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СМИ: ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику - РИА Новости, 11.06.2023
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15:54 11.06.2023 (обновлено: 16:23 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/zhaloba-1877523958.html
СМИ: ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику
СМИ: ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику - РИА Новости, 11.06.2023
СМИ: ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику
Бойцы ВСУ после начала контрнаступления пожаловались на недостаточную подготовку своих офицеров и поставленную Западом технику НАТО, сообщила газета The Wall... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:54
2023-06-11T16:23
в мире
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бойцы ВСУ после начала контрнаступления пожаловались на недостаточную подготовку своих офицеров и поставленную Западом технику НАТО, сообщила газета The Wall Street Journal.&quot;Они (российские войска. — Прим. ред.) просто ждали нас. &lt;...&gt; Повсюду были подготовленные позиции. Это была &quot;стена из стали&quot;, — рассказал один из солдат.По мнению украинских военнослужащих, предоставленная Западом техника не подходит для территории страны из-за погодных условий, так как она больше предназначена для пустынь и городской местности, что затрудняет продвижение наступающих сил.Бойцы также пожаловались, что командующие ими офицеры плохо подготовлены и не имеют нужного опыта. По словам солдат, это дезориентирует их в стрессовых ситуациях.
https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html
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в мире, вооруженные силы украины, нато
В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику

WSJ: солдаты ВСУ пожаловались на плохую подготовку офицеров и неподходящую технику НАТО

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023 года
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023 года
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023 года. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бойцы ВСУ после начала контрнаступления пожаловались на недостаточную подготовку своих офицеров и поставленную Западом технику НАТО, сообщила газета The Wall Street Journal.
«

"Они (российские войска. — Прим. ред.) просто ждали нас. <...> Повсюду были подготовленные позиции. Это была "стена из стали", — рассказал один из солдат.

По мнению украинских военнослужащих, предоставленная Западом техника не подходит для территории страны из-за погодных условий, так как она больше предназначена для пустынь и городской местности, что затрудняет продвижение наступающих сил.
Бойцы также пожаловались, что командующие ими офицеры плохо подготовлены и не имеют нужного опыта. По словам солдат, это дезориентирует их в стрессовых ситуациях.
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023 года
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