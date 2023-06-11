https://ria.ru/20230611/ukraina-1877515654.html

ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли более 30 бойцов

ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли более 30 бойцов - РИА Новости, 11.06.2023

ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли более 30 бойцов

Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, ЗРК "Оса-АКМ", самоходку "Гвоздика" и гаубицу "Мста-Б",... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:54

2023-06-11T14:54

2023-06-11T14:58

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, ЗРК "Оса-АКМ", самоходку "Гвоздика" и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили: более 30 украинских военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877515846.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность