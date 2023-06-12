Рейтинг@Mail.ru
В Австралии в результате крушения автобуса погибли не менее десяти человек - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/avtobus-1877579841.html
В Австралии в результате крушения автобуса погибли не менее десяти человек
В Австралии в результате крушения автобуса погибли не менее десяти человек - РИА Новости, 12.06.2023
В Австралии в результате крушения автобуса погибли не менее десяти человек
По меньшей мере десять человек погибли, 11 пострадали в результате крушения автобуса на юго-востоке Австралии, сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T00:54
2023-06-12T00:54
в мире
австралия
новый южный уэльс
квинсленд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833010947_0:0:1525:858_1920x0_80_0_0_b63707cab3cbc683a515956d0978678e.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, 11 пострадали в результате крушения автобуса на юго-востоке Австралии, сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс. "По предварительным данным, погибли 10 человек, еще 11 были доставлены в больницу вертолетом и автотранспортом", - говорится в заявлении. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Водитель автобуса под охраной полиции был доставлен в больницу для обследования. Согласно полиции, начато расследование. В начале июня в австралийском штате Квинсленд школьный автобус врезался в двух верблюдов, водитель погиб. В середине мая в штате Виктория также школьный автобус перевернулся после столкновения с самосвалом, 18 детей пострадали.
https://ria.ru/20230611/dtp-1877500615.html
австралия
новый южный уэльс
квинсленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833010947_176:0:1320:858_1920x0_80_0_0_b6a178c9e3e5a63447d75d43ee1c61c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, новый южный уэльс, квинсленд
В мире, Австралия, Новый Южный Уэльс, Квинсленд
В Австралии в результате крушения автобуса погибли не менее десяти человек

В Австралии при крушении автобуса погибли не менее десяти человек, еще 11 пострадали

CC BY 2.0 / Goran Has / Скорая помощь в Австралии
Скорая помощь в Австралии - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
CC BY 2.0 / Goran Has /
Скорая помощь в Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, 11 пострадали в результате крушения автобуса на юго-востоке Австралии, сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс.
«
"По предварительным данным, погибли 10 человек, еще 11 были доставлены в больницу вертолетом и автотранспортом", - говорится в заявлении.
Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Водитель автобуса под охраной полиции был доставлен в больницу для обследования.
Согласно полиции, начато расследование.
В начале июня в австралийском штате Квинсленд школьный автобус врезался в двух верблюдов, водитель погиб. В середине мая в штате Виктория также школьный автобус перевернулся после столкновения с самосвалом, 18 детей пострадали.
Место ДТП на 132 километре ФАД Р-216 в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
На трассе в Калмыкии произошло смертельное ДТП с грузовиком
Вчера, 12:50
 
В миреАвстралияНовый Южный УэльсКвинсленд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала