https://ria.ru/20230611/zhaloba-1877523958.html

СМИ: ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику

СМИ: ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику - РИА Новости, 11.06.2023

СМИ: ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику

Бойцы ВСУ после начала контрнаступления пожаловались на недостаточную подготовку своих офицеров и поставленную Западом технику НАТО, сообщила газета The Wall... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:54

2023-06-11T15:54

2023-06-11T16:23

в мире

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бойцы ВСУ после начала контрнаступления пожаловались на недостаточную подготовку своих офицеров и поставленную Западом технику НАТО, сообщила газета The Wall Street Journal."Они (российские войска. — Прим. ред.) просто ждали нас. <...> Повсюду были подготовленные позиции. Это была "стена из стали", — рассказал один из солдат.По мнению украинских военнослужащих, предоставленная Западом техника не подходит для территории страны из-за погодных условий, так как она больше предназначена для пустынь и городской местности, что затрудняет продвижение наступающих сил.Бойцы также пожаловались, что командующие ими офицеры плохо подготовлены и не имеют нужного опыта. По словам солдат, это дезориентирует их в стрессовых ситуациях.

https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, нато