https://ria.ru/20230611/uvolnenie-1877519028.html

Токаев объяснил, за что уволил экс-главу МЧС Казахстана

Токаев объяснил, за что уволил экс-главу МЧС Казахстана - РИА Новости, 11.06.2023

Токаев объяснил, за что уволил экс-главу МЧС Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперативного штаба в Абайской области на востоке страны заявил, что уволил экс-главу МЧС Юрия Ильина... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:25

2023-06-11T15:25

2023-06-11T15:25

казахстан

касым-жомарт токаев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821876342_0:104:3139:1869_1920x0_80_0_0_6c10b3fe7bc599d4b438ff9ed3295e73.jpg

АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперативного штаба в Абайской области на востоке страны заявил, что уволил экс-главу МЧС Юрия Ильина за халатное отношение к работе во время масштабного природного пожара в регионе. Лесной пожар в Абайской области начался в четверг после ударов молний. При пожаре погибли 14 работников природного заповедника "Семей орманы". По последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. Токаев в субботу освободил от должности министра по ЧС Ильина, который занимал этот пост с сентября 2020 года. Новым главой ведомства стал экс-начальник Академии гражданской защиты Сырым Шарипханов. "Почему министр, которого я снял с должности, и все руководство проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственно служебных обязанностей? Вы понимаете, что погибло 14 человек? Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, сами отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами", - цитирует Токаева его пресс-служба. Глава государства отметил, что пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. "Министр не приехал, аким (глава – ред.) области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе? Об этом докладывайте! Конкретный вопрос - почему был неправильный прогноз (по масштабу бедствия – ред.)?", - сказал президент, обращаясь к замминистру по ЧС Марату Кульдикову, который докладывал на заседании. В этой ситуации, считает Токаев, была проявлена профессиональная халатность, абсолютное равнодушие к судьбам людей. "Сейчас я в этом еще раз убедился. Тогда как в настоящее время работа не организована на качественном уровне и в правильном направлении. Это нужно признать. Одним словом, предстоит кардинально улучшить работу в этой сфере. Министерство, его руководители халатно относятся к выполнению своих обязанностей. Не знают, что делать, не принимают оперативных решений. Поэтому и происходят подобные трагедии", - указал он. По его словам, прежде всего, необходимо работать над предотвращением таких масштабных бедствий, а при возникновении ЧС все соответствующие мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне. Токаев объявил выговор главе Абайской области Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. "Упущений много. Отсутствие оперативности, сопричастности привело к этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия. Поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов. Понимаю, область новая, Вы новый аким. Исключительно из этих соображений, я объявляю Вам выговор. В принципе, за такие вещи можно сразу увольнять", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230610/pozhar-1877412843.html

https://ria.ru/20230611/kazakhstan-1877488043.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, касым-жомарт токаев, в мире