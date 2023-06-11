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Электронные визы в России могут заработать в середине июля
Электронные визы в России могут заработать в середине июля - РИА Новости, 11.06.2023
Электронные визы в России могут заработать в середине июля
Система электронных виз для въезда в Россию может быть запущена максимум до 15 июля, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:06
2023-06-11T15:06
2023-06-11T15:06
туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Система электронных виз для въезда в Россию может быть запущена максимум до 15 июля, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с турбизнесом в рамках форума "Путешествуй!". "Мы готовимся к запуску электронной визы, МИД говорит, до 15 июля коллеги запустят. Там действительно было технологических достаточно много вопросов с МВД, Минцифры. Но все вопросы отработаны, поэтому ждем запуска", - сказал Решетников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия, новости - туризм
Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Россия, Новости - Туризм
Электронные визы в России могут заработать в середине июля
Глава Минэкономразвития Решетников: электронные визы в России могут заработать в июле
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Система электронных виз для въезда в Россию может быть запущена максимум до 15 июля, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с турбизнесом в рамках форума "Путешествуй!".
"Мы готовимся к запуску электронной визы, МИД говорит, до 15 июля коллеги запустят. Там действительно было технологических достаточно много вопросов с МВД, Минцифры. Но все вопросы отработаны, поэтому ждем запуска", - сказал Решетников.
В России расширили перечень пунктов пропуска по единой электронной визе