В МИД Китая призвали судить не Ассанжа, а "хакерскую империю"
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь: судить нужно не Ассанжа, а хакерскую империю
© РИА Новости / Алекс МакБрайд | Перейти в медиабанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа . Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в понедельник дело основателя WikiLeaks, призвал судить не Джулиана Ассанжа, а "хакерскую империю", которая "пытается скрыть свои преступления".
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.
"Судить надо не Ассанжа, раскрывшего правду, а хакерскую империю, которая ведет слежку и ворует секреты из всех стран без разбора и изо всех сил старается скрыть свои преступления", - сказал Ван Вэньбинь.
Ранее официальные представители МИД КНР неоднократно называли США "хакерской империей".
Находящийся в британской тюрьме Ассанж во вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила ранее его супруга Стелла Ассанж. Она также выразила надежду, что ее супруг не будет экстрадирован в США.
При этом международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.