https://ria.ru/20230611/zaes-1877514211.html
НА ЗАЭС рассказали о работах по подержанию уровня водоснабжения станции
НА ЗАЭС рассказали о работах по подержанию уровня водоснабжения станции - РИА Новости, 11.06.2023
НА ЗАЭС рассказали о работах по подержанию уровня водоснабжения станции
На ЗАЭС выполнены работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе станции, снижение уровня воды не прогнозируется, сообщается в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:48
2023-06-11T14:48
2023-06-11T15:28
россия
в мире
запорожская аэс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. На ЗАЭС выполнены работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе станции, снижение уровня воды не прогнозируется, сообщается в телеграмм-канале Запорожской АЭС. "Сегодня сотрудниками МЧС России по просьбе руководства Запорожской АЭС были проведены работы по уплотнению шандор (затворов гидротехнических сооружений) и очистке оголовка колодцев технической воды на пруду-охладителе станции. Эти работы проводили, чтобы обеспечить надежный уровень водоснабжения станции. Сотрудниками водолазной службы выполнен весь необходимый комплекс работ. Снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется", - говорится в сообщении.На данный момент 5 блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов", 1 в состоянии "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров. Меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения осуществляются в полном объеме, сообщили на ЗАЭС.
https://ria.ru/20230609/voda-1877135473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, запорожская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, В мире, Запорожская АЭС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НА ЗАЭС рассказали о работах по подержанию уровня водоснабжения станции
На ЗАЭС выполнили работы для обеспечения надежного уровня воды в пруду-охладителе станции