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Эвакуированные из Белгородской области начали получать выплаты
Эвакуированные из Белгородской области начали получать выплаты - РИА Новости, 11.06.2023
Эвакуированные из Белгородской области начали получать выплаты
Почти 19 тысяч человек из приграничных районов Белгородской области, вынуждено покинувшие свои дома из-за непрекращающихся украинских обстрелов, получили... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T09:21
2023-06-11T09:21
2023-06-11T09:29
общество
белгородская область
россия
шебекино
михаил мишустин
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Почти 19 тысяч человек из приграничных районов Белгородской области, вынуждено покинувшие свои дома из-за непрекращающихся украинских обстрелов, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор писал в своем телеграм-канале, что доложил о ситуации с обстрелами и эвакуацией людей председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Было принято решение, что жителям отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты в 10 и 50 тысяч рублей. Согласно постановлению областного правительства, право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей имеют жители 15 населённых пунктов, в которых ранее был введён режим ЧС. Также перечисление получат жители пяти сёл Грайворонского городского округа, все жители города Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа. "На сегодняшнее утро уже почти 19 тысяч человек получили единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей. Еще раз хотел обратиться к тем, кто ждет, что это будет одномоментно - к сожалению, сейчас это невозможно. Выверяем базы, стараемся максимально быстро выполнить эту работу", - написал Гладков. Губернатор отметил, что поступает множество вопросов по теме выплат, для ответов он просит обращаться в администрации районов и в соцзащиту. Власти постараются максимально быстро произвести выплаты тем, кто особенно нуждается в них. Как ранее сообщалось, выплаты автоматически начисляются на каждого члена семьи, кто имеет право на социальные выплаты, на основании имеющихся данных в базах министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области. Заявки на единовременные выплаты формировались начиная с 9 июня. Работа по перечислению средств продолжается без перерыва, включая выходные дни.
https://ria.ru/20230609/belgorod-1877248126.html
https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876458576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, россия, шебекино, михаил мишустин, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Россия, Шебекино, Михаил Мишустин, Вячеслав Гладков
Эвакуированные из Белгородской области начали получать выплаты
Почти 19 тысяч эвакуированных из Белгородской области получили единовременные выплаты
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости.
Почти 19 тысяч человек из приграничных районов Белгородской области, вынуждено покинувшие свои дома из-за непрекращающихся украинских обстрелов, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
.
Губернатор писал в своем телеграм-канале, что доложил о ситуации с обстрелами и эвакуацией людей председателю правительства РФ Михаилу Мишустину
. Было принято решение, что жителям отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты в 10 и 50 тысяч рублей. Согласно постановлению областного правительства, право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей имеют жители 15 населённых пунктов, в которых ранее был введён режим ЧС. Также перечисление получат жители пяти сёл Грайворонского городского округа, все жители города Шебекино
и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа.
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"На сегодняшнее утро уже почти 19 тысяч человек получили единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей. Еще раз хотел обратиться к тем, кто ждет, что это будет одномоментно - к сожалению, сейчас это невозможно. Выверяем базы, стараемся максимально быстро выполнить эту работу", - написал Гладков.
Губернатор отметил, что поступает множество вопросов по теме выплат, для ответов он просит обращаться в администрации районов и в соцзащиту. Власти постараются максимально быстро произвести выплаты тем, кто особенно нуждается в них.
Как ранее сообщалось, выплаты автоматически начисляются на каждого члена семьи, кто имеет право на социальные выплаты, на основании имеющихся данных в базах министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области. Заявки на единовременные выплаты формировались начиная с 9 июня. Работа по перечислению средств продолжается без перерыва, включая выходные дни.
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