https://ria.ru/20230612/banki-1877613659.html

Швейцарский UBS официально объявил о завершении приобретения Credit Suisse

Швейцарский UBS официально объявил о завершении приобретения Credit Suisse - РИА Новости, 12.06.2023

Швейцарский UBS официально объявил о завершении приобретения Credit Suisse

Швейцарская финансовая группа UBS в понедельник официально объявила о завершении сделки по приобретению банка Credit Suisse. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T11:35

2023-06-12T11:35

2023-06-12T11:35

швейцария

сша

credit suisse

ubs

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130231/80/1302318032_0:260:3000:1948_1920x0_80_0_0_9fa0c6501a7f8a388094147eec95f5ee.jpg

ЦЮРИХ, 12 июн – РИА Новости. Швейцарская финансовая группа UBS в понедельник официально объявила о завершении сделки по приобретению банка Credit Suisse. "­Сегодня UBS завершил сделку по приобретению Credit Suisse, преодолев важный рубеж. Credit Suisse Group AG была присоединена к UBS Group AG, и объединенная компания будет работать как консолидированная банковская группа", - говорится в заявлении финансового учреждения. Уточняется, что UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. Каждое учреждение сохранит свои дочерние компании и филиалы, продолжит обслуживать своих клиентов и работать с контрагентами. Отмечается также, что совет директоров и правление группы UBS Group AG будут нести общую ответственность за консолидированную группу. В последующем UBS будет представлять консолидированные финансовые результаты объединенной группы по МСФО в долларах. Доходы за второй квартал 2023 года будут опубликованы 31 августа текущего года. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне парламент Швейцарии учредил комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к кризису в крупном банке страны Credit Suisse и его поглощению финансовой группой UBS. Предполагается, что комиссия изучит действия ответственных официальных лиц в отношении Credit Suisse в последние годы, а также расследует обстоятельства, приведшие к экстренному поглощению банка.

https://ria.ru/20230402/bank-1862494988.html

https://ria.ru/20230311/mask-1857252164.html

швейцария

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

швейцария, сша, credit suisse , ubs, в мире