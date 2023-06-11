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Путин вручит государственные премии в День России

Путин вручит государственные премии в День России - РИА Новости, 11.06.2023

Путин вручит государственные премии в День России

говорится в сообщении пресс-службе Кремля. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T17:23

2023-06-11T17:23

2023-06-11T17:26

владимир путин

россия

общество

день россии

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 12 июня, в День России, вручит государственные премии РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год, а также медали "Героя труда", говорится в сообщении пресс-службе Кремля. "В День России, 12 июня, в Кремле состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год. Президент также вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" россиянам, удостоенным этой награды", - сообщили в Кремле.Ранее в воскресенье президент подписал соответствующие указы о присуждении госпремий за 2022 год.

https://ria.ru/20230608/set-1876861947.html

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2023

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владимир путин, россия, общество, день россии