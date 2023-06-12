https://ria.ru/20230612/avtomobili-1877592184.html

Аналитики рассказали, какие автомобили покупают россияне на вторичном рынке

Аналитики рассказали, какие автомобили покупают россияне на вторичном рынке - РИА Новости, 12.06.2023

Аналитики рассказали, какие автомобили покупают россияне на вторичном рынке

Россияне, покупая авто на вторичном рынке, предпочитают модели, имеющие не более 100 тысяч километров пробега, максимум двух бывших владельцев, и... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:21

2023-06-12T08:21

2023-06-12T16:13

авто

россия

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россияне, покупая авто на вторичном рынке, предпочитают модели, имеющие не более 100 тысяч километров пробега, максимум двух бывших владельцев, и предпочтительно в заводской окраске, показало исследование сервиса "СберАвто" для РИА Новости."При формулировании образа идеального авто россияне выдвигают самые строгие требования к пробегу, количеству предыдущих владельцев и отсутствию в истории ДТП. Чаще всего покупатели желают приобрести авто с пробегом не более 100 тысяч километров, одним или двумя владельцами в оригинальном паспорте, без ДТП и с минимальной историей окраса, а предпочтительнее — с заводским окрасом", — показал анализ запросов клиентов, воспользовавшихся услугой автоподбора в 2023 году.Кроме того, одним из основных критериев при выборе автомобиля является цена. В 2023 году самыми популярными стали два бюджетных ограничения: до миллиона рублей и до 1,8 миллиона рублей. По данным аналитиков, в сегменте до миллиона рублей россияне чаще всего рассматривают покупку южнокорейских (KIA Rio, Hyundai Solaris), немецких (Volkswagen Polo) и японских (Nissan, Toyota) авто. В ценовой категории до 1,8 миллиона рублей покупатели в основном выбирают между японскими и южнокорейскими марками. Предпочтение отдается моделям класса D — Toyota Camry, Kia Optima, Mazda 6, а также кроссоверам — в фаворитах Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, KIA Sorento, Toyota RAV4 и Hyundai Santa Fe. Среди технических требований у большинства покупателей есть конкретные запросы по типу двигателя, привода и коробки передач. Российские автолюбители чаще всего рассматривают для покупки полноприводные автомобили с АКПП. Интересно, что южнокорейские авто чаще выбирают с дизельным двигателем — динамика и экономичность у таких авто выше. На мощность двигателя российские покупатели не обращают особого внимания — этот критерий интересует меньшее количество пользователей сервиса. Так же обстоят дела и с цветом кузова — только 3% запросов приходят с четким указанием цвета желаемого авто. Гораздо большее внимание клиенты уделяют внимание комплектации и техническому состоянию автомобиля.

https://ria.ru/20230612/lada-1877584588.html

https://ria.ru/20230608/zapret-1876836369.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, россия, общество