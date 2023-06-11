https://ria.ru/20230611/ukraina-1877535152.html

Зеленский не может один выбирать условия мира, заявил экс-премьер Италии

Зеленский не может один выбирать условия мира, заявил экс-премьер Италии - РИА Новости, 11.06.2023

Зеленский не может один выбирать условия мира, заявил экс-премьер Италии

Владимир Зеленский не может единолично решать, на каких условиях урегулировать конфликт на Украине, заявил лидер оппозиционного общественно-политического... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T17:16

2023-06-11T17:16

2023-06-11T19:18

в мире

италия

джузеппе конте

украина

владимир зеленский

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РИМ, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не может единолично решать, на каких условиях урегулировать конфликт на Украине, заявил лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в эфире RaiNews24. "Зеленский не может быть тем, кто имеет исключительное право <…> решать, как и когда садиться за стол переговоров и на каких условиях", — подчеркнул он, выступая на публичном мероприятии в южном городе Мандурия.Конте также раскритиковал президента Украины, который после визита в Ватикан в мае заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола для урегулирования обстановки. По словам экс-премьера, Италия косвенно участвует в этом конфликте, поэтому ее представители также имеют право сесть за стол переговоров."И мы не можем дать Зеленскому чистый вексель, чтобы он сказал нам, как и когда заключать мир, на каких условиях, должен ли он дойти до Москвы или одержать победу", — отметил он. Конте также заявил об ошибочности политики Запада, который решил поставлять оружие Киеву и не стремится задействовать дипломатические средства для достижения мира. "Нам следовало бы сказать нашим союзникам: "Господа, мы находимся здесь, в Европе, вы — несколько дальше, в Вашингтоне. К чему уже привела и куда ведет нас эта ваша стратегия? Вы можете предоставить нам для защиты ядерный зонтик? Вы можете гарантировать нам, что после всех этих поставок война завершится, а не произойдет эскалация?" — подчеркнул лидер Д5З. "Мы вступаем в войну. <…> Не было бы лучше уже после первых военных поставок Украине сесть за стол переговоров? Не было бы более мудро вместо того, чтобы говорить, что нельзя вести переговоры с преступниками, а нужно побеждать, побеждать, побеждать, не было бы более мудро сесть за стол переговоров?" — задал вопрос аудитории Конте, выступление которого не раз прерывалось аплодисментами.Экс-премьер назвал подобную позицию, отрицающую переговоры, "стратегической ошибкой", которая ведет к эскалации конфликта и может вызвать применение ядерного оружия. После майского визита Зеленского в Рим глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе "десяти пунктов мирного предложения" Киева. В январе итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой пакет военной помощи Киеву. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230611/nato-1877479558.html

https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html

https://ria.ru/20230610/konflikt-1877375381.html

https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877249146.html

италия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, джузеппе конте, украина, владимир зеленский