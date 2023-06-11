В Киеве заявили о потере миллиона гектаров сельхозземель на ближайшие годы
В Киеве заявили о потере миллиона гектаров сельхозземель на ближайшие годы из-за ЧП на ГЭС
© AP PhotoРазрушенная плотина Каховской ГЭС
© AP Photo
Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Разрушение Каховской гидроэлектростанции привело к потере более миллиона гектаров сельхозземель для Украины на ближайшие несколько лет, заявил замминистра аграрной политики и продовольствия страны Виталий Головня в эфире телемарафона.
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"В следующие три-пять лет мы не будем использовать один-полтора миллиона гектаров сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. <...> Из того, что прогнозировали, зерновых и технических культур мы выращивали около 1,2 миллиона тонн в год, овощей — около 500 тысяч тонн, ягод — до 250 тысяч тонн", — сказал он.
По словам замминистра, Киев будет ежегодно терять примерно два миллиона тонн сельхозпродукции. Он подчеркнул, что это составит около полутора миллиарда долларов в денежном выражении. При этом дефицита сельхозпродукции украинцы в этом году не почувствуют, добавил Головня.
Ранее в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что поля на юге страны могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской ГЭС уже в следующем году. Без источника воды в подконтрольной Киеву части Херсонской области остались 94 процента оросительных систем, в контролируемой Украиной части Запорожской — 74 процента.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.
Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.