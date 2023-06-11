https://ria.ru/20230611/zemli-1877552822.html

В Киеве заявили о потере миллиона гектаров сельхозземель на ближайшие годы

В Киеве заявили о потере миллиона гектаров сельхозземель на ближайшие годы - РИА Новости, 11.06.2023

В Киеве заявили о потере миллиона гектаров сельхозземель на ближайшие годы

Разрушение Каховской гидроэлектростанции привело к потере более миллиона гектаров сельхозземель для Украины на ближайшие несколько лет, заявил замминистра... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T19:43

2023-06-11T19:43

2023-06-11T21:01

украина

разрушение каховской гэс

херсонская область

в мире

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Разрушение Каховской гидроэлектростанции привело к потере более миллиона гектаров сельхозземель для Украины на ближайшие несколько лет, заявил замминистра аграрной политики и продовольствия страны Виталий Головня в эфире телемарафона. "В следующие три-пять лет мы не будем использовать один-полтора миллиона гектаров сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. <...> Из того, что прогнозировали, зерновых и технических культур мы выращивали около 1,2 миллиона тонн в год, овощей — около 500 тысяч тонн, ягод — до 250 тысяч тонн", — сказал он.По словам замминистра, Киев будет ежегодно терять примерно два миллиона тонн сельхозпродукции. Он подчеркнул, что это составит около полутора миллиарда долларов в денежном выражении. При этом дефицита сельхозпродукции украинцы в этом году не почувствуют, добавил Головня.Ранее в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что поля на юге страны могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской ГЭС уже в следующем году. Без источника воды в подконтрольной Киеву части Херсонской области остались 94 процента оросительных систем, в контролируемой Украиной части Запорожской — 74 процента.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/oon-1877433354.html

https://ria.ru/20230609/ges-1877248719.html

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украина, разрушение каховской гэс, херсонская область , в мире