фирм различного профиля. Постепенно Берлускони стал владельцем газеты Il Giornale, телеканалов Canale 5, Italia 1 и Rete 4, архива кинофильмов, издательского дома и активов за рубежом. В 1986 году он присоединил к своей империи футбольный клуб "Милан", на долгие годы ставший флагманом не только итальянского, но и европейского футбола.
Благодаря строительному буму и успехам в медиабизнесе, в 1977 году Берлускони получил орден "За трудовые заслуги", и с тех пор итальянские СМИ дали ему прозвище "Кавальере" или просто "Кав".

Выход на поле

В политику Берлускони вошел в январе 1994 года: пользуясь футбольной терминологией, он объявил о "выходе на поле" с телеобращением, разосланным во все выпуски новостей национальных телеканалов. Спустя всего три месяца основанная им партия "Вперед, Италия" в основе правоцентристской коалиции одержала победу на выборах, и в мае он принял присягу в качестве премьер-министра Италии, открыв в истории страны эру "Второй Республики".
С тех пор, по выражению его биографов, Берлускони "на двадцать лет завладел Италией". Его второе правительство, находившееся у власти с 2001 по 2005 год, установило рекорд по сроку полномочий, став самым длительным в истории Итальянской Республики. В этот период Берлускони сыграл ключевую роль в создании совета Россия-НАТО, организовав в 2002 году встречу на высшем уровне на военной базе Пратика-ди-Маре близ Рима. Этот соглашение, как тогда считалось, поставило точку в холодной войне.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Берлускони вынес приговор Европе
7 мая, 11:51

Юмор и скандалы

В конце 2011 года Берлускони ушел с поста премьера на фоне тяжёлого экономического положения Италии и серии очередных коррупционных скандалов. За долгие годы, проведенные на политическом и бизнес-Олимпе, Берлускони неоднократно обвинялся то в мошенничестве и связях с мафией, то в подкупе и злоупотреблении служебным положением.
Единственной проигранной битвой с юстицией стал процесс 2012 года, который признал его виновным в налоговых преступлениях, а в 2013 году запретил Берлускони занимать государственные посты в течение двух лет, а в течение шести лет, до 2019 года, — баллотироваться на выборах. Самым громким и продолжительным с точки зрения отголосков вышло дело "Руби", которое получило название благодаря танцовщице Кариме эль-Маруг. В рамках него Берлускони обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних, но был оправдан. Впоследствии из расследования об "элегантных ужинах" на вилле Берлускони выросло коррупционное дело "Руби-3" о подкупе свидетелей в ходе первоначального расследования, но и здесь суд вины патриарха итальянской политики не нашел. В целом же список обвинений и судебных процессов вокруг Берлускони наполнил собой довольно крупную статью в Wikipedia.
За многолетнюю политическую карьеру Берлускони проявил себя как неутомимый автор и постоянный герой смешных, неловких и во многом поучительных ситуаций. Он оставляет после себя целое пособие по политическому популизму и юмору, который с трудом сочетается с нынешними понятиями о новой этике. Сам он, кажется, всю жизнь получал удовольствие от постоянного нахождения на грани приличий. Так, отвечая на вопрос о экоактивистке Грете Тунберг, он поведал историю о шведских женщинах и виагре, а на мероприятии аграриев рассказал шутку про фермера, которому изменяла жена. Сюда же можно отнести его анекдоты про Гитлера, про евреев, про Бога, про распутных женщин и про концлагеря. Перед избирательной кампанией 2022 года он даже завел TikTok, где тоже рассказывал анекдоты, показывал свою собачку или призвал голосовать за себя итальянских женщин, потому что "всегда охотился за их любовью".
Премьер-министр Италии С.Берлускони на пресс-конференции в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
"Ничего он не знает!" Берлускони жестко ответил на выходку Зеленского
22 февраля, 14:20

Друзья и партнеры

Берлускони стал первым западным премьером, подписавшим с Москвой в 1994 году Договор о дружбе и сотрудничестве. С тех пор его курс на налаживание отношений с Россией, которую он последовательно воспринимал союзницей Запада в противовес усилению Китая, превратил Италию в одного из важнейших партнеров Российской Федерации в Европе. Мощный импульс двусторонние связи получили благодаря многолетней дружбе Сильвио с Владимиром Путиным, которые укрепили неоднократные их встречи, официальные и неформальные, в Италии и в России. Путин называл итальянца "политиком мирового уровня, настоящим лидером, отстаивающим интересы своей страны на международной арене".
С началом украинского кризиса Берлускони неоднократно выступал за отмену санкций в отношении РФ. Но если в 2022 году он осудил спецоперацию России на Украине, заявив, что Путин не ответил на его звонки, то уже в октябре на закрытой встрече с депутатами, избравшимися от его партии на недавних выборах, рассказал, что восстановил отношения с президентом РФ. Берлускони заявил, что Путин назвал его "первым из пяти его настоящих друзей". Заявления Берлускони тогда вызвали громкий скандал: 86-летний политик, в частности, сказал, что Украина "выкинула к черту Минские соглашения", а ее "вступление в НАТО приведет к мировой войне". Затем Берлускони неоднократно говорил, что готов выступить посредником в урегулировании конфликта.
Берлускони является отцом пятерых детей от двух браков, причем второй супружеский союз, с актрисой Вероникой Ларио, был расторгнут после почти пятилетней судебной тяжбы в 2014 году. Последней спутницей Берлускони стала 33-летняя депутат парламента от его партии "Вперед, Италия" Марта Фашина. В марте прошлого года они сыграли "символическую свадьбу". У Берлускони остались 17 внуков и множество итальянцев, ностальгирующих по славным временам, когда он выступал "на поле" на протяжении нескольких десятилетий.
Патриарх итальянской политики Сильвио Берлускони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони перед началом церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© AP Photo / Luca Bruno

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

Президент Милана Сильвио Берлускони со своей дочерью Барбарой во время посещения новой штаб-квартиры команды в Милане, Италия. 6 июня 2014 года

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

© AP Photo / Luca Bruno
2 из 12
© AP Photo / Sandro Perozzi

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

Премьер-министр Италии Сильвио Белускони. 29 января 2010 год

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

© AP Photo / Sandro Perozzi
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© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони на вилле Чертоза в Порто-Ротондо. 18 апреля 2008 год

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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4 из 12
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отвечает журналисту Бруно Веспе во время передачи Porta a porta на государственном итальянском телеканале Rai 1 в Риме. 31 января 2006 года

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
5 из 12
© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время встречи в госрезиденции Завидово. 3 февраля 2003 года

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанк

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

Президент России Дмитрий Медведев, глава правительства Италии Сильвио Берлускони и премьер-министр РФ Владимир Путин осматривают территорию на курорте Красная поляна. 3 декабря 2010 год

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
7 из 12
© AP Photo / Jean-Francois Badias

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

Сильвио Берлускони в Европейском парламенте в Страсбурге, восточная Франция. 2019 год

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
8 из 12
© AP Photo / Gero Breloer

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине, Германия. 12 января 2011 года

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

© AP Photo / Gero Breloer
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© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приветствует рабочих на вокзале Тибуртина, Рим. 10 декабря 2010 год

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool
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© AP Photo / Valentina Petrova

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

Премьер-министр Италии Сильвио Белускони в столице Болгарии Софии. 13 июня 2010 год

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

© AP Photo / Valentina Petrova
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© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

Лидер итальянской правой партии Forza Italia Сильвио Берлускони во время митинга, завершающего кампанию его партии на всеобщих выборах. 25 сентября 2022 года

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
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Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

© AP Photo / Luca Bruno
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Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

© AP Photo / Sandro Perozzi
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Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
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На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool
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После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
8 из 12

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

© AP Photo / Gero Breloer
9 из 12

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool
10 из 12

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

© AP Photo / Valentina Petrova
11 из 12

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
12 из 12
 
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