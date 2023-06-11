https://ria.ru/20230611/vodosnabzhenie-1877512216.html

Правительство направит регионам средства на обновление систем водоснабжения

Правительство направит регионам средства на обновление систем водоснабжения - РИА Новости, 11.06.2023

Правительство направит регионам средства на обновление систем водоснабжения

Правительство РФ в опережающем порядке направит регионам свыше 740 миллионов рублей на модернизацию систем водоснабжения, сообщается в официальном... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:34

2023-06-11T14:34

2023-06-11T14:34

россия

михаил мишустин

хабаровский край

пензенская область

республика марий эл

республика мордовия

общество

правительство рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ в опережающем порядке направит регионам свыше 740 миллионов рублей на модернизацию систем водоснабжения, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Соответствующее постановление подписал (премьер) Михаил Мишустин. Решение принято после обращений глав нескольких субъектов, где работы по модернизации и реконструкции систем питьевого водоснабжения идут с опережением… Общий объем средств, который будет направлен в эти регионы, превысит 740 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В 2023 году опережающее финансирование получат республика Марий Эл, Мордовия, Тува, Хабаровский край, Пензенская область. "Опережающее финансирование позволит обновить системы водоснабжения раньше запланированного срока и простимулировать реализацию федерального проекта "Чистая вода". Его главная цель – обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88% жителей России", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20230424/podderzhka-1867289534.html

россия

хабаровский край

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россия, михаил мишустин, хабаровский край, пензенская область, республика марий эл, республика мордовия, общество, правительство рф