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Эвакуированные из Белгородской области начали получать выплаты

Эвакуированные из Белгородской области начали получать выплаты - РИА Новости, 11.06.2023

Эвакуированные из Белгородской области начали получать выплаты

Почти 19 тысяч человек из приграничных районов Белгородской области, вынуждено покинувшие свои дома из-за непрекращающихся украинских обстрелов, получили... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T09:21

2023-06-11T09:21

2023-06-11T09:29

общество

белгородская область

россия

шебекино

михаил мишустин

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Почти 19 тысяч человек из приграничных районов Белгородской области, вынуждено покинувшие свои дома из-за непрекращающихся украинских обстрелов, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор писал в своем телеграм-канале, что доложил о ситуации с обстрелами и эвакуацией людей председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Было принято решение, что жителям отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты в 10 и 50 тысяч рублей. Согласно постановлению областного правительства, право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей имеют жители 15 населённых пунктов, в которых ранее был введён режим ЧС. Также перечисление получат жители пяти сёл Грайворонского городского округа, все жители города Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа. "На сегодняшнее утро уже почти 19 тысяч человек получили единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей. Еще раз хотел обратиться к тем, кто ждет, что это будет одномоментно - к сожалению, сейчас это невозможно. Выверяем базы, стараемся максимально быстро выполнить эту работу", - написал Гладков. Губернатор отметил, что поступает множество вопросов по теме выплат, для ответов он просит обращаться в администрации районов и в соцзащиту. Власти постараются максимально быстро произвести выплаты тем, кто особенно нуждается в них. Как ранее сообщалось, выплаты автоматически начисляются на каждого члена семьи, кто имеет право на социальные выплаты, на основании имеющихся данных в базах министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области. Заявки на единовременные выплаты формировались начиная с 9 июня. Работа по перечислению средств продолжается без перерыва, включая выходные дни.

https://ria.ru/20230609/belgorod-1877248126.html

https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876458576.html

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россия

шебекино

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, россия, шебекино, михаил мишустин, вячеслав гладков