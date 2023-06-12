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Потерявшийся в пространстве Байден повеселил австралийскую журналистку - РИА Новости, 12.06.2023
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06:03 12.06.2023 (обновлено: 14:45 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/bayden-1877587972.html
Потерявшийся в пространстве Байден повеселил австралийскую журналистку
Потерявшийся в пространстве Байден повеселил австралийскую журналистку - РИА Новости, 12.06.2023
Потерявшийся в пространстве Байден повеселил австралийскую журналистку
Ведущая Sky News Australia Рита Панахи иронично прокомментировала визит президента США Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T06:03
2023-06-12T14:45
в мире
сша
северная каролина
джо байден
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Ведущая Sky News Australia Рита Панахи иронично прокомментировала визит президента США Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине."Давайте посмотрим на лидера свободного мира, человека, занимающего самый влиятельный пост на земле, — президента США Джо Байдена. &lt;…&gt; К сожалению, все прошло не очень хорошо. Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным", — рассказала журналистка, продемонстрировав соответствующий отрезок с трансляции мероприятия.При этом "стало ненамного лучше", когда американский лидер сказал несколько слов или, "по крайней мере, попытался это сделать", продолжила она, показав момент, на котором Байден запинается и с трудом произносит фразу."Президент также повторил ложь о том, что его покойный сын Бо погиб в Ираке", — указала Панахи, напомнив, что Бо Байден умер в США от рака, и заметив, что только в этом году американский лидер четырежды выступал со лживым высказыванием.Кроме того, по ее словам, после окончания своего выступления "сбитый с толку" американский лидер вновь потерялся на сцене, не зная, что делать и куда идти."Взгляните на это выступление и спросите себя, достоин ли этот человек сидеть в Овальном кабинете", — резюмировала Панахи.Джо Байден, которому в 2023-м исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене.
https://ria.ru/20230609/bayden-1877132059.html
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в мире, сша, северная каролина, джо байден
В мире, США, Северная Каролина, Джо Байден
Потерявшийся в пространстве Байден повеселил австралийскую журналистку

Ведущая Sky News Панахи высмеяла визит Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Ведущая Sky News Australia Рита Панахи иронично прокомментировала визит президента США Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине.
"Давайте посмотрим на лидера свободного мира, человека, занимающего самый влиятельный пост на земле, — президента США Джо Байдена. <…> К сожалению, все прошло не очень хорошо. Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным", — рассказала журналистка, продемонстрировав соответствующий отрезок с трансляции мероприятия.
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При этом "стало ненамного лучше", когда американский лидер сказал несколько слов или, "по крайней мере, попытался это сделать", продолжила она, показав момент, на котором Байден запинается и с трудом произносит фразу.
"Президент также повторил ложь о том, что его покойный сын Бо погиб в Ираке", — указала Панахи, напомнив, что Бо Байден умер в США от рака, и заметив, что только в этом году американский лидер четырежды выступал со лживым высказыванием.
Кроме того, по ее словам, после окончания своего выступления "сбитый с толку" американский лидер вновь потерялся на сцене, не зная, что делать и куда идти.
"Взгляните на это выступление и спросите себя, достоин ли этот человек сидеть в Овальном кабинете", — резюмировала Панахи.
Джо Байден, которому в 2023-м исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене.
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В миреСШАСеверная КаролинаДжо Байден
 
 
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