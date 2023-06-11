https://ria.ru/20230611/zaes-1877514211.html

НА ЗАЭС рассказали о работах по подержанию уровня водоснабжения станции

НА ЗАЭС рассказали о работах по подержанию уровня водоснабжения станции - РИА Новости, 11.06.2023

НА ЗАЭС рассказали о работах по подержанию уровня водоснабжения станции

На ЗАЭС выполнены работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе станции, снижение уровня воды не прогнозируется, сообщается в... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:48

2023-06-11T14:48

2023-06-11T15:28

россия

в мире

запорожская аэс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. На ЗАЭС выполнены работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе станции, снижение уровня воды не прогнозируется, сообщается в телеграмм-канале Запорожской АЭС. "Сегодня сотрудниками МЧС России по просьбе руководства Запорожской АЭС были проведены работы по уплотнению шандор (затворов гидротехнических сооружений) и очистке оголовка колодцев технической воды на пруду-охладителе станции. Эти работы проводили, чтобы обеспечить надежный уровень водоснабжения станции. Сотрудниками водолазной службы выполнен весь необходимый комплекс работ. Снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется", - говорится в сообщении.На данный момент 5 блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов", 1 в состоянии "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров. Меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения осуществляются в полном объеме, сообщили на ЗАЭС.

https://ria.ru/20230609/voda-1877135473.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, запорожская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)