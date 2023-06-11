https://ria.ru/20230611/ukraina-1877515654.html
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли более 30 бойцов
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли более 30 бойцов - РИА Новости, 11.06.2023
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли более 30 бойцов
Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, ЗРК "Оса-АКМ", самоходку "Гвоздика" и гаубицу "Мста-Б",... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:54
2023-06-11T14:54
2023-06-11T14:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871008535_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_bb7b66fde6dcfe8ec8d31edaa0d9dc6c.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, ЗРК "Оса-АКМ", самоходку "Гвоздика" и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили: более 30 украинских военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877515846.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871008535_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e63577135912f1e9275d8a276f7ae6ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли более 30 бойцов
Минобороны: потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки составили более 30 военных