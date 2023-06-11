https://ria.ru/20230611/zhaloba-1877523958.html
СМИ: ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику
СМИ: ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику - РИА Новости, 11.06.2023
СМИ: ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику
Бойцы ВСУ после начала контрнаступления пожаловались на недостаточную подготовку своих офицеров и поставленную Западом технику НАТО, сообщила газета The Wall... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:54
2023-06-11T15:54
2023-06-11T16:23
в мире
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407612_102:0:1136:581_1920x0_80_0_0_393d1fadcde91a9fecf820382621ecea.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бойцы ВСУ после начала контрнаступления пожаловались на недостаточную подготовку своих офицеров и поставленную Западом технику НАТО, сообщила газета The Wall Street Journal."Они (российские войска. — Прим. ред.) просто ждали нас. <...> Повсюду были подготовленные позиции. Это была "стена из стали", — рассказал один из солдат.По мнению украинских военнослужащих, предоставленная Западом техника не подходит для территории страны из-за погодных условий, так как она больше предназначена для пустынь и городской местности, что затрудняет продвижение наступающих сил.Бойцы также пожаловались, что командующие ими офицеры плохо подготовлены и не имеют нужного опыта. По словам солдат, это дезориентирует их в стрессовых ситуациях.
https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407612_173:0:1080:680_1920x0_80_0_0_26b36f6bd7fc89930ab8bef54ebe9fd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, нато
В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику
WSJ: солдаты ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику НАТО