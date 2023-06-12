https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877620298.html

В миланской клинике San Raffaele умер Сильвио Берлускони

В миланской клинике San Raffaele умер Сильвио Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023

В миланской клинике San Raffaele умер Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T12:27

2023-06-12T12:27

2023-06-12T12:49

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умер сильвио берлускони

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РИМ, 12 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. Берлускони был госпитализирован во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как он выписался из больницы. В ходе предыдущей госпитализации врачи впервые сообщили, что патриарх итальянской политики страдает тяжелым заболеванием - хронической лейкемией. За свою долгую карьеру Берлускони стал одним из самых ярких и скандальных политиков современной Европы. Он родился в Милане в 1936 году в семье банковского служащего. Его семья жила в рабочем квартале неподалеку у железнодорожных путей. После вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской коалиции авиация союзников, в основном британские ВВС, подвергли город тяжелым бомбардировкам, пик которых пришелся на август 1943 года. Спасаясь от бомбежек, Берлускони весной 1943 года переехали в деревню в часе езды от города. Первые шаги к успехуВ студенчестве будущий политик занимался музыкой: играл на контрабасе в составе группы и выступал в ночных клубах и на круизах. Кроме того, будущий политик подрабатывал фотографом на свадьбах и похоронах и, по легенде, писал курсовые работы для других студентов. Впоследствии он говорил, что за жизнь сменил 22 работы. В 1961 году Берлускони окончил с отличием юридический факультет Миланского университета. В 1962 году он создал строительную компанию Cantieri Riuniti Milanesi, через год - компанию Edilnord, которая занималась возведением жилых комплексов близ Милана. В 1970-х годах Берлускони параллельно со строительством занялся предпринимательством в сфере телекоммуникаций и преуспел на рынке частного телевизионного вещания. В 1978 году им был основан холдинг Fininvest, со временем ставший крупнейшим объединением итальянских компаний и фирм различного профиля. Постепенно Берлускони стал владельцем газеты Il Giornale, телеканалов Canale 5, Italia 1 и Rete 4, архива кинофильмов, издательского дома и активов за рубежом. В 1986 году он присоединил к своей империи футбольный клуб "Милан", на долгие годы ставший флагманом не только итальянского, но и европейского футбола. Благодаря строительному буму и успехам в медиабизнесе, в 1977 году Берлускони получил орден "За трудовые заслуги", и с тех пор итальянские СМИ дали ему прозвище "Кавальере" или просто "Кав". Выход на полеВ политику Берлускони вошел в январе 1994 года: пользуясь футбольной терминологией, он объявил о "выходе на поле" с телеобращением, разосланным во все выпуски новостей национальных телеканалов. Спустя всего три месяца основанная им партия "Вперед, Италия" в основе правоцентристской коалиции одержала победу на выборах, и в мае он принял присягу в качестве премьер-министра Италии, открыв в истории страны эру "Второй Республики". С тех пор, по выражению его биографов, Берлускони "на двадцать лет завладел Италией". Его второе правительство, находившееся у власти с 2001 по 2005 год, установило рекорд по сроку полномочий, став самым длительным в истории Итальянской Республики. В этот период Берлускони сыграл ключевую роль в создании совета Россия-НАТО, организовав в 2002 году встречу на высшем уровне на военной базе Пратика-ди-Маре близ Рима. Этот соглашение, как тогда считалось, поставило точку в холодной войне. Юмор и скандалыВ конце 2011 года Берлускони ушел с поста премьера на фоне тяжёлого экономического положения Италии и серии очередных коррупционных скандалов. За долгие годы, проведенные на политическом и бизнес-Олимпе, Берлускони неоднократно обвинялся то в мошенничестве и связях с мафией, то в подкупе и злоупотреблении служебным положением. Единственной проигранной битвой с юстицией стал процесс 2012 года, который признал его виновным в налоговых преступлениях, а в 2013 году запретил Берлускони занимать государственные посты в течение двух лет, а в течение шести лет, до 2019 года, — баллотироваться на выборах. Самым громким и продолжительным с точки зрения отголосков вышло дело "Руби", которое получило название благодаря танцовщице Кариме эль-Маруг. В рамках него Берлускони обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних, но был оправдан. Впоследствии из расследования об "элегантных ужинах" на вилле Берлускони выросло коррупционное дело "Руби-3" о подкупе свидетелей в ходе первоначального расследования, но и здесь суд вины патриарха итальянской политики не нашел. В целом же список обвинений и судебных процессов вокруг Берлускони наполнил собой довольно крупную статью в Wikipedia. За многолетнюю политическую карьеру Берлускони проявил себя как неутомимый автор и постоянный герой смешных, неловких и во многом поучительных ситуаций. Он оставляет после себя целое пособие по политическому популизму и юмору, который с трудом сочетается с нынешними понятиями о новой этике. Сам он, кажется, всю жизнь получал удовольствие от постоянного нахождения на грани приличий. Так, отвечая на вопрос о экоактивистке Грете Тунберг, он поведал историю о шведских женщинах и виагре, а на мероприятии аграриев рассказал шутку про фермера, которому изменяла жена. Сюда же можно отнести его анекдоты про Гитлера, про евреев, про Бога, про распутных женщин и про концлагеря. Перед избирательной кампанией 2022 года он даже завел TikTok, где тоже рассказывал анекдоты, показывал свою собачку или призвал голосовать за себя итальянских женщин, потому что "всегда охотился за их любовью". Друзья и партнерыБерлускони стал первым западным премьером, подписавшим с Москвой в 1994 году Договор о дружбе и сотрудничестве. С тех пор его курс на налаживание отношений с Россией, которую он последовательно воспринимал союзницей Запада в противовес усилению Китая, превратил Италию в одного из важнейших партнеров Российской Федерации в Европе. Мощный импульс двусторонние связи получили благодаря многолетней дружбе Сильвио с Владимиром Путиным, которые укрепили неоднократные их встречи, официальные и неформальные, в Италии и в России. Путин называл итальянца "политиком мирового уровня, настоящим лидером, отстаивающим интересы своей страны на международной арене". С началом украинского кризиса Берлускони неоднократно выступал за отмену санкций в отношении РФ. Но если в 2022 году он осудил спецоперацию России на Украине, заявив, что Путин не ответил на его звонки, то уже в октябре на закрытой встрече с депутатами, избравшимися от его партии на недавних выборах, рассказал, что восстановил отношения с президентом РФ. Берлускони заявил, что Путин назвал его "первым из пяти его настоящих друзей". Заявления Берлускони тогда вызвали громкий скандал: 86-летний политик, в частности, сказал, что Украина "выкинула к черту Минские соглашения", а ее "вступление в НАТО приведет к мировой войне". Затем Берлускони неоднократно говорил, что готов выступить посредником в урегулировании конфликта. Берлускони является отцом пятерых детей от двух браков, причем второй супружеский союз, с актрисой Вероникой Ларио, был расторгнут после почти пятилетней судебной тяжбы в 2014 году. Последней спутницей Берлускони стала 33-летняя депутат парламента от его партии "Вперед, Италия" Марта Фашина. В марте прошлого года они сыграли "символическую свадьбу". У Берлускони остались 17 внуков и множество итальянцев, ностальгирующих по славным временам, когда он выступал "на поле" на протяжении нескольких десятилетий.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877614729.html

https://ria.ru/20230507/berluskoni-1870296360.html

https://ria.ru/20230222/zelenskiy-1853727012.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия, умер сильвио берлускони