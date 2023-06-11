https://ria.ru/20230611/vybory-1877522352.html
Явка за пять часов на выборах в парламент Черногории превысила 21 процент
Явка за пять часов на выборах в парламент Черногории превысила 21 процент - РИА Новости, 11.06.2023
Явка за пять часов на выборах в парламент Черногории превысила 21 процент
Явка на выборах депутатов Скупщины (парламента) Черногории за первые пять часов голосования составила 21,7%, серьезных нарушений не зафиксировано, сообщила... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:41
2023-06-11T15:41
2023-06-11T15:41
в мире
черногория
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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Скупщины (парламента) Черногории за первые пять часов голосования составила 21,7%, серьезных нарушений не зафиксировано, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). Избирком Черногории ранее указал, что правом голоса обладают 542 468 жителей страны. ГИК заявил утром в воскресенье, что избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск), они закрываются в 20.00 (21.00 мск). В течение дня комиссия на брифингах пять раз объявляет явку. Первые предварительные результаты от наблюдателей от НПО ожидаются около 21.00 (22.00 мск). Избирательный ценз для вхождения в состав Скупщины - 3%. "На внеочередных парламентских выборах в Черногории до 12.00 (13.00 мск) проголосовал 21,71% избирателей", - заявил на брифинге председатель республиканского избиркома Никола Мугоша и добавил, что серьезных наршений не отмечено, волеизъявление проходит в спокойной атмосфере. Ранее о первых незначительных нарушениях сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI). Так, открытие избирательного участка в городе Плевля задержалось на 15 минут из-за отказа электронного оборудования для идентификации. На участке номер 31 в городе Улцинь и номер 92 в Никшиче не хватало по одному бюллетеню. На двух участках в Подгорице и Рожае присутствовали не все члены комиссий при открытии. Зафиксировано несколько случаев фотографирования бюллетеня избирателями на телефон. На места в 81-местном однопалатном заксобрании претендуют 15 партий и блоков. Крупнейшими являются коалиция "Вместе! За будущее, которое тебе принадлежит" вокруг Демократической партии социалистов (ДПС) экс-президента Мило Джукановича, "Европа сейчас!" экс-министра финансов Милойко Спайича, от которой ранее выдвинут нынешний президент Яков Милатович и "Алекса и Дритан – Храбро считаем!" экс-спикера парламента Алексы Бечича и нынешнего премьера Дритана Абазовича. Все эти конкурирующие движения выступают за дальнейшую европейскую и евроатлантическую интеграцию Черногории, входящие в их руководство государственные деятели поддержали санкции Запада в отношении России и оказывали военную и материальную помощь Киеву. Крупнейшее ранее "просербское" оппозиционное движение "Демократический фронт", которое выступало за тесное сотрудничество с Белградом, поддержание контактов с Москвой и против членства в НАТО, непримиримый оппонент ДПС Джукановича, разделилось перед этими выборами. В мае лидер "Движения за перемены" Небойша Медоевич заявил о выходе своей партии из Демфронта и самостоятельном участии в кампании под собственным названием. Бывшие соратники Медоевича сформировали коалицию "За будущее Черногории" во главе которой стоят "Новая сербская демократия" экс-кандидата в президенты Андрии Мандича и "Демократическая народная партия" (ДНП) главы комитета по безопасности и обороне Скупщины Милана Кнежевича. Кнежевич в ходе кампании получил поддержку от официального Белграда, глава правящей Сербской прогрессивной партии и министр обороны Милош Вучевич официально заявил, что глава ДНП "делает все в интересах сербского народа" в Черногории. Среди аккредитованных наблюдателей - БДИПЧ ОБСЕ, представители ЕС и Европарламента, ПАСЕ, посольств США и Великобритании, избиркомов Хорватии, Словении и самопровозглашенной республики Косово и многочисленные НПО.
https://ria.ru/20230611/chernogoriya-1877498054.html
https://ria.ru/20230520/chernogoriya-1873152509.html
https://ria.ru/20230411/chernogoriya-1864593288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория
Явка за пять часов на выборах в парламент Черногории превысила 21 процент
Явка за пять часов на выборах в парламент Черногории Скупщину составила 21,7 процента
БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Скупщины (парламента) Черногории за первые пять часов голосования составила 21,7%, серьезных нарушений не зафиксировано, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).
Избирком Черногории ранее указал, что правом голоса обладают 542 468 жителей страны. ГИК заявил утром в воскресенье, что избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск), они закрываются в 20.00 (21.00 мск).
В течение дня комиссия на брифингах пять раз объявляет явку. Первые предварительные результаты от наблюдателей от НПО ожидаются около 21.00 (22.00 мск). Избирательный ценз для вхождения в состав Скупщины - 3%.
"На внеочередных парламентских выборах в Черногории до 12.00 (13.00 мск) проголосовал 21,71% избирателей", - заявил на брифинге председатель республиканского избиркома Никола Мугоша и добавил, что серьезных наршений не отмечено, волеизъявление проходит в спокойной атмосфере.
На выборах в парламент Черногории зафиксировали незначительные нарушения
Ранее о первых незначительных нарушениях сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI). Так, открытие избирательного участка в городе Плевля задержалось на 15 минут из-за отказа электронного оборудования для идентификации. На участке номер 31 в городе Улцинь и номер 92 в Никшиче не хватало по одному бюллетеню. На двух участках в Подгорице
и Рожае присутствовали не все члены комиссий при открытии. Зафиксировано несколько случаев фотографирования бюллетеня избирателями на телефон. На места в 81-местном однопалатном заксобрании претендуют 15 партий и блоков. Крупнейшими являются коалиция "Вместе! За будущее, которое тебе принадлежит" вокруг Демократической партии социалистов (ДПС) экс-президента Мило Джукановича
, "Европа сейчас!" экс-министра финансов Милойко Спайича, от которой ранее выдвинут нынешний президент Яков Милатович
и "Алекса и Дритан – Храбро считаем!" экс-спикера парламента Алексы Бечича и нынешнего премьера Дритана Абазовича.
Все эти конкурирующие движения выступают за дальнейшую европейскую и евроатлантическую интеграцию Черногории, входящие в их руководство государственные деятели поддержали санкции Запада в отношении России
и оказывали военную и материальную помощь Киеву
.
Президент Черногории назвал вступление в ЕС главным приоритетом для страны
Крупнейшее ранее "просербское" оппозиционное движение "Демократический фронт", которое выступало за тесное сотрудничество с Белградом
, поддержание контактов с Москвой
и против членства в НАТО
, непримиримый оппонент ДПС Джукановича, разделилось перед этими выборами. В мае лидер "Движения за перемены" Небойша Медоевич заявил о выходе своей партии из Демфронта и самостоятельном участии в кампании под собственным названием.
Бывшие соратники Медоевича сформировали коалицию "За будущее Черногории" во главе которой стоят "Новая сербская демократия" экс-кандидата в президенты Андрии Мандича
и "Демократическая народная партия" (ДНП) главы комитета по безопасности и обороне Скупщины Милана Кнежевича
. Кнежевич в ходе кампании получил поддержку от официального Белграда, глава правящей Сербской прогрессивной партии и министр обороны Милош Вучевич
официально заявил, что глава ДНП "делает все в интересах сербского народа" в Черногории. Среди аккредитованных наблюдателей - БДИПЧ ОБСЕ
, представители ЕС
и Европарламента
, ПАСЕ
, посольств США
и Великобритании
, избиркомов Хорватии
, Словении
и самопровозглашенной республики Косово
и многочисленные НПО.
Госдеп пообещал Черногории помочь в информационной борьбе с Россией