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Правительство направит регионам средства на обновление систем водоснабжения - РИА Новости, 11.06.2023
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14:34 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/vodosnabzhenie-1877512216.html
Правительство направит регионам средства на обновление систем водоснабжения
Правительство направит регионам средства на обновление систем водоснабжения - РИА Новости, 11.06.2023
Правительство направит регионам средства на обновление систем водоснабжения
Правительство РФ в опережающем порядке направит регионам свыше 740 миллионов рублей на модернизацию систем водоснабжения, сообщается в официальном... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:34
2023-06-11T14:34
россия
михаил мишустин
хабаровский край
пензенская область
республика марий эл
республика мордовия
общество
правительство рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ в опережающем порядке направит регионам свыше 740 миллионов рублей на модернизацию систем водоснабжения, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Соответствующее постановление подписал (премьер) Михаил Мишустин. Решение принято после обращений глав нескольких субъектов, где работы по модернизации и реконструкции систем питьевого водоснабжения идут с опережением… Общий объем средств, который будет направлен в эти регионы, превысит 740 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В 2023 году опережающее финансирование получат республика Марий Эл, Мордовия, Тува, Хабаровский край, Пензенская область. "Опережающее финансирование позволит обновить системы водоснабжения раньше запланированного срока и простимулировать реализацию федерального проекта "Чистая вода". Его главная цель – обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88% жителей России", - отметили в кабмине.
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россия, михаил мишустин, хабаровский край, пензенская область, республика марий эл, республика мордовия, общество, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Хабаровский край, Пензенская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Общество, Правительство РФ
Правительство направит регионам средства на обновление систем водоснабжения

Правительство направит регионам 740 миллионов рублей на модернизацию систем водоснабжения

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНасосная станция
Насосная станция - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ в опережающем порядке направит регионам свыше 740 миллионов рублей на модернизацию систем водоснабжения, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
«
"Соответствующее постановление подписал (премьер) Михаил Мишустин. Решение принято после обращений глав нескольких субъектов, где работы по модернизации и реконструкции систем питьевого водоснабжения идут с опережением… Общий объем средств, который будет направлен в эти регионы, превысит 740 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В 2023 году опережающее финансирование получат республика Марий Эл, Мордовия, Тува, Хабаровский край, Пензенская область.
"Опережающее финансирование позволит обновить системы водоснабжения раньше запланированного срока и простимулировать реализацию федерального проекта "Чистая вода". Его главная цель – обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88% жителей России", - отметили в кабмине.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Правительство направит регионам средства на обновление сельхозпредприятий
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РоссияМихаил МишустинХабаровский крайПензенская областьРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияОбществоПравительство РФ
 
 
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