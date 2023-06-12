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В МИД Китая призвали судить не Ассанжа, а "хакерскую империю" - РИА Новости, 12.06.2023
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11:14 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/assanzh-1877611870.html
В МИД Китая призвали судить не Ассанжа, а "хакерскую империю"
В МИД Китая призвали судить не Ассанжа, а "хакерскую империю" - РИА Новости, 12.06.2023
В МИД Китая призвали судить не Ассанжа, а "хакерскую империю"
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в понедельник дело основателя WikiLeaks, призвал судить не Джулиана Ассанжа, а... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:14
2023-06-12T11:14
в мире
сша
лондон
бразилия
луис инасиу лула да силва
джулиан ассанж
мид кнр
wikileaks
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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в понедельник дело основателя WikiLeaks, призвал судить не Джулиана Ассанжа, а "хакерскую империю", которая "пытается скрыть свои преступления". Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США. "Судить надо не Ассанжа, раскрывшего правду, а хакерскую империю, которая ведет слежку и ворует секреты из всех стран без разбора и изо всех сил старается скрыть свои преступления", - сказал Ван Вэньбинь. Ранее официальные представители МИД КНР неоднократно называли США "хакерской империей". Находящийся в британской тюрьме Ассанж во вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила ранее его супруга Стелла Ассанж. Она также выразила надежду, что ее супруг не будет экстрадирован в США. При этом международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
https://ria.ru/20230611/assanzh-1877462871.html
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в мире, сша, лондон, бразилия, луис инасиу лула да силва, джулиан ассанж, мид кнр, wikileaks, репортеры без границ
В мире, США, Лондон, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Джулиан Ассанж, МИД КНР, WikiLeaks, Репортеры без границ
В МИД Китая призвали судить не Ассанжа, а "хакерскую империю"

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь: судить нужно не Ассанжа, а хакерскую империю

© РИА Новости / Алекс МакБрайд | Перейти в медиабанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа . Архивное фото
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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в понедельник дело основателя WikiLeaks, призвал судить не Джулиана Ассанжа, а "хакерскую империю", которая "пытается скрыть свои преступления".
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.
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"Судить надо не Ассанжа, раскрывшего правду, а хакерскую империю, которая ведет слежку и ворует секреты из всех стран без разбора и изо всех сил старается скрыть свои преступления", - сказал Ван Вэньбинь.
Ранее официальные представители МИД КНР неоднократно называли США "хакерской империей".
Находящийся в британской тюрьме Ассанж во вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила ранее его супруга Стелла Ассанж. Она также выразила надежду, что ее супруг не будет экстрадирован в США.
При этом международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
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