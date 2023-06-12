https://ria.ru/20230612/afrika-1877600988.html

ЕС не должен оставлять Африку под влиянием России, считают в Италии

ЕС не должен оставлять Африку под влиянием России, считают в Италии - РИА Новости, 12.06.2023

ЕС не должен оставлять Африку под влиянием России, считают в Италии

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто призвал Евросоюз предпринять активные действия с тем, чтобы не оставлять Африку под влиянием России и Китая. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T09:53

2023-06-12T09:53

2023-06-12T10:11

россия

африка

европа

сергей лавров

гуидо крозетто

евросоюз

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859061664_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_024f7c391b9bfedcc48f249eebdede59.jpg

РИМ, 12 июн – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто призвал Евросоюз предпринять активные действия с тем, чтобы не оставлять Африку под влиянием России и Китая. В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки - равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москва добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он добавлял, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит РФ-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге, отговаривают африканских партнеров от участия в форуме. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения. "Ставки в игре высоки. Европа не может беспокоиться только об увеличении числа высадок (мигрантов), она должна думать о судьбе континента, где через 15-20 лет будут проживать 2,5 миллиарда человек. Если она не будет действовать, то оставит Африку под влиянием России и Китая, которые хотят эксплуатировать ее точно так же, как это делали европейские колонизаторы столетие назад", - заявил он в интервью, которое в понедельник опубликовала римская газета Il Messaggero. По словам Крозетто, отсутствие реальной помощи странам Африки, в частности, Тунису, отдает их в руки тех сил, которые хотели бы использовать их, "чтобы через несколько лет ввергнуть Запад в кризис". "Либо Европа поможет Тунису и Африке в развитии, либо у нее не будет будущего", - подчеркнул он. Глава минобороны заявил также, что Россия якобы может "косвенным образом" использовать острую миграционную проблему против Европы. Крозетто напомнил о стратегических приоритетах НАТО. "В Африке главная озабоченность связана с дестабилизацией Сахеля посредством терроризма и проникновения иностранных сил во властные институты этих стран. Нелегальная миграция, контролируемая преступными организациями, является вторичным производным, тревожным сигналом, потенциальную серьезность которого мы понимаем, поскольку являемся самой близкой страной", - отметил он. Ранее в РФ не раз заявляли, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.

https://ria.ru/20230607/afrika-1876774318.html

https://ria.ru/20230607/sammit-1876776131.html

россия

африка

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, европа, сергей лавров, гуидо крозетто, евросоюз, нато, в мире