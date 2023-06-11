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Токаев наградил погибших при масштабном пожаре - РИА Новости, 11.06.2023
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17:36 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/tokaev-1877537368.html
Токаев наградил погибших при масштабном пожаре
Токаев наградил погибших при масштабном пожаре - РИА Новости, 11.06.2023
Токаев наградил погибших при масштабном пожаре
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об объявлении 12 июня общенационального траура по погибшим в масштабном природном пожаре на... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T17:36
2023-06-11T17:36
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об объявлении 12 июня общенационального траура по погибшим в масштабном природном пожаре на востоке страны, сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства. Лесной пожар в Абайской области начался в четверг после ударов молний. При пожаре погибли 14 работников природного заповедника "Семей орманы". По последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. В тушении пожара задействовано порядка 300 единиц техники, около 1,5 тысячи человек и 11 вертолетов. "Глава государства подписал распоряжение об объявлении 12 июня 2023 года общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате лесного пожара в области Абай", - говорится в сообщении. Пресс-служба также сообщила, что президент подписал указ о награждении погибших орденом "Курмет" (Почет) за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в регионе. Токаев в субботу освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, который занимал этот пост с сентября 2020 года. Новым главой ведомства стал экс-начальник Академии гражданской защиты Сырым Шарипханов. Кроме того, он объявил выговор главе Абайской области Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
https://ria.ru/20230611/uvolnenie-1877519028.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев наградил погибших при масштабном пожаре

Президент Казахстана Токаев наградил погибших при масштабном пожаре орденом "Курмет"

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 11 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об объявлении 12 июня общенационального траура по погибшим в масштабном природном пожаре на востоке страны, сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.
Лесной пожар в Абайской области начался в четверг после ударов молний. При пожаре погибли 14 работников природного заповедника "Семей орманы". По последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. В тушении пожара задействовано порядка 300 единиц техники, около 1,5 тысячи человек и 11 вертолетов.
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"Глава государства подписал распоряжение об объявлении 12 июня 2023 года общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате лесного пожара в области Абай", - говорится в сообщении.
Пресс-служба также сообщила, что президент подписал указ о награждении погибших орденом "Курмет" (Почет) за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в регионе.
Токаев в субботу освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, который занимал этот пост с сентября 2020 года. Новым главой ведомства стал экс-начальник Академии гражданской защиты Сырым Шарипханов. Кроме того, он объявил выговор главе Абайской области Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
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В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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