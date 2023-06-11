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В Москве рассказали о состоянии львенка, изъятого у водителя каршеринга - РИА Новости, 11.06.2023
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15:59 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/zevs-1877524781.html
В Москве рассказали о состоянии львенка, изъятого у водителя каршеринга
В Москве рассказали о состоянии львенка, изъятого у водителя каршеринга - РИА Новости, 11.06.2023
В Москве рассказали о состоянии львенка, изъятого у водителя каршеринга
Болеющий рахитом львенок Зевс, изъятый у водителя каршеринга, стал чувствовать себя лучше, также ему оформили ветеринарный паспорт, сделали прививки, чипировали РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:59
2023-06-11T15:59
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Болеющий рахитом львенок Зевс, изъятый у водителя каршеринга, стал чувствовать себя лучше, также ему оформили ветеринарный паспорт, сделали прививки, чипировали и перевели в летний вольер, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее сообщалось, что в марте африканский львенок Зевс попал в Центр реабилитации диких животных, его изъяли у водителя каршеринга. Документы, подтверждающие право владения животным и его происхождение, отсутствовали. У малыша обнаружили рахит. "Львенку оформили ветеринарный паспорт, сделали прививки, чипировали и перевели в летний вольер, где он много и активно двигается, принимает солнечные ванны: это очень полезно для лечения рахита и просто необходимо для дальнейшего гармоничного развития животного. Зевсу обеспечена "мясная диета", максимально подходящая для молодого льва. Состояние животного стало значительно лучше", - говорится в сообщении. Отмечается, что большую часть дня львенок проводит в подвижных играх, которые чередуются с продолжительным сном.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве рассказали о состоянии львенка, изъятого у водителя каршеринга

Львенок Зевс, изъятый у водителя каршеринга в Москве, стал чувствовать себя лучше

© Городское хозяйство Москвы/TelegramЛьвенок, спасенный из автомобиля каршеринга в Москве
Львенок, спасенный из автомобиля каршеринга в Москве
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Львенок, спасенный из автомобиля каршеринга в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Болеющий рахитом львенок Зевс, изъятый у водителя каршеринга, стал чувствовать себя лучше, также ему оформили ветеринарный паспорт, сделали прививки, чипировали и перевели в летний вольер, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что в марте африканский львенок Зевс попал в Центр реабилитации диких животных, его изъяли у водителя каршеринга. Документы, подтверждающие право владения животным и его происхождение, отсутствовали. У малыша обнаружили рахит.
"Львенку оформили ветеринарный паспорт, сделали прививки, чипировали и перевели в летний вольер, где он много и активно двигается, принимает солнечные ванны: это очень полезно для лечения рахита и просто необходимо для дальнейшего гармоничного развития животного. Зевсу обеспечена "мясная диета", максимально подходящая для молодого льва. Состояние животного стало значительно лучше", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большую часть дня львенок проводит в подвижных играх, которые чередуются с продолжительным сном.
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