https://ria.ru/20230611/udar-1877515034.html

Российская авиация нанесла удары по технике ВСУ у Времевского выступа

Российская авиация нанесла удары по технике ВСУ у Времевского выступа - РИА Новости, 11.06.2023

Российская авиация нанесла удары по технике ВСУ у Времевского выступа

Российская авиация ударила по скоплениям живой силы и технике ВСУ у Времевского выступа, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:50

2023-06-11T14:50

2023-06-11T15:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российская авиация ударила по скоплениям живой силы и технике ВСУ у Времевского выступа, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Ведомство уточнило, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики.

https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877518248.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность