https://ria.ru/20230611/vybory-1877574895.html

На выборах в Черногории лидирует движение "Европа сейчас!", сообщил CEMI

На выборах в Черногории лидирует движение "Европа сейчас!", сообщил CEMI - РИА Новости, 11.06.2023

На выборах в Черногории лидирует движение "Европа сейчас!", сообщил CEMI

На выборах депутатов Скупщины (парламента) Черногории лидирует еврореформистское движение "Европа сейчас!" во главе с экс-министром финансов Милойко Спайичем,... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T23:27

2023-06-11T23:27

2023-06-11T23:27

черногория

в мире

яков милатович

мило джуканович

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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. На выборах депутатов Скупщины (парламента) Черногории лидирует еврореформистское движение "Европа сейчас!" во главе с экс-министром финансов Милойко Спайичем, близкое президенту Якову Милатовичу, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) по данным своих наблюдателей с участков. Согласно первым опубликованным CEMI данным около 82,2% обработанных материалов с участков лидирует "Европа сейчас!" с 25,6%, на втором месте коалиция Демократической партии социалистов экс-президента Мило Джукановича с 23,8%, на третьем месте коалиция "За будущее Черногории" бывшего просербского "Демократического фронта" с 15,0%, на четвертом коалиция премьера Дритана Абазовича и экс-спикера парламента Алексы Бечича "Храбро считаем!" с 12,2%. Трехпроцентный барьер также преодолевает национальное движение "Бошняцкая партия" с 6,8%. Правом голоса обладали 542 468 жителей страны. В течение дня Государственная избирательная комиссия (ГИК) пять раз объявляет явку. К 18.00 (19.00 мск) она составила 44,83%. НПО, которые следят за ходом выборов, отметили низкую активность избирателей и спокойный ход голосования. Участки открылись в 7.00 (8.00 мск), закрылись в 20.00 (21.00 мск). Избирательный ценз для вхождения в состав Скупщины - 3%. На места в 81-местном однопалатном заксобрании претендуют 15 партий и блоков.

https://ria.ru/20230520/chernogoriya-1873152509.html

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черногория, в мире, яков милатович, мило джуканович