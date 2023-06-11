https://ria.ru/20230611/turisty-1877566514.html

В Красном море пропали трое британских туристов

В Красном море пропали трое британских туристов - РИА Новости, 11.06.2023

В Красном море пропали трое британских туристов

Спасатели Египта ведут поиски трех туристов из Великобритании, которые пропали во время пожара на туристическом катере, на котором они отправились для... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T21:14

2023-06-11T21:14

2023-06-11T21:14

красное море

египет

великобритания

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ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Спасатели Египта ведут поиски трех туристов из Великобритании, которые пропали во время пожара на туристическом катере, на котором они отправились для подводного плавания в 25 километрах от туристического места Марса-Алам на Красном море, сообщила администрация провинции Красное море в социальной сети Facebook*."В воскресенье вблизи побережья города Марса-Алам произошел пожар на туристическом катере, на борту которого находились 15 пассажиров из Великобритании и десять членов экипажа, а также два гида. Спасены 12 туристов, экипаж и гиды, ведутся поиски пропавших без вести трех человек", - говорится в сообщении. Предварительное следствие показало, что в машинном отделении катера произошло короткое замыкание, из-за чего возник пожар, прокуратура начала расследование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230608/akula-1877079294.html

красное море

египет

великобритания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красное море, египет, великобритания