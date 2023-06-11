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Киев продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/zaes-1877515982.html
Киев продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС, заявили в "Росатоме"
Киев продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 11.06.2023
Киев продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС, заявили в "Росатоме"
Киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности Запорожской АЭС и ведет себя как хочет, обстреливая инфраструктуру,... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:56
2023-06-11T14:56
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности Запорожской АЭС и ведет себя как хочет, обстреливая инфраструктуру, связанную с ЗАЭС, а коллективный Запад, как всегда, молчит и делает вид, что ничего не происходит, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."В этом смысле - в плохом смысле - у киевского режима слова не расходятся с делом. Они де-факто не поддержали предложения Гросси, попытавшись его заболтать и обвязать разными другими своими соображениями, фактически зарезервировали за собой таким образом право вести себя так как они хотят, но это вот "как хотят" выразилось в обстреле распределительного устройства (Запорожской теплоэлектростанции, инфраструктурно связанной с ЗАЭС - ред.)", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Ну а коллективный Запад, как всегда, молчит и делает вид, что ничего не происходит", - добавил Лихачев.
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запорожская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины, Украина
Киев продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС, заявили в "Росатоме"

Глава "Росатома" Лихачев: Киев продолжает обстреливать инфраструктуру Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности Запорожской АЭС и ведет себя как хочет, обстреливая инфраструктуру, связанную с ЗАЭС, а коллективный Запад, как всегда, молчит и делает вид, что ничего не происходит, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"В этом смысле - в плохом смысле - у киевского режима слова не расходятся с делом. Они де-факто не поддержали предложения Гросси, попытавшись его заболтать и обвязать разными другими своими соображениями, фактически зарезервировали за собой таким образом право вести себя так как они хотят, но это вот "как хотят" выразилось в обстреле распределительного устройства (Запорожской теплоэлектростанции, инфраструктурно связанной с ЗАЭС - ред.)", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Ну а коллективный Запад, как всегда, молчит и делает вид, что ничего не происходит", - добавил Лихачев.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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