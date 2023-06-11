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НА ЗАЭС рассказали о работах по подержанию уровня водоснабжения станции - РИА Новости, 11.06.2023
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14:48 11.06.2023 (обновлено: 15:28 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/zaes-1877514211.html
НА ЗАЭС рассказали о работах по подержанию уровня водоснабжения станции
НА ЗАЭС рассказали о работах по подержанию уровня водоснабжения станции - РИА Новости, 11.06.2023
НА ЗАЭС рассказали о работах по подержанию уровня водоснабжения станции
На ЗАЭС выполнены работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе станции, снижение уровня воды не прогнозируется, сообщается в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:48
2023-06-11T15:28
россия
в мире
запорожская аэс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. На ЗАЭС выполнены работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе станции, снижение уровня воды не прогнозируется, сообщается в телеграмм-канале Запорожской АЭС. &quot;Сегодня сотрудниками МЧС России по просьбе руководства Запорожской АЭС были проведены работы по уплотнению шандор (затворов гидротехнических сооружений) и очистке оголовка колодцев технической воды на пруду-охладителе станции. Эти работы проводили, чтобы обеспечить надежный уровень водоснабжения станции. Сотрудниками водолазной службы выполнен весь необходимый комплекс работ. Снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется&quot;, - говорится в сообщении.На данный момент 5 блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов", 1 в состоянии "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров. Меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения осуществляются в полном объеме, сообщили на ЗАЭС.
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россия, в мире, запорожская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, В мире, Запорожская АЭС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НА ЗАЭС рассказали о работах по подержанию уровня водоснабжения станции

На ЗАЭС выполнили работы для обеспечения надежного уровня воды в пруду-охладителе станции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. На ЗАЭС выполнены работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе станции, снижение уровня воды не прогнозируется, сообщается в телеграмм-канале Запорожской АЭС.
«

"Сегодня сотрудниками МЧС России по просьбе руководства Запорожской АЭС были проведены работы по уплотнению шандор (затворов гидротехнических сооружений) и очистке оголовка колодцев технической воды на пруду-охладителе станции. Эти работы проводили, чтобы обеспечить надежный уровень водоснабжения станции. Сотрудниками водолазной службы выполнен весь необходимый комплекс работ. Снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется", - говорится в сообщении.

На данный момент 5 блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов", 1 в состоянии "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров.
Меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения осуществляются в полном объеме, сообщили на ЗАЭС.
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