https://ria.ru/20230611/zaes-1877515982.html

Киев продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС, заявили в "Росатоме"

Киев продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 11.06.2023

Киев продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС, заявили в "Росатоме"

Киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности Запорожской АЭС и ведет себя как хочет, обстреливая инфраструктуру,... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:56

2023-06-11T14:56

2023-06-11T14:56

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вооруженные силы украины

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности Запорожской АЭС и ведет себя как хочет, обстреливая инфраструктуру, связанную с ЗАЭС, а коллективный Запад, как всегда, молчит и делает вид, что ничего не происходит, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."В этом смысле - в плохом смысле - у киевского режима слова не расходятся с делом. Они де-факто не поддержали предложения Гросси, попытавшись его заболтать и обвязать разными другими своими соображениями, фактически зарезервировали за собой таким образом право вести себя так как они хотят, но это вот "как хотят" выразилось в обстреле распределительного устройства (Запорожской теплоэлектростанции, инфраструктурно связанной с ЗАЭС - ред.)", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Ну а коллективный Запад, как всегда, молчит и делает вид, что ничего не происходит", - добавил Лихачев.

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, украина