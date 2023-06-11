https://ria.ru/20230611/zelenskiy-1877575461.html

Зеленский обсудил с президентом Польши предстоящий саммит НАТО

Зеленский обсудил с президентом Польши предстоящий саммит НАТО - РИА Новости, 11.06.2023

Зеленский обсудил с президентом Польши предстоящий саммит НАТО

Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, среди прочего стороны обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T23:43

2023-06-11T23:43

2023-06-11T23:43

в мире

украина

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, среди прочего стороны обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. "Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой. Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов альянса по гарантиям безопасности для Украины", - говорится в сообщении Зеленского в его телеграм-канале. Он отметил, что признателен Польше и ее президенту за поддержку в укреплении украинской обороны, а также за "крепкую и твердую позицию". Зеленский добавил, что также обсудил с Дудой "дальнейшие" потребности украинской армии. Власти Польши ранее сообщали, что республика намерена стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины. Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. По данным СМИ, глобальный саммит по реализации украинской "формулы мира" Украина и союзники планируют провести до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которая пройдет 11-12 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230606/soyuz-1876595532.html

https://ria.ru/20230608/obman-1876842023.html

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в мире, украина, польша, владимир зеленский, анджей дуда, евросоюз, нато, вильнюс