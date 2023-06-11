https://ria.ru/20230611/yazyki-1877527643.html
В Херсонской области разрешили использовать три языка
В Херсонской области разрешили использовать три языка - РИА Новости, 11.06.2023
В Херсонской области разрешили использовать три языка
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:29
2023-06-11T16:29
2023-06-11T20:15
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f4cbc0897900786d9371f307dd1d883e.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве. "Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства, может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык", - написал он в своем телеграм-канале. Он также отметил, что граждане имеют право на свободный выбор языка общения, воспитания, культуры и творчества. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230420/shkoly-1866712365.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d31dbd767b1dd178031bb1d08b1878c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо
В Херсонской области разрешили использовать три языка
В Херсонской области разрешили использовать украинский язык для делопроизводства