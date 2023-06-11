https://ria.ru/20230611/turisty-1877566514.html
В Красном море пропали трое британских туристов
В Красном море пропали трое британских туристов - РИА Новости, 11.06.2023
В Красном море пропали трое британских туристов
Спасатели Египта ведут поиски трех туристов из Великобритании, которые пропали во время пожара на туристическом катере, на котором они отправились для... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T21:14
2023-06-11T21:14
2023-06-11T21:14
красное море
египет
великобритания
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ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Спасатели Египта ведут поиски трех туристов из Великобритании, которые пропали во время пожара на туристическом катере, на котором они отправились для подводного плавания в 25 километрах от туристического места Марса-Алам на Красном море, сообщила администрация провинции Красное море в социальной сети Facebook*."В воскресенье вблизи побережья города Марса-Алам произошел пожар на туристическом катере, на борту которого находились 15 пассажиров из Великобритании и десять членов экипажа, а также два гида. Спасены 12 туристов, экипаж и гиды, ведутся поиски пропавших без вести трех человек", - говорится в сообщении. Предварительное следствие показало, что в машинном отделении катера произошло короткое замыкание, из-за чего возник пожар, прокуратура начала расследование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красное море, египет, великобритания
Красное море, Египет, Великобритания
В Красном море пропали трое британских туристов
В Египте ищут троих британских туристов, пропавших после пожара на катере в Красном море
ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Спасатели Египта ведут поиски трех туристов из Великобритании, которые пропали во время пожара на туристическом катере, на котором они отправились для подводного плавания в 25 километрах от туристического места Марса-Алам на Красном море, сообщила администрация провинции Красное море в социальной сети Facebook*.
«
"В воскресенье вблизи побережья города Марса-Алам произошел пожар на туристическом катере, на борту которого находились 15 пассажиров из Великобритании и десять членов экипажа, а также два гида. Спасены 12 туристов, экипаж и гиды, ведутся поиски пропавших без вести трех человек", - говорится в сообщении.
Предварительное следствие показало, что в машинном отделении катера произошло короткое замыкание, из-за чего возник пожар, прокуратура начала расследование.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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