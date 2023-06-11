https://ria.ru/20230611/xiaomi-1877487420.html

В Индии Xiaomi обвинили в незаконных денежных переводах, сообщили СМИ

В Индии Xiaomi обвинили в незаконных денежных переводах, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.06.2023

В Индии Xiaomi обвинили в незаконных денежных переводах, сообщили СМИ

Индийское агентство по борьбе с преступностью в рамках своего расследования направило официальное уведомление о предъявлении обвинений индийскому подразделению... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T10:54

2023-06-11T10:54

2023-06-11T10:59

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Индийское агентство по борьбе с преступностью в рамках своего расследования направило официальное уведомление о предъявлении обвинений индийскому подразделению компании Xiaomi, его должностным лицам и трем банкам в связи с предполагаемыми нарушениями валютного законодательства, сообщает телеканал WION. По данным следствия, в ходе расследования были выявлены незаконные денежные переводы китайского производителя смартфонов иностранным организациям. Уведомление было выпущено в соответствии с законом об управлении иностранной валютой и касается денежных переводов на сумму 55,51 миллиарда индийских рупий (673,2 миллиона долларов). Помимо Xiaomi Technology India Private Limited, индийского подразделения Xiaomi, уведомления направлены финансовому директору компании Самиру Би Рао, бывшему управляющему директору Ману Кумару Джайну и банкам Citibank, HSBC Bank и Deutsche Bank AG. Индийское агентство по борьбе с преступностью утверждает, что Xiaomi начала незаконно переводить деньги за границу в 2015 году, используя вводящую в заблуждение информацию и маскируя средства под выплаты роялти. В прошлом году агентство заморозило активы Xiaomi в Индии, утверждая, что компания осуществляла незаконные денежные переводы, ложно представляя их как выплаты роялти иностранным организациям. Однако Xiaomi оспорила эти обвинения, заявив, что ее лицензионные платежи были законными. В апреле суд в Индии отклонил иск китайского производителя смартфонов. В последние годы Xiaomi вложила значительные средства в Индию, в том числе в создание производственных мощностей и запуск доступных смартфонов, ориентированных на потребителей. Иностранные компании, работающие в Индии, особенно из Китая, столкнулись с повышенным вниманием и проблемами со стороны регулирующих органов. Индийские власти проявляют все большую бдительность в обеспечении соблюдения финансовых правил и расследовании предполагаемых нарушений, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и нарушения правил обмена иностранной валюты.

https://ria.ru/20230414/xiaomi-1865274488.html

https://ria.ru/20220508/xiaomi-1787488010.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, индия, китай, hsbc, в мире