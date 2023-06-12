https://ria.ru/20230612/ataki-1877631092.html

Российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.06.2023

Российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении успешно отражены две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:40

2023-06-12T13:40

2023-06-12T13:59

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

авдеевка

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На Донецком направлении успешно отражены две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении, отмечают в Минобороны, наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики."Южной" группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230612/poteri-1877632850.html

донецкая народная республика

авдеевка

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, авдеевка, вооруженные силы рф