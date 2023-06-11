https://ria.ru/20230611/vizy-1877517624.html

Электронные визы в России могут заработать в середине июля

Электронные визы в России могут заработать в середине июля - РИА Новости, 11.06.2023

Электронные визы в России могут заработать в середине июля

Система электронных виз для въезда в Россию может быть запущена максимум до 15 июля, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:06

2023-06-11T15:06

2023-06-11T15:06

туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Система электронных виз для въезда в Россию может быть запущена максимум до 15 июля, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с турбизнесом в рамках форума "Путешествуй!". "Мы готовимся к запуску электронной визы, МИД говорит, до 15 июля коллеги запустят. Там действительно было технологических достаточно много вопросов с МВД, Минцифры. Но все вопросы отработаны, поэтому ждем запуска", - сказал Решетников.

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россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия, новости - туризм