https://ria.ru/20230611/yazyki-1877527643.html

В Херсонской области разрешили использовать три языка

В Херсонской области разрешили использовать три языка - РИА Новости, 11.06.2023

В Херсонской области разрешили использовать три языка

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T16:29

2023-06-11T16:29

2023-06-11T20:15

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве. "Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства, может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык", - написал он в своем телеграм-канале. Он также отметил, что граждане имеют право на свободный выбор языка общения, воспитания, культуры и творчества. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230420/shkoly-1866712365.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо