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В Херсонской области разрешили использовать три языка - РИА Новости, 11.06.2023
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16:29 11.06.2023 (обновлено: 20:15 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/yazyki-1877527643.html
В Херсонской области разрешили использовать три языка
В Херсонской области разрешили использовать три языка - РИА Новости, 11.06.2023
В Херсонской области разрешили использовать три языка
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:29
2023-06-11T20:15
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве. "Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства, может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык", - написал он в своем телеграм-канале. Он также отметил, что граждане имеют право на свободный выбор языка общения, воспитания, культуры и творчества. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230420/shkoly-1866712365.html
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо
В Херсонской области разрешили использовать три языка

В Херсонской области разрешили использовать украинский язык для делопроизводства

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве.
«
"Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства, может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык", - написал он в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что граждане имеют право на свободный выбор языка общения, воспитания, культуры и творчества.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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В миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
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