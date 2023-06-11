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Электронные визы в России могут заработать в середине июля - РИА Новости, 11.06.2023
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Туризм
 
15:06 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/vizy-1877517624.html
Электронные визы в России могут заработать в середине июля
Электронные визы в России могут заработать в середине июля - РИА Новости, 11.06.2023
Электронные визы в России могут заработать в середине июля
Система электронных виз для въезда в Россию может быть запущена максимум до 15 июля, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:06
2023-06-11T15:06
туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Система электронных виз для въезда в Россию может быть запущена максимум до 15 июля, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с турбизнесом в рамках форума "Путешествуй!". "Мы готовимся к запуску электронной визы, МИД говорит, до 15 июля коллеги запустят. Там действительно было технологических достаточно много вопросов с МВД, Минцифры. Но все вопросы отработаны, поэтому ждем запуска", - сказал Решетников.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия, новости - туризм
Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Россия, Новости - Туризм
Электронные визы в России могут заработать в середине июля

Глава Минэкономразвития Решетников: электронные визы в России могут заработать в июле

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПаспортный контроль
Паспортный контроль - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Система электронных виз для въезда в Россию может быть запущена максимум до 15 июля, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с турбизнесом в рамках форума "Путешествуй!".
"Мы готовимся к запуску электронной визы, МИД говорит, до 15 июля коллеги запустят. Там действительно было технологических достаточно много вопросов с МВД, Минцифры. Но все вопросы отработаны, поэтому ждем запуска", - сказал Решетников.
Набережная лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
В России расширили перечень пунктов пропуска по единой электронной визе
4 июня, 10:29
 
ТуризмМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковРоссияНовости - Туризм
 
 
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