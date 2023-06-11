https://ria.ru/20230611/zevs-1877524781.html

В Москве рассказали о состоянии львенка, изъятого у водителя каршеринга

В Москве рассказали о состоянии львенка, изъятого у водителя каршеринга - РИА Новости, 11.06.2023

В Москве рассказали о состоянии львенка, изъятого у водителя каршеринга

Болеющий рахитом львенок Зевс, изъятый у водителя каршеринга, стал чувствовать себя лучше, также ему оформили ветеринарный паспорт, сделали прививки, чипировали РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:59

2023-06-11T15:59

2023-06-11T15:59

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Болеющий рахитом львенок Зевс, изъятый у водителя каршеринга, стал чувствовать себя лучше, также ему оформили ветеринарный паспорт, сделали прививки, чипировали и перевели в летний вольер, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее сообщалось, что в марте африканский львенок Зевс попал в Центр реабилитации диких животных, его изъяли у водителя каршеринга. Документы, подтверждающие право владения животным и его происхождение, отсутствовали. У малыша обнаружили рахит. "Львенку оформили ветеринарный паспорт, сделали прививки, чипировали и перевели в летний вольер, где он много и активно двигается, принимает солнечные ванны: это очень полезно для лечения рахита и просто необходимо для дальнейшего гармоничного развития животного. Зевсу обеспечена "мясная диета", максимально подходящая для молодого льва. Состояние животного стало значительно лучше", - говорится в сообщении. Отмечается, что большую часть дня львенок проводит в подвижных играх, которые чередуются с продолжительным сном.

https://ria.ru/20230608/spasenie-1877045238.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия