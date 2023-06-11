Рейтинг@Mail.ru
На выборах в Черногории лидирует движение "Европа сейчас!", сообщил CEMI - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/vybory-1877574895.html
На выборах в Черногории лидирует движение "Европа сейчас!", сообщил CEMI
На выборах в Черногории лидирует движение "Европа сейчас!", сообщил CEMI - РИА Новости, 11.06.2023
На выборах в Черногории лидирует движение "Европа сейчас!", сообщил CEMI
На выборах депутатов Скупщины (парламента) Черногории лидирует еврореформистское движение "Европа сейчас!" во главе с экс-министром финансов Милойко Спайичем,... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T23:27
2023-06-11T23:27
черногория
в мире
яков милатович
мило джуканович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809288688_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_50b18ad98ba8fab110fb0fdc553d90e1.jpg
БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. На выборах депутатов Скупщины (парламента) Черногории лидирует еврореформистское движение "Европа сейчас!" во главе с экс-министром финансов Милойко Спайичем, близкое президенту Якову Милатовичу, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) по данным своих наблюдателей с участков. Согласно первым опубликованным CEMI данным около 82,2% обработанных материалов с участков лидирует "Европа сейчас!" с 25,6%, на втором месте коалиция Демократической партии социалистов экс-президента Мило Джукановича с 23,8%, на третьем месте коалиция "За будущее Черногории" бывшего просербского "Демократического фронта" с 15,0%, на четвертом коалиция премьера Дритана Абазовича и экс-спикера парламента Алексы Бечича "Храбро считаем!" с 12,2%. Трехпроцентный барьер также преодолевает национальное движение "Бошняцкая партия" с 6,8%. Правом голоса обладали 542 468 жителей страны. В течение дня Государственная избирательная комиссия (ГИК) пять раз объявляет явку. К 18.00 (19.00 мск) она составила 44,83%. НПО, которые следят за ходом выборов, отметили низкую активность избирателей и спокойный ход голосования. Участки открылись в 7.00 (8.00 мск), закрылись в 20.00 (21.00 мск). Избирательный ценз для вхождения в состав Скупщины - 3%. На места в 81-местном однопалатном заксобрании претендуют 15 партий и блоков.
https://ria.ru/20230520/chernogoriya-1873152509.html
черногория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809288688_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_35ce9e0f528695faac553936a0c67a5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черногория, в мире, яков милатович, мило джуканович
Черногория, В мире, Яков Милатович, Мило Джуканович
На выборах в Черногории лидирует движение "Европа сейчас!", сообщил CEMI

CEMI: на парламентских выборах в Черногории лидирует движение "Европа сейчас!"

CC BY-SA 4.0 / Marcin Konsek / Widok na CetinjЧерногория
Черногория - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Marcin Konsek / Widok na Cetinj
Черногория. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. На выборах депутатов Скупщины (парламента) Черногории лидирует еврореформистское движение "Европа сейчас!" во главе с экс-министром финансов Милойко Спайичем, близкое президенту Якову Милатовичу, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) по данным своих наблюдателей с участков.
Согласно первым опубликованным CEMI данным около 82,2% обработанных материалов с участков лидирует "Европа сейчас!" с 25,6%, на втором месте коалиция Демократической партии социалистов экс-президента Мило Джукановича с 23,8%, на третьем месте коалиция "За будущее Черногории" бывшего просербского "Демократического фронта" с 15,0%, на четвертом коалиция премьера Дритана Абазовича и экс-спикера парламента Алексы Бечича "Храбро считаем!" с 12,2%.
Трехпроцентный барьер также преодолевает национальное движение "Бошняцкая партия" с 6,8%.
Правом голоса обладали 542 468 жителей страны. В течение дня Государственная избирательная комиссия (ГИК) пять раз объявляет явку. К 18.00 (19.00 мск) она составила 44,83%. НПО, которые следят за ходом выборов, отметили низкую активность избирателей и спокойный ход голосования. Участки открылись в 7.00 (8.00 мск), закрылись в 20.00 (21.00 мск). Избирательный ценз для вхождения в состав Скупщины - 3%. На места в 81-местном однопалатном заксобрании претендуют 15 партий и блоков.
Подгорица, Черногория - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Президент Черногории назвал вступление в ЕС главным приоритетом для страны
20 мая, 19:06
 
ЧерногорияВ миреЯков МилатовичМило Джуканович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала