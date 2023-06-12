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В Австралии в результате крушения автобуса погибли не менее десяти человек
В Австралии в результате крушения автобуса погибли не менее десяти человек - РИА Новости, 12.06.2023
В Австралии в результате крушения автобуса погибли не менее десяти человек
По меньшей мере десять человек погибли, 11 пострадали в результате крушения автобуса на юго-востоке Австралии, сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T00:54
2023-06-12T00:54
2023-06-12T00:54
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новый южный уэльс
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, 11 пострадали в результате крушения автобуса на юго-востоке Австралии, сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс. "По предварительным данным, погибли 10 человек, еще 11 были доставлены в больницу вертолетом и автотранспортом", - говорится в заявлении. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Водитель автобуса под охраной полиции был доставлен в больницу для обследования. Согласно полиции, начато расследование. В начале июня в австралийском штате Квинсленд школьный автобус врезался в двух верблюдов, водитель погиб. В середине мая в штате Виктория также школьный автобус перевернулся после столкновения с самосвалом, 18 детей пострадали.
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в мире, австралия, новый южный уэльс, квинсленд
В мире, Австралия, Новый Южный Уэльс, Квинсленд
В Австралии в результате крушения автобуса погибли не менее десяти человек
В Австралии при крушении автобуса погибли не менее десяти человек, еще 11 пострадали