https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877613572.html

Умер Сильвио Берлускони

Умер Сильвио Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023

Умер Сильвио Берлускони

Экс-премьер Италии, сенатор Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни в миланской клинике San Raffaele, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T11:35

2023-06-12T11:35

2023-06-12T13:42

сильвио берлускони

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863546352_0:200:2379:1538_1920x0_80_0_0_6140fcdb5fa4f61f5dad843d6377529d.jpg

РИМ, 12 июн — РИА Новости. Экс-премьер Италии, сенатор Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни в миланской клинике San Raffaele, сообщила газета Corriere della Sera.Новостной телеканал RaiNews24 подтвердил эту информацию со ссылкой на источники в клинике San Raffaele.Берлускони госпитализировали во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как он выписался из больницы.Новая госпитализация патриарха итальянской политики вызвала естественное беспокойство многих сторонников и политических союзников экс-премьера. Но лечащие врачи политика сообщили, что она связана с необходимостью "проведения запланированных контрольных исследований в связи с известной гематологической патологией". В бюллетене, который выпустили в пятницу личный врач экс-премьера Альберто Дзангрилло и гематолог Фабио Чичери, отмечалось, что состояние их пациента не вызывает тревоги.Перед этим Берлускони попал в больницу San Raffaele 5 апреля. Итальянские СМИ тогда заявили, что его госпитализировали из-за проблем с дыханием. Но позднее лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией. В клинике политику проводили химиотерапию. Всего он пробыл в больнице 45 дней, его выписали 19 мая.Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. Окончил Миланский университет, факультет права. До прихода в политику занимался бизнесом.На выборах в 1994 году созданная им партия Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони избрали премьер-министром, но менее чем через год — в январе 1995-го — он ушел в отставку. Вновь занять пост премьера политик смог в 2001 году, он пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз политик занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии ему пришлось уйти с поста.В 2019-2022 годах был депутатом Европарламента. С октября 2022-го стал членом итальянского сената.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877614729.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сильвио берлускони