https://ria.ru/20230612/banki-1877613659.html
Швейцарский UBS официально объявил о завершении приобретения Credit Suisse
Швейцарский UBS официально объявил о завершении приобретения Credit Suisse - РИА Новости, 12.06.2023
Швейцарский UBS официально объявил о завершении приобретения Credit Suisse
Швейцарская финансовая группа UBS в понедельник официально объявила о завершении сделки по приобретению банка Credit Suisse. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:35
2023-06-12T11:35
2023-06-12T11:35
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ЦЮРИХ, 12 июн – РИА Новости. Швейцарская финансовая группа UBS в понедельник официально объявила о завершении сделки по приобретению банка Credit Suisse. "Сегодня UBS завершил сделку по приобретению Credit Suisse, преодолев важный рубеж. Credit Suisse Group AG была присоединена к UBS Group AG, и объединенная компания будет работать как консолидированная банковская группа", - говорится в заявлении финансового учреждения. Уточняется, что UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. Каждое учреждение сохранит свои дочерние компании и филиалы, продолжит обслуживать своих клиентов и работать с контрагентами. Отмечается также, что совет директоров и правление группы UBS Group AG будут нести общую ответственность за консолидированную группу. В последующем UBS будет представлять консолидированные финансовые результаты объединенной группы по МСФО в долларах. Доходы за второй квартал 2023 года будут опубликованы 31 августа текущего года. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне парламент Швейцарии учредил комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к кризису в крупном банке страны Credit Suisse и его поглощению финансовой группой UBS. Предполагается, что комиссия изучит действия ответственных официальных лиц в отношении Credit Suisse в последние годы, а также расследует обстоятельства, приведшие к экстренному поглощению банка.
https://ria.ru/20230402/bank-1862494988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, сша, credit suisse , ubs, в мире
Швейцария, США, Credit Suisse , UBS, В мире
Швейцарский UBS официально объявил о завершении приобретения Credit Suisse
Швейцарская группа UBS официально объявила о завершении сделки по покупке Credit Suisse
ЦЮРИХ, 12 июн – РИА Новости.
Швейцарская финансовая группа UBS
в понедельник официально объявила о завершении сделки по приобретению банка Credit Suisse.
"Сегодня UBS завершил сделку по приобретению Credit Suisse, преодолев важный рубеж. Credit Suisse Group AG была присоединена к UBS Group AG, и объединенная компания будет работать как консолидированная банковская группа", - говорится в заявлении финансового учреждения.
Прокуратура Швейцарии расследует дело о поглощении Credit Suisse банком UBS
Уточняется, что UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. Каждое учреждение сохранит свои дочерние компании и филиалы, продолжит обслуживать своих клиентов и работать с контрагентами. Отмечается также, что совет директоров и правление группы UBS Group AG будут нести общую ответственность за консолидированную группу.
В последующем UBS будет представлять консолидированные финансовые результаты объединенной группы по МСФО в долларах. Доходы за второй квартал 2023 года будут опубликованы 31 августа текущего года.
В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США
. После этого центробанк Швейцарии
заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).
В июне парламент Швейцарии учредил комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к кризису в крупном банке страны Credit Suisse и его поглощению финансовой группой UBS. Предполагается, что комиссия изучит действия ответственных официальных лиц в отношении Credit Suisse в последние годы, а также расследует обстоятельства, приведшие к экстренному поглощению банка.
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