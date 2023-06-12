https://ria.ru/20230612/bayden-1877587972.html

Потерявшийся в пространстве Байден повеселил австралийскую журналистку

Потерявшийся в пространстве Байден повеселил австралийскую журналистку - РИА Новости, 12.06.2023

Потерявшийся в пространстве Байден повеселил австралийскую журналистку

Ведущая Sky News Australia Рита Панахи иронично прокомментировала визит президента США Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T06:03

2023-06-12T06:03

2023-06-12T14:45

в мире

сша

северная каролина

джо байден

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Ведущая Sky News Australia Рита Панахи иронично прокомментировала визит президента США Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине."Давайте посмотрим на лидера свободного мира, человека, занимающего самый влиятельный пост на земле, — президента США Джо Байдена. <…> К сожалению, все прошло не очень хорошо. Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным", — рассказала журналистка, продемонстрировав соответствующий отрезок с трансляции мероприятия.При этом "стало ненамного лучше", когда американский лидер сказал несколько слов или, "по крайней мере, попытался это сделать", продолжила она, показав момент, на котором Байден запинается и с трудом произносит фразу."Президент также повторил ложь о том, что его покойный сын Бо погиб в Ираке", — указала Панахи, напомнив, что Бо Байден умер в США от рака, и заметив, что только в этом году американский лидер четырежды выступал со лживым высказыванием.Кроме того, по ее словам, после окончания своего выступления "сбитый с толку" американский лидер вновь потерялся на сцене, не зная, что делать и куда идти."Взгляните на это выступление и спросите себя, достоин ли этот человек сидеть в Овальном кабинете", — резюмировала Панахи.Джо Байден, которому в 2023-м исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене.

https://ria.ru/20230609/bayden-1877132059.html

https://ria.ru/20230602/bayden-1875687473.html

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в мире, сша, северная каролина, джо байден