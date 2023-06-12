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Аналитики рассказали, какие автомобили покупают россияне на вторичном рынке - РИА Новости, 12.06.2023
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08:21 12.06.2023 (обновлено: 16:13 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/avtomobili-1877592184.html
Аналитики рассказали, какие автомобили покупают россияне на вторичном рынке
Аналитики рассказали, какие автомобили покупают россияне на вторичном рынке - РИА Новости, 12.06.2023
Аналитики рассказали, какие автомобили покупают россияне на вторичном рынке
Россияне, покупая авто на вторичном рынке, предпочитают модели, имеющие не более 100 тысяч километров пробега, максимум двух бывших владельцев, и... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T08:21
2023-06-12T16:13
авто
россия
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россияне, покупая авто на вторичном рынке, предпочитают модели, имеющие не более 100 тысяч километров пробега, максимум двух бывших владельцев, и предпочтительно в заводской окраске, показало исследование сервиса "СберАвто" для РИА Новости."При формулировании образа идеального авто россияне выдвигают самые строгие требования к пробегу, количеству предыдущих владельцев и отсутствию в истории ДТП. Чаще всего покупатели желают приобрести авто с пробегом не более 100 тысяч километров, одним или двумя владельцами в оригинальном паспорте, без ДТП и с минимальной историей окраса, а предпочтительнее — с заводским окрасом", — показал анализ запросов клиентов, воспользовавшихся услугой автоподбора в 2023 году.Кроме того, одним из основных критериев при выборе автомобиля является цена. В 2023 году самыми популярными стали два бюджетных ограничения: до миллиона рублей и до 1,8 миллиона рублей. По данным аналитиков, в сегменте до миллиона рублей россияне чаще всего рассматривают покупку южнокорейских (KIA Rio, Hyundai Solaris), немецких (Volkswagen Polo) и японских (Nissan, Toyota) авто. В ценовой категории до 1,8 миллиона рублей покупатели в основном выбирают между японскими и южнокорейскими марками. Предпочтение отдается моделям класса D — Toyota Camry, Kia Optima, Mazda 6, а также кроссоверам — в фаворитах Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, KIA Sorento, Toyota RAV4 и Hyundai Santa Fe. Среди технических требований у большинства покупателей есть конкретные запросы по типу двигателя, привода и коробки передач. Российские автолюбители чаще всего рассматривают для покупки полноприводные автомобили с АКПП. Интересно, что южнокорейские авто чаще выбирают с дизельным двигателем — динамика и экономичность у таких авто выше. На мощность двигателя российские покупатели не обращают особого внимания — этот критерий интересует меньшее количество пользователей сервиса. Так же обстоят дела и с цветом кузова — только 3% запросов приходят с четким указанием цвета желаемого авто. Гораздо большее внимание клиенты уделяют внимание комплектации и техническому состоянию автомобиля.
https://ria.ru/20230612/lada-1877584588.html
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авто, россия, общество
Авто, Россия, Общество
Аналитики рассказали, какие автомобили покупают россияне на вторичном рынке

"СберАвто": россияне покупают авто с пробегом до ста тысяч километров и заводской краской

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобили с пробегом в салоне
Автомобили с пробегом в салоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили с пробегом в салоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россияне, покупая авто на вторичном рынке, предпочитают модели, имеющие не более 100 тысяч километров пробега, максимум двух бывших владельцев, и предпочтительно в заводской окраске, показало исследование сервиса "СберАвто" для РИА Новости.
"При формулировании образа идеального авто россияне выдвигают самые строгие требования к пробегу, количеству предыдущих владельцев и отсутствию в истории ДТП. Чаще всего покупатели желают приобрести авто с пробегом не более 100 тысяч километров, одним или двумя владельцами в оригинальном паспорте, без ДТП и с минимальной историей окраса, а предпочтительнее — с заводским окрасом", — показал анализ запросов клиентов, воспользовавшихся услугой автоподбора в 2023 году.
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Кроме того, одним из основных критериев при выборе автомобиля является цена. В 2023 году самыми популярными стали два бюджетных ограничения: до миллиона рублей и до 1,8 миллиона рублей.
По данным аналитиков, в сегменте до миллиона рублей россияне чаще всего рассматривают покупку южнокорейских (KIA Rio, Hyundai Solaris), немецких (Volkswagen Polo) и японских (Nissan, Toyota) авто. В ценовой категории до 1,8 миллиона рублей покупатели в основном выбирают между японскими и южнокорейскими марками. Предпочтение отдается моделям класса D — Toyota Camry, Kia Optima, Mazda 6, а также кроссоверам — в фаворитах Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, KIA Sorento, Toyota RAV4 и Hyundai Santa Fe.
Среди технических требований у большинства покупателей есть конкретные запросы по типу двигателя, привода и коробки передач. Российские автолюбители чаще всего рассматривают для покупки полноприводные автомобили с АКПП. Интересно, что южнокорейские авто чаще выбирают с дизельным двигателем — динамика и экономичность у таких авто выше.
На мощность двигателя российские покупатели не обращают особого внимания — этот критерий интересует меньшее количество пользователей сервиса. Так же обстоят дела и с цветом кузова — только 3% запросов приходят с четким указанием цвета желаемого авто. Гораздо большее внимание клиенты уделяют внимание комплектации и техническому состоянию автомобиля.
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