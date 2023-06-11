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Российская авиация нанесла удары по технике ВСУ у Времевского выступа - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 11.06.2023 (обновлено: 15:10 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/udar-1877515034.html
Российская авиация нанесла удары по технике ВСУ у Времевского выступа
Российская авиация нанесла удары по технике ВСУ у Времевского выступа - РИА Новости, 11.06.2023
Российская авиация нанесла удары по технике ВСУ у Времевского выступа
Российская авиация ударила по скоплениям живой силы и технике ВСУ у Времевского выступа, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:50
2023-06-11T15:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российская авиация ударила по скоплениям живой силы и технике ВСУ у Времевского выступа, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Ведомство уточнило, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская авиация нанесла удары по технике ВСУ у Времевского выступа

Минобороны: авиация ударила по скоплениям живой силы и технике ВСУ у Времевского выступа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолеты Су-25, задействованные в специальной военной операции
Самолеты Су-25, задействованные в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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Самолеты Су-25, задействованные в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российская авиация ударила по скоплениям живой силы и технике ВСУ у Времевского выступа, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Ведомство уточнило, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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