ЕС не должен оставлять Африку под влиянием России, считают в Италии
Министр обороны Италии Крозетто призвал ЕС не оставлять Африку под влиянием России
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве
Участники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве. Архивное фото
РИМ, 12 июн – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто призвал Евросоюз предпринять активные действия с тем, чтобы не оставлять Африку под влиянием России и Китая.
В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки - равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москва добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он добавлял, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит РФ-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге, отговаривают африканских партнеров от участия в форуме.
В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.
"Ставки в игре высоки. Европа не может беспокоиться только об увеличении числа высадок (мигрантов), она должна думать о судьбе континента, где через 15-20 лет будут проживать 2,5 миллиарда человек. Если она не будет действовать, то оставит Африку под влиянием России и Китая, которые хотят эксплуатировать ее точно так же, как это делали европейские колонизаторы столетие назад", - заявил он в интервью, которое в понедельник опубликовала римская газета Il Messaggero.
По словам Крозетто, отсутствие реальной помощи странам Африки, в частности, Тунису, отдает их в руки тех сил, которые хотели бы использовать их, "чтобы через несколько лет ввергнуть Запад в кризис". "Либо Европа поможет Тунису и Африке в развитии, либо у нее не будет будущего", - подчеркнул он.
Глава минобороны заявил также, что Россия якобы может "косвенным образом" использовать острую миграционную проблему против Европы.
Крозетто напомнил о стратегических приоритетах НАТО. "В Африке главная озабоченность связана с дестабилизацией Сахеля посредством терроризма и проникновения иностранных сил во властные институты этих стран. Нелегальная миграция, контролируемая преступными организациями, является вторичным производным, тревожным сигналом, потенциальную серьезность которого мы понимаем, поскольку являемся самой близкой страной", - отметил он.
Ранее в РФ не раз заявляли, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.