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Путин вручит государственные премии в День России
Путин вручит государственные премии в День России - РИА Новости, 11.06.2023
Путин вручит государственные премии в День России
говорится в сообщении пресс-службе Кремля. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T17:23
2023-06-11T17:23
2023-06-11T17:26
владимир путин
россия
общество
день россии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 12 июня, в День России, вручит государственные премии РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год, а также медали "Героя труда", говорится в сообщении пресс-службе Кремля. "В День России, 12 июня, в Кремле состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год. Президент также вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" россиянам, удостоенным этой награды", - сообщили в Кремле.Ранее в воскресенье президент подписал соответствующие указы о присуждении госпремий за 2022 год.
https://ria.ru/20230608/set-1876861947.html
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владимир путин, россия, общество, день россии
Владимир Путин, Россия, Общество, День России
Путин вручит государственные премии в День России
Путин вручит государственные премии и медали "Героя труда" в День России