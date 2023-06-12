https://ria.ru/20230612/assanzh-1877611870.html

В МИД Китая призвали судить не Ассанжа, а "хакерскую империю"

В МИД Китая призвали судить не Ассанжа, а "хакерскую империю" - РИА Новости, 12.06.2023

В МИД Китая призвали судить не Ассанжа, а "хакерскую империю"

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в понедельник дело основателя WikiLeaks, призвал судить не Джулиана Ассанжа, а... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T11:14

2023-06-12T11:14

2023-06-12T11:14

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лондон

бразилия

луис инасиу лула да силва

джулиан ассанж

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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в понедельник дело основателя WikiLeaks, призвал судить не Джулиана Ассанжа, а "хакерскую империю", которая "пытается скрыть свои преступления". Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США. "Судить надо не Ассанжа, раскрывшего правду, а хакерскую империю, которая ведет слежку и ворует секреты из всех стран без разбора и изо всех сил старается скрыть свои преступления", - сказал Ван Вэньбинь. Ранее официальные представители МИД КНР неоднократно называли США "хакерской империей". Находящийся в британской тюрьме Ассанж во вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила ранее его супруга Стелла Ассанж. Она также выразила надежду, что ее супруг не будет экстрадирован в США. При этом международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.

https://ria.ru/20230611/assanzh-1877462871.html

https://ria.ru/20230608/assanzh-1877060175.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, лондон, бразилия, луис инасиу лула да силва, джулиан ассанж, мид кнр, wikileaks, репортеры без границ