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Российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 12.06.2023 (обновлено: 13:59 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/ataki-1877631092.html
Российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.06.2023
Российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком направлении
На Донецком направлении успешно отражены две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:40
2023-06-12T13:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
авдеевка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Донецком направлении успешно отражены две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении, отмечают в Минобороны, наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики."Южной" группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230612/poteri-1877632850.html
донецкая народная республика
авдеевка
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, авдеевка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские военные отразили две атаки ВСУ у Авдеевки и Марьинки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка МСТА-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Донецком направлении успешно отражены две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
На Донецком направлении, отмечают в Минобороны, наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики.
"Южной" группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАвдеевкаВооруженные силы РФ
 
 
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